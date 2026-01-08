Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 8/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 8/1/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 8/1/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giả Ba
O O O
50.000
