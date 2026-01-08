Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 23,2 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp long lanh chẳng kém SH Mode, Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh của Yamaha đã chính thức được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế khiến cả Honda Vision và SH Mode phải dè chừng.

Xe máy điện ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền

Espero Crea

Trong bối cảnh xe điện ngày càng được người dùng đô thị quan tâm nhờ chi phí sử dụng thấp và vận hành êm ái, Crea Espero nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc giá phổ thông.

Là phiên bản chạy điện của dòng xe ga 50cc Espero Crea từng "làm mưa làm gió" trước đó, Crea Espero gần như giữ trọn DNA thiết kế cổ điển đồng thời bổ sung những công nghệ phù hợp với xu hướng di chuyển xanh hiện nay.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên của xe điện Crea Espero chính là phong cách thiết kế mang đậm hơi thở Vespa cổ điển. Những đường cong mềm mại trải dài từ phần đầu xe đến đuôi xe tạo cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng và rất "nịnh mắt". Kiểu dáng này đặc biệt phù hợp với phái nữ – nhóm khách hàng mà Detech xác định là đối tượng chính của mẫu xe.

Crea Espero cũng ghi điểm ở tính tiện dụng.

Xe có kích thước tổng thể 1.700 x 710 x 1.040 mm, chiều cao yên chỉ 720 mm, giúp người lái dễ dàng chống chân, dắt xe và xoay trở trong không gian hẹp. Trọng lượng khoảng 94 kg được đánh giá là vừa phải, không gây cảm giác nặng nề khi sử dụng hàng ngày, kể cả với người mới làm quen xe điện.

Bên cạnh ngoại hình, Crea Espero cũng ghi điểm ở tính tiện dụng. Cốp xe dung tích lớn cho phép người dùng mang theo túi xách, áo mưa hoặc nhiều vật dụng cá nhân. Yên xe dài, êm ái, đủ thoải mái để chở thêm người phía sau. Sàn để chân rộng, có thiết kế gờ nhám giúp tư thế ngồi ổn định và thoải mái hơn khi di chuyển trong phố.

Dù mang dáng vẻ cổ điển, Crea Espero lại được trang bị những công nghệ khá hiện đại so với tầm giá. Xe sử dụng động cơ điện 3 pha, không chổi than, với công suất lên tới 1.600W – con số ấn tượng trong phân khúc xe máy điện phổ thông. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 40 – 45 km/h, đủ dùng cho nhu cầu đi học, đi làm hoặc dạo phố hằng ngày.

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ

Khả năng leo dốc của xe cũng được đánh giá cao khi có thể vượt dốc nghiêng khoảng 12 độ mà không gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, động cơ được thiết kế khép kín, đạt chuẩn chống nước IPX7 cho phép xe di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu khoảng 50 cm là một lợi thế đáng giá trong điều kiện thời tiết mưa nhiều tại Việt Nam.

Nguồn năng lượng cho xe đến từ bộ ắc quy 60V – 20Ah, cho quãng đường di chuyển khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc dao động từ 6 – 8 tiếng, phù hợp với việc sạc qua đêm bằng nguồn điện dân dụng. Với tần suất sử dụng thông thường, người dùng chỉ cần sạc 2–3 lần mỗi tuần.

Về an toàn, Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau cho phản hồi phanh ổn định trong điều kiện vận hành đô thị. Bộ lốp không săm kích thước lớn, vân xẻ sâu giúp tăng độ bám đường mang lại sự yên tâm hơn khi phanh gấp hoặc ôm cua. Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ từ đèn pha, xi-nhan đến đèn hậu không chỉ tiết kiệm điện mà còn đảm bảo khả năng quan sát tốt khi đi buổi tối.

Giá xe máy điện Crea Espero

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.