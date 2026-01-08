Mới nhất
Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Thứ năm, 11:38 08/01/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục đi xuống khi thị trường quốc tế giảm sâu về vùng 77–79 USD/oz, kéo giá giao dịch trong nước lùi về quanh mốc 80 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượngGiá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục có xu hướng phục hồi khi thị trường trong nước mở phiên tăng thêm đến 117.000 đồng/lượng, tương đương 83,7 triệu đồng/kg. Các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra đã vượt vùng 84,0 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận  giá bạc hôm nay giảm mạnh khi Phú Quý mở phiên ở vùng 81,7 triệu đồng/kg, giảm mạnh so với ngày 7/1. 

Sau các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của Phú Quý đã lùi về vùng 80 triệu đồng/kg, tương đương 3,036 triệu đồng/lượng. 

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Hệ thống Ancarat. Ngay đầu phiên, giá bán ra giảm khoảng 24.000 đồng/lượng, đưa giá bạc về vùng 81,6 triệu đồng/kg. Qua các nhịp giảm tiếp theo, giá bán ra hiện phổ biến ở mức 79,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,033 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ vẫn niêm yết giá bán ra ở mức cao hơn mặt bằng chung, khoảng 83,520 triệu đồng/kg, tương đương 3,132 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với Phú Quý và Ancarat.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang dao động trong khoảng 77–79 USD/oz, giảm mạnh so với phiên ngày 7/1 (theo giờ Việt Nam), khi giá còn đứng ở vùng 81–82 USD/oz. 

Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực giảm lên thị trường bạc trong nước trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại nhịp điều chỉnh lúc 10h15 phút hôm nay.

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Bảng giá bạc của Ancarat sáng nay.

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang dao động trong khoảng 77–79 USD/oz, giảm mạnh so với phiên ngày 7/1 (theo giờ Việt Nam), khi giá còn đứng ở vùng 81–82 USD/oz.

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?

GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.

Tòa soạn Quảng cáo
Top