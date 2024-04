Điều khiển xe vào đường cấm, 4 lái xe container bị tước giấy phép lái xe

Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện An Dương, Hải Phòng trong lúc tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa bằng container trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng đã phát hiện hàng loạt xe vi phạm đi vào đường cấm.

Theo thông tin, khoảng 0h15 phút ngày 12/4/2024, trên tuyến QL17b, địa bàn xã Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng, Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã phát hiện 4 trường hợp lái xe container vi phạm lỗi “đi vào đường có biển báo hiệu cấm đi đối với loại phương tiện điều khiển”.

Cụ thể 4 xe vi phạm gồm: Xe đầu kéo BKS: 15C-149.14 kéo theo Rơ - mooc BKS: 15R-134.08; xe đầu kéo BKS: 15H-068.53 kéo theo Rơ -mooc BKS: 15R-094.45; xe đầu kéo BKS: 15C-056.97 kéo theo Rơ- mooc, BKS: 15R-022.05 và xe đầu kéo BKS: 50H-312.02 kéo theo Rơ - mooc BKS: 15R-062.97.

Các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL17B, địa bàn xã Hồng Phong. Ảnh: CAHP

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 5 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, 4 trường hợp vi phạm trên bị áp dụng mức phạt 2,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng.

Được biết, thời gian tới, Công an huyện An Dương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, đặc biệt với những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường địa bàn huyện.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây: