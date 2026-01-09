Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Thứ sáu, 09:29 09/01/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận đà phục hồi khi cả thị trường thế giới và trong nước đồng loạt tăng trở lại sau các nhịp điều chỉnh.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có dấu hiệu phục hồi khi hệ thống Phú Quý mở phiên ở vùng giá 78,4 triệu đồng/kg và các nhịp điều chỉnh sau đó đều tăng trưởng, giá giao dịch vươn lên vùng 79,4 triệu đồng/kg, tương đương 2,978 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Ancarat mở phiên giao dịch với giá bạc ở mức 77,6 triệu đồng/kg. Qua các nhịp điều chỉnh trong buổi sáng, giá đã phục hồi lên vùng 79,0 triệu đồng/kg, tương đương 2,998 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (9/1): Chỉ hơn một giờ sau mở phiên, giá tăng hơn 1,3 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng một giờ sau khi các thương hiệu lớn đồng loạt vào phiên, giá bán ra bạc trong nước đã tăng khoảng 1,3 triệu đồng/kg, cho thấy tín hiệu tăng trưởng khá mạnh của thị trường bạc trong nước trong ngày hôm nay.

Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc Kim Phúc Lộc ở mức 80,4 triệu đồng/kg, tương đương 3,015 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay theo giờ Việt Nam đang được ghi nhận quanh mức 77,1 USD/oz. Mặc dù thấp hơn so với ngày 8/1, song mức giá này đã phục hồi đáng kể nếu so với vùng đáy 75,5 USD/oz trong đêm qua, cho thấy tín hiệu tích cực trở lại của thị trường bạc thế giới.

Giá bạc hôm nay (9/1): Chỉ hơn một giờ sau mở phiên, giá tăng hơn 1,3 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại nhịp điều chỉnh lúc 9h15 phút sáng nay.

Giá bạc hôm nay (9/1): Chỉ hơn một giờ sau mở phiên, giá tăng hơn 1,3 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của Ancarat tại nhịp điều chỉnh lúc 9h sáng nay.

Giá bạc hôm nay (9/1): Chỉ hơn một giờ sau mở phiên, giá tăng hơn 1,3 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay theo giờ Việt Nam đang được ghi nhận quanh mức 77,1 USD/oz. Mặc dù thấp hơn so với ngày 8/1, song mức giá này đã phục hồi đáng kể nếu so với vùng đáy 75,5 USD/oz trong đêm qua, cho thấy tín hiệu tích cực trở lại của thị trường bạc thế giới.

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục đi xuống khi thị trường quốc tế giảm sâu về vùng 77–79 USD/oz, kéo giá giao dịch trong nước lùi về quanh mốc 80 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượngGiá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục có xu hướng phục hồi khi thị trường trong nước mở phiên tăng thêm đến 117.000 đồng/lượng, tương đương 83,7 triệu đồng/kg. Các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra đã vượt vùng 84,0 triệu đồng/kg.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?

Giá bạc hôm nay 29/12: Mở phiên đầu tuần thay đổi lớn, nhiều đại lý hạn chế số lượng đặt đơn

Giá bạc hôm nay 29/12: Mở phiên đầu tuần thay đổi lớn, nhiều đại lý hạn chế số lượng đặt đơn

Giá bạc hôm nay (27/12): Thị trường mở phiên cuối tuần bật tăng thêm 170.000 đồng/lượng, giá trong nước vượt mốc 81,9 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (27/12): Thị trường mở phiên cuối tuần bật tăng thêm 170.000 đồng/lượng, giá trong nước vượt mốc 81,9 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 36 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng.

Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026

Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm, Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 66 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ gây chú ý với thiết kế Vespa cổ điển, cốp rộng, pin bền đi 80 km/lần sạc, phù hợp nhu cầu đi lại đô thị.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những khu vực khác.

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục đi xuống khi thị trường quốc tế giảm sâu về vùng 77–79 USD/oz, kéo giá giao dịch trong nước lùi về quanh mốc 80 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 8/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao dù giá thế giới giảm.

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 13 vẫn đang là chiếc iPhone có giá trị sử dụng cực ổn mà bất cứ ai cần đến một chiếc iPhone tốt nhất trong tầm giá cũng không nên bỏ qua.

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ giá dễ tiếp cận, thiết kế gọn gàng, pin gần 32 kWh cho quãng đường hơn 300 km, hướng tới nhu cầu đi phố hằng ngày.

Xem nhiều

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá cả thị trường
Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường
Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top