Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH Mode GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt trước Tết Nguyên đán, hiện chênh giá rất ít so với niêm yết.

Giá xe Honda SH niêm yết

Honda SH

Giá xe Honda SH (125i/160i) tháng 1/2026 dao động tùy phiên bản, với giá đề xuất từ khoảng 74 triệu đến 102 triệu VNĐ cho SH 125i/160i (chưa bao gồm chênh lệch đại lý).

Giá xe Honda SH đại lý

Honda SH160i/125i 2026 đã chính thức được bán ra thị trường thông qua Hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Theo ghi nhận, giá thực tế tại HEAD và đại lý thường cao hơn, có thể lên tới 85 - 110 triệu đồng hoặc hơn tùy phiên bản và khu vực (Hà Nội/TP.HCM), còn SH 350i có giá cao hơn, khoảng 150 - 153 triệu VNĐ. Trên thực tế, đây là mức chênh thấp nhất trong lịch sử xe máy Honda được bán ra.

Bảng giá xe Honda SH

Giá xe SH 2026 mới nhất tháng 1/2026 Giá đề xuất Giá đại lý SH 160i ABS phiên bản Thể Thao 104.290.000 107.000.000 SH 160i ABS phiên bản Đặc Biệt 103.790.000 106.000.000 SH 160i ABS phiên bản Cao Cấp 102.590.000 105.000.000 SH 160i CBS phiên bản Tiêu Chuẩn 95.090.000 97.000.000 SH 125i ABS phiên bản Thể Thao 85.506.545 89.000.000 SH 125i ABS phiên bản Đặc Biệt 85.015.637 87.000.000 SH 125i ABS phiên bản Cao Cấp 83.837.455 85.000.000 SH 125i CBS phiên bản Tiêu Chuẩn 76.473.818 78.000.000

Đánh giá xe Honda SH

Bên cạnh những màu sắc mới thời thượng, diện mạo mới của SH160i/125i 2026 là tổng hòa của những đường nét thiết kế tinh tế. Cụm đèn trước được trang bị đồng bộ công nghệ LED hiện đại kế thừa từ mẫu xe SH350i đậm chất thể thao mạnh mẽ; cùng với thiết kế mới cao cấp, hài hoà cân đối với tổng thể thiết kế phía trước của xe.

Honda SH

Với động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được trang bị đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm, SH160i/125i không chỉ khẳng định vị thế của mẫu xe tay ga cao cấp hàng đầu mà còn tiếp tục nâng tầm trải nghiệm vận hành – mạnh mẽ hơn, êm hơn, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện với môi trường.





SH160i/125i 2026 là mẫu xe đầu tiên được trang bị màn hình TFT

Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC được trang bị trên phiên bản phanh ABS của SH160i/125i sử dụng cảm biến tốc độ quay ở bánh trước và bánh sau, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga đột ngột, giúp khách hàng an tâm hơn khi vận hành xe.

Đặc biệt, SH160i/125i 2026 là mẫu xe đầu tiên được trang bị màn hình TFT với công nghệ tiên tiến nhất của Honda, mang đến chất lượng hình ảnh rõ nét, mượt mà, có thể điều chỉnh thông số với màu sắc chính xác, mang lại trải nghiệm lái độc đáo trên từng chuyển động cho người sử dụng. Mặt đồng hồ có kích thước 4,2 inch nổi bật trên nền đen cùng thiết kế tối giản, hiện đại, đem đến nét sang trọng cho tổng thể cụm đồng hồ trung tâm.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên 2 bánh ở các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp của SH160i/125i, cho phép người lái tự tin, an tâm trong mọi tình huống như khi phanh gấp khi đang đi ở tốc độ cao hay trên mặt đường trơn trượt.

Lần đầu tiên trên phiên bản SH160i/125i lần này, hộc đựng đồ phía trước hoàn toàn mới được thiết kế với dung tích rộng rãi, cho phép người dùng dễ dàng cất giữ các vật dụng nhỏ. Đặc biệt, hộc đựng đồ còn được trang bị cổng sạc USB loại C tiện dụng, giúp sạc pin điện thoại nhanh chóng ngay trong quá trình di chuyển – một nâng cấp thiết thực, mang lại trải nghiệm hiện đại và tiện nghi hơn bao giờ hết.

SH160i được trang bị hàng loạt những tính năng tiên tiến độc quyền.

Khẳng định vị thế dẫn đầu của dòng xe tay ga cao cấp, SH160i được trang bị hàng loạt những tính năng tiên tiến độc quyền. Nhằm mang đến sự tiện nghi tối ưu cho người sử dụng, xe tiếp tục được trang bị công nghệ bluetooth kết nối với điện thoại thông minh, với tính năng mới là cảnh báo xe sắp hết nhiên liệu. Bằng việc kết nối bluetooth qua ứng dụng My Honda+, khách hàng có thể xem toàn bộ thông tin xe như tình trạng vận hành, lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, tiêu hao nhiên liệu, lịch sử đỗ xe và các tin tức sự kiện của HVN. Công nghệ này còn hỗ trợ gửi thông điệp về ngày có sự kiện đặc biệt của khách hàng tới màn hình trên mặt đồng hồ khi cài đặt ngày này trên ứng dụng.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được cảnh báo trong trường hợp quên tắt khóa điện và khi xe có lỗi bất thường trên ứng dụng My Honda+. Tính năng OTA update (một phương thức truyền tải dữ liệu) cũng cho phép khách hàng chủ động cập nhật phần mềm cho thiết bị bluetooth của xe thông qua ứng dụng My Honda+, nhằm đảm bảo kết nối bluetooth ổn định.

* Lưu ý: Giá trên chưa phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự. Người tiêu dùng nên ra các đại lý gần nhất để có thể biết giá một cách chính xác nhất. Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.



