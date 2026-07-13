'Tổng tài' lại mua công ty của Diệu (Quỳnh Châu)

Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Diệu (Quỳnh Châu) rao bán công ty hoạt động thua lỗ nhưng mãi chưa có người mua. Ngay khi Giám đốc Sơn (Đức Hiếu) nghe tin, anh nhanh chóng chốt mua.

Dù chưa biết người mua là Sơn nhưng cả Sinh (Quang Sự) và Diệu đều vô cùng vui mừng, vì có một đối tác sốt sắng thúc đẩy việc mua bán nhanh chóng như vậy. Đến ngày gặp mặt, Sinh và Diệu mới té ngửa khi biết người mua là Sơn.

Sơn là bạn bằng tuổi Diệu, sống cùng khu tập thể hồi bé. Nếu như ngày xưa đám trẻ con hay bắt nạt Sơn và gọi cậu là "Sơn đần" thì bây giờ cậu đã là một thanh niên thành đạt, vừa có tiền, vừa có địa vị.

Diệu bất ngờ khi đối tác mua lại công ty chính là Sơn. Ảnh VTV

Sơn mua lại xưởng của Diệu và đề nghị cô tiếp tục làm việc ở đó. Thấy Diệu còn băn khoăn, Sinh đưa ra lời khuyên: "Anh thấy Sơn nói có lý, em ở lại thì sẽ tốt cho mọi người hơn".

Còn bản thân Sinh, anh cũng băn khoăn, chưa đưa ra được quyết định. "Anh nghĩ nếu anh ở lại thì sẽ khó cho Sơn trong việc điều hành xưởng", Sinh chia sẻ thật lòng với Diệu.

Sinh đưa ra lời khuyên mong Diệu ở lại công ty. Ảnh VTV

Tập 25 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 13/7 trên VTV3.