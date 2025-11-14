Điều gì giúp Masan Consumer giữ vững vị thế dẫn đầu sau gần 30 năm phục vụ người tiêu dùng Việt?

Ngành hàng thực phẩm tiện lợi cũng là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Masan.

Liên tục đổi mới: Tiên phong truy xuất QR trong ngành hàng gia vị

Một hệ thống R&D mạnh còn giúp doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, định hình tiêu chuẩn tiêu dùng mới và góp phần hiện đại hóa trải nghiệm của người Việt.

Với Masan Consumer, R&D không chỉ là một bộ phận kỹ thuật mà là trụ cột chiến lược trong hành trình gần 30 năm phục vụ người tiêu dùng. Doanh nghiệp đã xây dựng Trung tâm Đổi mới Người tiêu dùng (CIC) – nơi các ý tưởng sản phẩm được hình thành dựa trên việc quan sát, lắng nghe và thử nghiệm thực tế cùng người tiêu dùng. CIC hoạt động theo mô hình "Kết nối và Phát triển", kết hợp giữa công nghệ hiện đại, hiểu biết sâu sắc về khẩu vị người Việt và hợp tác với mạng lưới chuyên gia quốc tế.

Mỗi năm, CIC tạo ra hơn 100 sáng kiến và cải tiến sản phẩm, giúp Masan Consumer liên tục làm mới danh mục, từ tinh chỉnh hương vị phù hợp vùng miền, phát triển sản phẩm tốt cho sức khỏe, đến tối ưu bao bì thân thiện môi trường. Nhờ năng lực R&D vượt trội, một sản phẩm mới của Masan Consumer chỉ mất dưới 12 tháng để ra mắt toàn quốc, nhanh hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành. Năm 2024, các sản phẩm mới từ CIC đóng góp gần 7% tổng doanh thu, thể hiện hiệu quả của chiến lược "đổi mới vì người tiêu dùng".

Đặc biệt, doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ quét mã QR trên các sản phẩm Nam Ngư và Đệ Nhị, giúp người tiêu dùng xác thực nguồn gốc và chất lượng sản phẩm ngay tại điểm mua. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu nước mắm Việt triển khai giải pháp truy xuất minh bạch này trên phạm vi toàn quốc, góp phần tăng tính tin cậy và trải nghiệm người tiêu dùng trong kỷ nguyên số.

Bộ sản phẩm Quán Xá Châu Á của Masan Consumer

Danh mục sản phẩm phục vụ trọn vẹn nhu cầu hàng ngày

Thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi nền kinh tế dần phục hồi và thu nhập bình quân đầu người tiến gần mốc 5.000 USD/năm. Theo Nielsen (2024), mức chi tiêu cho hàng FMCG của người Việt hiện chỉ khoảng 120 USD/người/năm, thấp hơn nhiều so với 195 USD tại Thái Lan và 185 USD tại Trung Quốc, cho thấy dư địa tăng trưởng rất lớn.

Cấu trúc thị trường cũng đang chuyển dịch rõ rệt: nhóm sản phẩm trung và cao cấp mới chiếm khoảng 45% tổng tiêu thụ, trong khi tại Trung Quốc đã đạt tới 80%. 60% dân số Việt Nam sống ở nông thôn nhưng chỉ chiếm 40% tiêu dùng FMCG, phản ánh tiềm năng lớn của khu vực này, nơi người tiêu dùng đang dần hướng tới các sản phẩm chất lượng và có giá trị cao hơn.

Trong bối cảnh đó, Masan Consumer nổi lên như doanh nghiệp nội địa hiếm hoi có khả năng bao phủ toàn diện nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, từ sản phẩm thiết yếu trong bếp ăn đến đồ uống, đáp ứng cả người tiêu dùng đô thị lẫn nông thôn. Theo Nielsen (2024), Masan Consumer dẫn đầu khoảng 80% danh mục hàng tiêu dùng thiết yếu tại Việt Nam, bao phủ từ gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống đến chăm sóc cá nhân và gia đình.

Các thương hiệu chủ lực như CHIN-SU và Nam Ngư tiếp tục giữ vị trí số 1 thị phần ở nước mắm, tương ớt và nước tươn. Omachi và Kokomi nằm trong top 2 mì ăn liền, còn Wake-up 247 thuộc top 3 nước tăng lực vị cà phê. Ở mảng sản phẩm mới, Masan Consumer ghi dấu với Vivant, nước khoáng đóng chai top 4, B'fast, sữa lúa mạch dinh dưỡng, cùng Chanté và Homey trong ngành hàng chăm sóc gia đình, với Chanté vươn lên top 3 phân khúc bột giặt.

Theo Kantar (2024), danh mục thương hiệu của Masan Consumer đạt độ phủ gần 98% hộ gia đình Việt Nam, minh chứng cho sức mạnh thương hiệu và mối gắn kết bền chặt với người tiêu dùng.

Điều đáng chú ý là danh mục này được phát triển có chủ đích, dựa trên hiểu biết sâu sắc về hành vi và khẩu vị người Việt. Khi nhóm hàng cao cấp chững lại, các mảng thiết yếu và tiện lợi như mì ăn liền hay đồ uống trở thành động lực bù đắp, giúp Masan Consumer duy trì tăng trưởng ổn định. Với cấu trúc danh mục vừa "sâu" – chiếm lĩnh nhóm hàng chủ lực, vừa "rộng" – mở rộng ra nhiều phân khúc giá và tình huống tiêu dùng, doanh nghiệp có nền tảng vững chắc để duy trì đà tăng trưởng qua các chu kỳ kinh tế.

Trung bình, một sản phẩm mới của Masan Consumer chỉ mất khoảng 2 năm để vươn lên nhóm 3 thương hiệu dẫn đầu thị trường, phản ánh năng lực R&D, sự thấu hiểu thị trường và sức mạnh phân phối sâu rộng – những yếu tố làm nên vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng Việt Nam.

Nước mắm Nam Ngư chính thức có mặt tại các quốc gia lớn như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc,...

Mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc

Phía sau năng lực sản xuất và R&D hiện đại là mạng lưới phân phối rộng khắp mà Masan Consumer đã xây dựng và tối ưu trong suốt nhiều năm qua. Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống hơn 313.000 điểm bán hàng truyền thống (GT) và 8.500 điểm bán hiện đại (MT), phủ rộng từ đô thị đến nông thôn, giúp sản phẩm tiếp cận nhanh và hiệu quả tới mọi nhóm khách hàng.

Bên cạnh đó, mô hình phân phối trực tiếp được tăng tốc triển khai toàn quốc từ quý III/2025 giúp Masan Consumer chủ động hơn trong quản lý hàng hóa, kiểm soát giá bán, tối ưu logistics và nâng cao hiệu quả vận hành. Hệ thống phân phối này không chỉ là "xương sống" giúp sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, mà còn là kênh kết nối trực tiếp giữa thương hiệu và người mua, cho phép doanh nghiệp phản ứng linh hoạt với thay đổi của thị trường và hành vi tiêu dùng.

Cùng với đó, doanh nghiệp đang hoàn tất các bước chuẩn bị để chuyển niêm yết cổ phiếu MCH từ sàn UPCoM sang HoSE, dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026, tùy theo điều kiện kết quả kinh doanh và thị trường. Với vốn hóa hiện tại tiệm cận 200.000 tỷ đồng, MCH được kỳ vọng sẽ sớm IPO, trở thành đại diện tiêu biểu cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng Việt Nam trong năm 2026.

Masan