7 nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - 7 thí sinh quê Hải Phòng đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ nhờ sắc vóc mà còn nhờ học vấn ấn tượng.
Tin vui của Hồ Văn CườngGiải trí -
GĐXH - Sau 10 năm đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, anh đã kiếm được tiền để mua nhà, đồng thời chăm lo cho bố mẹ và chị gái.
Ảnh cưới tuyệt đẹp kỷ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồngGiải trí -
GĐXH - Việt Hương và chồng kỷ niệm 20 năm ngày cưới bằng bộ ảnh cưới tuyệt đẹp chỉ có hai vợ chồng.
Ca sĩ tỷ phú Taylor Swift có tin vui sau đám cướiGiải trí -
GĐXH - Ngay sau khi kết hôn với ngôi sao Travis Kelce, ca sĩ Taylor Swift đón nhận tin vui với bộ phim "The Eras Tour: The Final Show" do cô sản xuất.
Lịch phát sóng trực tiếp Bán kết, Chung kết FIFA World Cup 2026 trên VTVGiải trí -
GĐXH - Vòng Bán kết World Cup 2026 quy tụ 4 đội bóng xuất sắc nhất gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina.
'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh caoCâu chuyện văn hóa -
Ở thời kỳ đỉnh cao của phim truyền hình Việt, 'hoa hậu màn ảnh' này từng sở hữu mức cát-xê khiến nhiều đồng nghiệp mơ ước.
Tin sao 12/7: Phương Oanh xinh tươi bên hai con, Thanh Thúy - Đức Thịnh tình tứ và lãng mạnGiải trí -
GĐXH - Cặp song sinh của diễn viên Phương Oanh nô đùa vui vẻ bên mẹ trong chuyến du lịch cuối tuần, trong khi đó cặp vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh chia sẻ hình ảnh lãng mạn bên nhau.
'Người tình màn ảnh' của Tăng Thanh Hà: U50 độc thân vui vẻ, kín tiếng đời tưGiải trí -
Ở tuổi 45, nam diễn viên chưa lập gia đình và vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ như thời đỉnh cao sự nghiệp.
Nguyễn Thùy Linh sau 13 năm Giọng hát Việt: 'Tôi không chọn jazz để chứng tỏ mình hát giỏi'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - "Với 'Phố và Jazz', tôi muốn mang tới một không gian của jazz thật gần gũi và chân thành, giống như cách tôi chập chững biết yêu nhạc từ những bài hát tôi nghe trên chiếc đài radio cũ kỹ ngày xưa của bố", Nguyễn Thùy Linh chia sẻ về album đầu tay.
Tài lẻ của NSND Trung HiếuGiải trí -
GĐXH - NSND Trung Hiếu khiến người hâm mộ thích thú khi hé lộ không chỉ là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội mà còn là "thợ vẽ" đạo cụ nhờ tài viết thư pháp.
Mẹ Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật thông gia, hé lộ mối quan hệ tốt đẹpGiải trí -
GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ của Hồ Ngọc Hà, đã chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp để chúc mừng sinh nhật mẹ của Kim Lý. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn vì duyên lành đã gắn kết hai gia đình, qua đó hé lộ mối quan hệ thông gia thân thiết và tốt đẹp.