Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026

Quận Hoàn Kiếm cũ sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam từ quận Hoàn Kiếm cũ.

1. Phường Hoàn Kiếm

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.

2. Phường Cửa Nam

Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.

Như vậy từ 18 phường ban đầu, hiện nay quận Hoàn Kiếm sau sáp nhập rút gọn chỉ còn lại 2 phường là phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Biến động của thị trường đất nền tại 2 phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ

Quận Hoàn Kiếm cũ, tức 2 phường mới là Hoàn Kiếm và Cửa Đông là những khu vực có vị chí chiến lược, nằm tại trung tâm sầm uất, những khu phố lâu đời bậc nhất thủ đô. Hiện nay, những khu vực này thường có giá nhà đất đắt đỏ nhất trên địa bàn thành phố. Khác với các loại hình phân khúc bất động sản khác, đất ở (đất thổ cư) trên địa bàn 2 phường này sẽ không có nguồn cung dồi dào như các xã, phường vùng ven. Tuy nhiên sở hữu được mảnh đất tại khu vực này thường không dễ với nhiều người mua nhà cũng như nhiều nhà đầu tư.

Bước sang đầu năm 2026, cụ thể là tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 2 phường mới tại quận Hoàn Kiếm khá khiêm tốn, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể đến mảnh đất thổ cư rộng 186m2 tại phố Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm (tức phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 618,28 triệu đồng/m2.

Tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam (tức phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũ) lô đất ở rộng 383m2, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 375 tỷ đồng, tương đương 979,11 triệu đồng/m2.

Hiện nay, theo khảo sát giá đất ở trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam tương đối cao, dao động phổ biến từ 400 cho đến gần 1000 triệu đồng/m2, xứng đất vàng thủ đô.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…