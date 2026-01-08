Mới nhất
Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho khách

Thứ năm, 19:00 08/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Nhiều loại cam Việt đang vào mùa, giá rẻ bán đầy thị trường, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn những mặt hàng ưa thích chỉ với số ít tiền bỏ ra.

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá cam sành rẻ bất ngờ, giá chỉ vài nghìn đồng/kgTiểu thương lý giải nguyên nhân giá cam sành rẻ bất ngờ, giá chỉ vài nghìn đồng/kg

GĐXH - Cam sành đang bán tràn ngập trên thị trường giá rẻ bất ngờ, thậm chí có loại chỉ vài nghìn đồng/kg. Nhiều người tiêu dùng hoài nghi về chất lượng sản phẩm khi 1kg cam sành có giá không bằng 1 mớ rau.

Thị trường hoa quả Việt đầu năm 2026 ghi nhận đa dạng các mặt hàng được bày bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người dân phải kể đến các loại cam có nguồn gốc ở trong nước như: Cam canh (cam Vân Canh, cam đường canh), cam Cao Phong, cam sành,…

Hiện tại các loại cam trên đang được rao bán tràn ngập thị trường, từ chợ truyền thống, siêu thị hay "chợ mạng" đều rất phong phú hàng và giá cả cũng rất phải chăng, chỉ từ 10 – 60.000 đồng/kg (tùy loại).

Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho khách - Ảnh 1.

Các loại cam Việt đang vào mùa nên được bán tràn ngập thị trường với mức giá bình dân.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, bên cạnh các loại quả phổ biến như: Roi đường, vú sữa, xoài, táo,… thì các loại cam là mặt hàng bán chạy hơn cả. "Cam canh, cam Cao Phong hay cam sành đều là các loại quả đặc sản của Việt Nam và thời điểm từ tháng 10 âm lịch đến qua tết Nguyên đán chính là mùa chín rộ của chúng. Hiện tại giá cam canh đang dao động từ 30.000 – 60.000 đồng/kg, cam cao phong từ 15.000 – 30.000 đồng/kg và cam sành từ 10.000 – 30.000 đồng/kg.

Tùy vào chất lượng quả sẽ có giá bán khác nhau, hàng đẹp, ngon thì bán giá cao còn hàng nhỏ, quá xấu mã hơn sẽ có giá rẻ hơn, tiền nào của ấy. Thậm chí đối với dòng cam sành cỡ nhỏ, người tiêu dùng có thể mua được với mức giá từ 6.000 – 8.000 đồng/kg nếu lấy số lượng lớn", anh Đỗ Hùng (chủ một cửa hàng trái cây tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho khách - Ảnh 2.

Cam là một trong những mặt hàng bán chạy.

Cam là một trong những loại trái cây quen thuộc và được yêu thích nhất ở Việt Nam nhờ hương vị tươi mát, vị ngọt thanh cùng giá trị dinh dưỡng cao. Từ Bắc tới Nam, đa dạng các loại cam được trồng vừa để phục vụ nhu cầu trong nước và vừa để xuất khẩu, nhiều loại cam trở thành đặc sản nổi tiếng của nhiều vùng quê. Mỗi loại cam lại mang một hương vị, màu sắc và đặc trưng riêng. Thời điểm cuối năm âm lịch cũng là lúc các vườn cam chín rộ.

Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho khách - Ảnh 3.

Nhiều người tiêu dùng ưa chuộng cam Việt bởi vừa ngon, bổ lại rẻ.

"Thời tiết hanh khô cộng thêm cam đang vào chính vụ nên chất lượng cho ra rất thơm ngon, mọng nước, ngọt đậm. Trong số các hoa quả bán trên thị trường thì cam là loại lành, bổ, dễ sử dụng và có giá cả phải chăng nhất, vì vậy mà nó cũng chiếm được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Mỗi loại cam đều mang một hương vị riêng và loại nào cũng ngon, như cam canh thị ngọt đậm, cam cao phong thơm, còn cam sành thì là loại quả quốc dân, nước cam vàng sánh, vị chua ngọt vừa phải hợp khẩu vị nhiều người.

Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho khách - Ảnh 4.

Các loại cam như: Cam canh, cam sành, cam Cao Phong đang được nhiều người tin dùng bởi hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe.

Thay vì việc bỏ một số tiền lớn ra để ăn những loại quả nhập khẩu thì đại đa số người tiêu dùng chọn cách bỏ ít tiền nhưng vẫn mua được đồ vừa ngon lại tốt cho sức khỏe. Tiểu thương như chúng tôi cũng ưu tiên nhập những mặt hàng có giá cả phải chăng để bán được cho khách, vừa là để chạy số lượng vừa là hợp túi tiền người dân. 

Tôi chuyên bán cam và những loại quả của Việt Nam, cứ mùa nào thức đó, rẻ là tôi nhập số lượn lớn về bán. Đối với cam canh, cam Cao Phong hay cam sành, có những ngày hàng nhập tới đâu bán hết tới đó, cả khách mua trực tiếp và online đều đặt 5 - 10kg về ăn dần, đóng hàng gửi đi cũng hết ngày", chị Định (tiểu thương tại Từ Liên, Hà Nội) cho hay.

Cam Việt Nam giá rẻ được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho khách - Ảnh 5.Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

GĐXH - Dâu tây Mộc Châu đầu mùa đang được rao bán với mức giá tương đối cao so với thời điểm chính vụ. Một kg dâu có thể lên tới nửa triệu đồng/kg.

