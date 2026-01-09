Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026

Thứ sáu, 10:07 09/01/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm, Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Quận Hoàn Kiếm cũ sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 2 phường mới  Hoàn Kiếm và Cửa Nam từ quận Hoàn Kiếm cũ.

1. Phường Hoàn Kiếm 

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.

2. Phường Cửa Nam

Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.

Như vậy từ 18 phường ban đầu, hiện nay quận Hoàn Kiếm sau sáp nhập rút gọn chỉ còn lại 2 phường là phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Biến động của thị trường đất nền tại 2 phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ

Quận Hoàn Kiếm cũ, tức 2 phường mới là Hoàn Kiếm và Cửa Đông là những khu vực có vị chí chiến lược, nằm tại trung tâm sầm uất, những khu phố lâu đời bậc nhất thủ đô. Hiện nay, những khu vực này thường có giá nhà đất đắt đỏ nhất trên địa bàn thành phố. Khác với các loại hình phân khúc bất động sản khác, đất ở (đất thổ cư) trên địa bàn 2 phường này sẽ không có nguồn cung dồi dào như các xã, phường vùng ven. Tuy nhiên sở hữu được mảnh đất tại khu vực này thường không dễ với nhiều người mua nhà cũng như nhiều nhà đầu tư.

Bước sang đầu năm 2026, cụ thể là tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán  đất ở tại khu vực 2 phường mới tại quận Hoàn Kiếm khá khiêm tốn, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể đến mảnh đất thổ cư rộng 186m2 tại phố Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm (tức phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 618,28 triệu đồng/m2.

Tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam (tức phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũ) lô đất ở rộng 383m2,  sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 375 tỷ đồng, tương đương 979,11 triệu đồng/m2.

Hiện nay, theo khảo sát giá đất ở trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam tương đối cao, dao động phổ biến từ 400 cho đến gần 1000 triệu đồng/m2, xứng đất vàng thủ đô.

Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…

Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026 - Ảnh 2.Giá bán không ngờ tới của nhiều căn biệt thự tại phường Hoàn Kiếm (mới), Hà Nội

GĐXH - Sau khi sáp nhập, giá biệt thự, đặc biệt là những căn biệt thự cổ tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vẫn ghi nhận ở mức cao, nhiều căn được rao bán lên tới hơn 400 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Giá đất ở tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá đất ở tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang biến động như thế nào?

Giá đất ở tại huyện Đông Anh cũ: Xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh hay Thiên Lộc đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại huyện Đông Anh cũ: Xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh hay Thiên Lộc đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?

Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá đất ở tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá đất ở tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang biến động như thế nào?

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 37 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận đà phục hồi khi cả thị trường thế giới và trong nước đồng loạt tăng trở lại sau các nhịp điều chỉnh.

Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 66 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ gây chú ý với thiết kế Vespa cổ điển, cốp rộng, pin bền đi 80 km/lần sạc, phù hợp nhu cầu đi lại đô thị.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những khu vực khác.

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục đi xuống khi thị trường quốc tế giảm sâu về vùng 77–79 USD/oz, kéo giá giao dịch trong nước lùi về quanh mốc 80 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 8/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao dù giá thế giới giảm.

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 13 vẫn đang là chiếc iPhone có giá trị sử dụng cực ổn mà bất cứ ai cần đến một chiếc iPhone tốt nhất trong tầm giá cũng không nên bỏ qua.

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ giá dễ tiếp cận, thiết kế gọn gàng, pin gần 32 kWh cho quãng đường hơn 300 km, hướng tới nhu cầu đi phố hằng ngày.

Xem nhiều

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá cả thị trường
Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường
Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top