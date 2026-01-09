Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 9 - 11/1/2026: Sáng sớm nhiều khu dân cư không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 9 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 9 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 9 - 11/1/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khóm 26 - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/01/2026 đến 13:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Bạch Đằng (lề bên phải theo hướng từ cầu Trường Sơn đi ra biển), Hoàng Sa - khóm Nhà Mát; Trường Sa - khóm Bờ Tây - phường Hiệp Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Võ Thị Sáu, Khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:30:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ Ẩm thực Trường An 2 đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23 Tháng 8), Bà Huyện Thanh Quan, khóm Trà Khứa, Trà Kha, Trà Kha A - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 12:30:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Di dời trụ CB1/21 thuộc trạm Công Binh 1 trụ 482/08 tuyến 482 (theo yêu cầu Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Bạc Liêu)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 14:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Nhà Việc, Nàng Rèn, Cái Điều, Công Điền, Trà Hất, Bào Sen, Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Xóm Lớn, B1, B2, Tràm 1, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 09:30:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 15:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân; Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/01/2026 đến 14:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Trèm Trẹm, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trèm Trẹm, Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nội Ô - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/01/2026 đến 12:30:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền, Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/01/2026 đến 13:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4, Canh Điền - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/01/2026 đến 11:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Cùng, Bửu 2 - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/01/2026 đến 15:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Hiệp Vinh - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/01/2026 đến 14:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trung Điền, Phước Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/01/2026 đến 15:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Rạch Rắn, Thạnh Trị, Hòa 1, Hòa 2, Thạnh 1, Thạnh 2, Công Điền, Cây Dương, Cây Dương A, Đại Điền - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 15:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Lung Chim, Cây Giá- xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thanh Hải, Bình Điền, An Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/01/2026 đến 11:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng, Văn Đức A, Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Anh Dũng, Lung Lá - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/01/2026 đến 14:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1 - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 10/01/2026 đến 13:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/01/2026 đến 12:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 34 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 9 - 11/1/2026: Nhiều tuyến đường và khu dân cư sẽ mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm, Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Sun PhuQuoc Airways bay đúng giờ nhất trong tháng 12Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Với chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 12/2025 đạt 93,5%, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa. Đây là mức rất cao so với tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành chỉ 70,7%, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.
Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận đà phục hồi khi cả thị trường thế giới và trong nước đồng loạt tăng trở lại sau các nhịp điều chỉnh.
Đi chợ giáp tết Nguyên đán mua sao cho đủ, không ‘mỏi tay – cháy ví’Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Còn hơn một tháng nữa là đến tết Nguyên đán, nhiều gia đình, người nội trợ đã nghĩ ra những cách mua sắm để hạn chế tối đa việc lạm chi vì tết.
Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 66 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.
Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho kháchSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Nhiều loại cam Việt đang vào mùa, giá rẻ bán đầy thị trường, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn những mặt hàng ưa thích chỉ với số ít tiền bỏ ra.
Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 8/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.