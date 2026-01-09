Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 9 - 11/1/2026: Sáng sớm nhiều khu dân cư không còn điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 9 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 9 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 9 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm 26 - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/01/2026 đến 13:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bạch Đằng (lề bên phải theo hướng từ cầu Trường Sơn đi ra biển), Hoàng Sa - khóm Nhà Mát; Trường Sa - khóm Bờ Tây - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Võ Thị Sáu, Khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ Ẩm thực Trường An 2 đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23 Tháng 8), Bà Huyện Thanh Quan, khóm Trà Khứa, Trà Kha, Trà Kha A - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 12:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Di dời trụ CB1/21 thuộc trạm Công Binh 1 trụ 482/08 tuyến 482 (theo yêu cầu Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Bạc Liêu)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 14:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giá Rai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Nhà Việc, Nàng Rèn, Cái Điều, Công Điền, Trà Hất, Bào Sen, Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Xóm Lớn, B1, B2, Tràm 1, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 09:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 15:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân; Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/01/2026 đến 14:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Trèm Trẹm, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trèm Trẹm, Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nội Ô - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/01/2026 đến 12:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền, Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/01/2026 đến 13:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4, Canh Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/01/2026 đến 11:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Cùng, Bửu 2 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/01/2026 đến 15:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Hiệp Vinh - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/01/2026 đến 14:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trung Điền, Phước Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/01/2026 đến 15:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rạch Rắn, Thạnh Trị, Hòa 1, Hòa 2, Thạnh 1, Thạnh 2, Công Điền, Cây Dương, Cây Dương A, Đại Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 15:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Lung Chim, Cây Giá- xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thanh Hải, Bình Điền, An Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/01/2026 đến 11:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng, Văn Đức A, Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Anh Dũng, Lung Lá - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/01/2026 đến 14:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1 - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 10/01/2026 đến 13:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/01/2026 đến 12:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.