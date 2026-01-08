Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục đi xuống khi thị trường quốc tế giảm sâu về vùng 77–79 USD/oz, kéo giá giao dịch trong nước lùi về quanh mốc 80 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay giảm mạnh khi Phú Quý mở phiên ở vùng 81,7 triệu đồng/kg, giảm mạnh so với ngày 7/1.
Sau các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của Phú Quý đã lùi về vùng 80 triệu đồng/kg, tương đương 3,036 triệu đồng/lượng.
Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Hệ thống Ancarat. Ngay đầu phiên, giá bán ra giảm khoảng 24.000 đồng/lượng, đưa giá bạc về vùng 81,6 triệu đồng/kg. Qua các nhịp giảm tiếp theo, giá bán ra hiện phổ biến ở mức 79,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,033 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Sacombank-SBJ vẫn niêm yết giá bán ra ở mức cao hơn mặt bằng chung, khoảng 83,520 triệu đồng/kg, tương đương 3,132 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với Phú Quý và Ancarat.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang dao động trong khoảng 77–79 USD/oz, giảm mạnh so với phiên ngày 7/1 (theo giờ Việt Nam), khi giá còn đứng ở vùng 81–82 USD/oz.
Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực giảm lên thị trường bạc trong nước trong ngắn hạn.
