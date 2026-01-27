Thái Nguyên: Ai chịu trách nhiệm khi xe tải tung bụi, đe dọa an toàn giao thông tại dự án TĐC Bản Áng?

Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý ở Thái Nguyên bị xử phạt vì múc đất rừng sản xuất trái phép GĐXH - Việc múc đất rừng sản xuất trái phép đối diện khu tái định cư Bản Áng (xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) đã bị xử phạt hành chính, song hiện trạng sườn đồi bị hạ thấp và bụi bặm trong thi công đang gây lo ngại về môi trường, sức khỏe người dân.

Những ngày giữa tháng 1/2026, trên tuyến Quốc lộ 3 – đoạn qua xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, hàng loạt xe tải chở đất nối đuôi nhau ra vào công trường Khu tái định cư (TĐC) Bản Áng, cuốn theo bụi đất mù mịt, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thực trạng này không chỉ khiến người dân sống quanh khu vực dự án bức xúc, lo lắng, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm của đơn vị thi công và công tác giám sát của các cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình triển khai dự án Khu tái định cư (TĐC) Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, đơn vị thi công đã bộc lộ nhiều bất cập, trong đó nổi cộm là các vấn đề liên quan đến môi trường và an toàn giao thông. Cụ thể, xe chở vật liệu chưa được che chắn kỹ, lưu thông với tốc độ cao, có biểu hiện phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Ngày 13/1/2026, phóng viên có mặt tại công trường dự án TĐC Bản Áng, xã Thanh Thịnh (trước đây thuộc tỉnh Bắc Kạn). Tại thời điểm ghi nhận, công trường có nhiều máy móc hoạt động rầm rộ, cùng lúc hàng loạt xe ô tô tải thùng cao liên tục ra vào, vận chuyển đất san lấp từ nhiều điểm khác nhau. Mỗi lần xe di chuyển vào công trường, bụi đất bay mù mịt, phát tán khắp khu vực, khiến cây cối xung quanh bám đầy bụi.

Hình ảnh nhìn từ trên cao hướng về Khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh - (ảnh Nhật Tân).

Tiếp đó, ngày 14/1/2026, phóng viên quay trở lại ghi nhận thực tế, tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Hàng loạt xe tải chở đất hoạt động nhộn nhịp, trong đó nhiều xe mang biển kiểm soát có ký hiệu "TQ". Theo quan sát, các xe vận chuyển đất chủ yếu lấy đất từ khu vực gần Khu công nghiệp Thanh Bình (xã Thanh Thịnh) để chở về công trường tại thôn Bản Áng; chiều ngược lại, một số xe chạy từ hướng cầu 62 (thôn 62, xã Thanh Thịnh).

Những chiếc xe tải thùng cao băng băng trên tuyến Quốc lộ 3 khiến bụi bay mù mịt. Đáng lo ngại, đa số xe chở đất không được che chắn kín, thùng xe vẫn để hở, tiềm ẩn nguy cơ rơi vãi vật liệu ra đường. Khi xe rẽ vào công trường, bụi tiếp tục phát tán mạnh ra môi trường xung quanh. Đơn cử, khoảng 14h17 ngày 14/1, xe tải biển kiểm soát 97H-000.53 khi rẽ vào dự án đã khiến bụi bốc lên dày đặc, gây cản trở tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Hình ảnh xe đang đổ đất bên trong dự án Khu tái định cư - (ảnh Nhật Tân).

Quốc lộ 3 là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Cao Bằng, hằng ngày có lưu lượng phương tiện rất lớn. Việc các xe tải chở đất ra vào công trường liên tục, có thời điểm còn chắn ngang dòng xe, gây ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong riêng ngày 14/1, phóng viên ghi nhận hàng chục lượt xe tải chở đất ra vào công trường. Không chỉ gây bụi trên tuyến Quốc lộ 3, các xe hoạt động trong khu vực dự án cũng khiến khói bụi phát tán dày đặc. Mỗi lần xe chạy qua, bụi đất lại cuốn theo gió bay khắp nơi, ảnh hưởng đến môi trường sống và tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cho người dân trong khu vực.

Mặc dù dự án nằm sát Quốc lộ 3, tại khu vực ra vào công trường chỉ có một số biển báo tạm thời, song đơn vị thi công chưa triển khai việc tưới nước giảm bụi theo quy định. Theo các quy định hiện hành, trong quá trình thi công, nhà thầu phải bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn tạm thời và áp dụng các biện pháp đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận, chưa thấy đơn vị thi công lắp đặt rào bạt hoặc rào chắn nhằm hạn chế khói bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

Mỗi lần xe ra vào công trường khói bụi bay mù mịt - (ảnh Nhật Tân).

Tương tự, ngày 22/1/2026, phóng viên tiếp tục ghi nhận tại khu vực Quốc lộ 3 và công trường dự án TĐC Bản Áng, tình trạng xe tải chở đất vẫn diễn ra rầm rộ. Những "hung thần" chở đầy đất chạy với tốc độ cao, bụi bay mù mịt, thậm chí có xe vượt ẩu, không bật tín hiệu xi-nhan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Bày tỏ sự lo lắng khi thường xuyên lưu thông qua khu vực dự án, anh Lê Trung Anh (một người dân hay tham gia giao thông) trên tuyến Quốc lộ 3 cho biết, tình trạng xe tải chở đất ra vào công trường liên tục khiến bụi bay mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Thời gian gân đây, ngày nào tôi cũng đi qua đoạn đường này, mỗi lần có xe tải chở đất ra vào là bụi bốc lên mù mịt, có lúc không nhìn rõ phía trước. Nhiều xe chạy nhanh, rẽ đột ngột vào công trường, rất nguy hiểm, đặc biệt vào giờ cao điểm. Không chỉ lo tai nạn, bụi đất dày đặc còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người đi đường và người dân sống xung quanh" - anh Trung Anh chia sẻ.

Loạt ảnh được cắt từ clip về nhiều xe tai chở đất có logo "TQ" đi trên đường Quốc lộ 3 phóng nhanh và có xe vượt không xi-nhan - (ảnh Nhật Tân).

Tương tự, anh Hoàng Giang bày tỏ, mong muốn các đơn vị thi công sớm có biện pháp khắc phục như che chắn thùng xe đầy đủ, tưới nước thường xuyên, bố trí người điều tiết giao thông tại khu vực ra vào công trường, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 3.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án TĐC Bản Áng thuộc hạng mục tái định cư xã Thanh Thịnh và xã Thanh Mai (khu vực huyện Chợ Mới trước ngày 1/7/2025), nằm trong Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gói thầu thi công là "Gói thầu số 21: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu tái định cư xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên", thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3). Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Theo Quyết định số 317/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 21, liên danh xây dựng khu tái định cư gồm: Công ty TNHH MTV Thành Quý, Công ty CP Khang Thịnh và Công ty CP Xây dựng An Hùng Thịnh trúng thầu với giá hơn 50,05 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Thành Quý là nhà thầu chính.

Bụi bặm là những gì đang diễn ra trên dọc đường Quốc lộ 3 và khu vực dự án tái định cư Bản Áng - (ảnh Nhật Tân).

Tài liệu phóng viên có được cho thấy, tại Mục 7, Phần III – Yêu cầu về kỹ thuật, Chương V của hồ sơ mời thầu (E-HSMT) quy định rõ: Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường xây dựng sạch sẽ, gọn gàng; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công; thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh cho phương tiện ra vào công trường; kịp thời dọn dẹp khi cần thiết; đồng thời bồi thường thiệt hại nếu gây ra vi phạm về vệ sinh môi trường. Ngoài ra, nhà thầu phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, như hạn chế tiếng ồn, bụi, khói, rung chấn…

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận cho thấy, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại dự án chưa được triển khai đầy đủ, để xảy ra tình trạng khói bụi kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến những phản ánh trên, ngày 22/1/2026, phóng viên đã làm việc và cung cấp thông tin về tình hình xung quanh dự án với UBND xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Luận – Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh và sẽ tổ chức kiểm tra, đồng thời trao đổi với chủ đầu tư để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục theo quy định.

Trước đó, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã thông tin bài viết: "Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý ở Thái Nguyên bị xử phạt vì múc đất rừng sản xuất trái phép", nọi dung nhắc đến việc trong quá trình thi công các hạng mục liên quan đến khu tái định cư (TĐC) Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương đã phát hiện hành vi múc đất rừng sản xuất trái phép tại khu vực đối diện khu tái định cư. Người bị xử phạt hành chính là ông Ngô Thành Quý – Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý, đồng thời là chủ sử dụng thửa đất rừng bị hủy hoại. Cụ thể, ngày 13/1/2026, UBND xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, UBND xã Thanh Thịnh quyết định xử phạt hành chính ông Ngô Thành Quý – Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý số tiền 15.000.000 đồng với hành vi hủy hoại đất. Cụ thể, hành vi làm biến dạng địa hình thuộc trường hợp hạ thấp bề mặt đất với tổng diện tích 320,0 m², thuộc một phần thửa đất số 38, tờ bản đồ số 45, tại thôn Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. Loại đất theo hồ sơ là đất rừng sản xuất.



