Điều gì xảy ra khi nam giới không xuất tinh trong một thời gian dài?

1. Lý do bạn không xuất tinh

Có một số lý do do cố ý hoặc do tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, một người nào đó có thể không xuất tinh.

Cố ý kiêng

Việc có tham gia vào hoạt động tình dục hay thủ dâm hay không là lựa chọn cá nhân. Một số người đưa ra lựa chọn không xuất tinh trong những khoảng thời gian cụ thể hoặc thời gian kéo dài.

Không xuất tinh

Đó là tình trạng không xuất tinh chút nào trong quá trình hoạt động tình dục. Một người bị chứng xuất tinh sẽ cương cứng mà không xuất tinh. Tuy nhiên, họ có thể xuất tinh về đêm (giấc mơ ướt) hoặc khi thủ dâm.

Có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tình trạng này, bao gồm các tình trạng sức khỏe như chấn thương tủy sống, đái tháo đường và bệnh đa xơ cứng... Các nguyên nhân tâm lý tiềm ẩn bao gồm thiếu nhận thức về cơ thể, cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ về tình dục và lo lắng về hiệu suất.

Testosterone thấp có ảnh hưởng đến tình trạng xuất tinh.

Xuất tinh chậm

Một rối loạn tình dục gọi là xuất tinh chậm có thể là nguyên nhân khiến nam giới không xuất tinh. Xuất tinh chậm được định nghĩa là khả năng xuất tinh chậm hoặc không thể xuất tinh hoàn toàn.

Xuất tinh chậm không phổ biến và các chuyên gia không chắc chắn nguyên nhân gây ra tình trạng này. Từng có ý kiến cho rằng các vấn đề về mối quan hệ hoặc tâm lý có thể gây ra tình trạng xuất tinh chậm. Nó có thể được gây ra bởi các tình trạng nội tiết, di truyền hoặc sinh học thần kinh hoặc tác dụng phụ của thuốc. Tình trạng nội tiết có liên quan đến hormone, chẳng hạn như testosterone thấp .

Xuất tinh ngược dòng

Xuất tinh ngược là hiện tượng tinh dịch không thoát ra ngoài qua dương vật khi đạt cực khoái mà đi vào bàng quang. Điều này thường được gọi là " cực khoái khô " vì bạn đạt cực khoái nhưng bạn thấy lượng tinh dịch rất thấp hoặc hoàn toàn không có tinh dịch.

Các tình trạng như đái tháo đường, phẫu thuật vùng chậu trước đó, tình trạng thần kinh và dị tật bàng quang; tác dụng phụ của một số loại thuốc có thể gây xuất tinh ngược dòng.

Sự lão hóa

Những người có cơ quan sinh sản nam có thể xuất tinh và sản xuất tinh trùng trong suốt cuộc đời của họ - không có độ tuổi cụ thể nào mà khả năng này biến mất. Tuy nhiên, khả năng sinh sản giảm dần khi có tuổi. Do đó, họ có thể khó đạt được sự cương cứng và cực khoái/xuất tinh hơn khi già đi.

2. Tác dụng phụ của việc không xuất tinh trong thời gian dài?

Không có gì có nguy hiểm khi không xuất tinh trong một thời gian dài. Không có tác dụng phụ nguy hiểm về thể chất hoặc tâm lý được biết đến. Tuy nhiên, một số tác dụng phụ chung có thể xảy ra đối với một số cá nhân.

Hiệu ứng vật lý

Tinh hoàn liên tục sản xuất tinh trùng. Nếu bạn không xuất tinh, tinh trùng sẽ được tái hấp thu vào cơ thể.

Một số người lo ngại rằng bạn sẽ có "quả bóng xanh" nếu không xuất tinh hoặc bị đau do hưng phấn tình dục mà không đạt được cực khoái. Tuy nhiên, không có vấn đề y tế nào được biết đến liên quan đến hiện tượng này và mọi khó chịu sẽ được giải quyết mà không cần can thiệp.

Ảnh hưởng tâm lý

Những ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của việc không xuất tinh hoặc kiêng xuất tinh chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng vào thời điểm này.

Tuy nhiên, nhiều người có những cảm xúc khác nhau khi họ không xuất tinh trong một thời gian dài. Một số người có thể cảm thấy trong sáng hoặc an tâm, trong khi những người khác có thể cho biết họ cảm thấy khó chịu hoặc đau khổ hơn.

Những người gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến xuất tinh, chẳng hạn như xuất tinh chậm/ không xuất tinh, có thể gặp căng thẳng trong mối quan hệ hoặc lo lắng xung quanh việc tiếp xúc tình dục và ham muốn tình dục.

3. Không xuất tinh có lợi ích gì?

Không có báo cáo về lợi ích của việc không xuất tinh và lợi ích của việc thực hành này chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, một số người cố tình kiềm chế có thể nhận thấy những lợi ích như cân bằng tinh thần, cảm xúc, giảm sự tập trung vào tình dục, tăng năng lượng và giảm căng thẳng.

Mặc dù nhiều người kiêng xuất tinh trong vài ngày khi cố gắng thụ thai hoặc đang thực hiện các phương pháp điều trị sinh sản nhưng hiệu quả của việc thực hành này vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kiêng xuất tinh trong vài ngày sẽ làm tăng số lượng và lượng tinh trùng. Không rõ liệu phương pháp này có hữu ích cho các khía cạnh khác của tinh trùng hay không, chẳng hạn như khả năng vận động (tốc độ di chuyển), sức sống và hình thái (hình dạng tinh trùng).

Lợi ích sức khỏe tâm thần của việc xuất tinh hoặc không xuất tinh vẫn chưa được nghiên cứu kỹ.

Tuy nhiên, có một số lợi ích tức thời khi đạt được cực khoái, bao gồm giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và thậm chí giảm đau.

Có một số bằng chứng cho thấy tần suất xuất tinh có thể bảo vệ chống lại việc phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2016 cho thấy những người tham gia có tỷ lệ xuất tinh cao hơn sẽ ít có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt hơn.

4. Xuất tinh quá thường xuyên có tác dụng phụ không?

Việc xuất tinh thường xuyên là điều bình thường và xuất tinh hàng ngày hoặc thậm chí nhiều lần trong ngày không có tác dụng phụ tiêu cực nào được biết đến. Xuất tinh thường xuyên có thể gây ra một số tác dụng phụ nhất định, chẳng hạn như mệt mỏi, trầy xước da (nhất là do thủ dâm).

Một số người có thể lo ngại rằng xuất tinh thường xuyên dễ gây nghiện tình dục hoặc các rối loạn tình dục khác. Mặc dù nguyên nhân chính xác của chứng nghiện tình dục vẫn chưa được xác định nhưng người ta không cho rằng nguyên nhân là do thủ dâm hoặc hoạt động tình dục quá mức. Tuy nhiên trong một số trường hợp, thủ dâm hoặc hoạt động tình dục quá mức có thể là triệu chứng của chứng nghiện tình dục.

Thủ dâm thường xuyên có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục, dẫn đến các vấn đề như mất nhạy cảm tình dục, khiến bạn trở nên ít nhạy cảm hơn với kích thích tình dục. Một số người thủ dâm thường xuyên gặp khó khăn khi cương cứng hoặc đạt cực khoái thông qua các hình thức hoạt động tình dục khác.

Khám sức khỏe khi có các dấu hiệu bất thường. Ảnh minh họa.

5. Khi nào nên đi khám?

Việc một số người không xuất tinh trong một thời gian dài là điều bình thường. Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ không gây tổn hại về thể chất hoặc tâm lý.

Hãy gặp bác sĩ nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về kiểu xuất tinh của mình. Nếu bạn cố tình không thủ dâm vì cảm thấy tội lỗi, xấu hổ về tình dục hoặc thủ dâm, bạn có thể muốn nói chuyện với nhà trị liệu về cảm xúc và mối quan tâm của mình.

Tác động của việc không xuất tinh chưa được nghiên cứu rộng rãi nhưng không có bằng chứng nào cho thấy làm như vậy - ngay cả trong thời gian dài - là có hại. Không có tác dụng phụ tiêu cực nào được biết đến của việc không xuất tinh. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn không thể xuất tinh hoặc gặp khó khăn khi xuất tinh, nên đi khám để tìm hiểu xem bạn có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào gây ra điều này hay không.