Điều quan trọng khiến các nhân vật của 'Sex and the City' dù phóng khoáng nhưng luôn giữ gìn

Sự an toàn trong tình dục: Bài học không thể bỏ qua từ “Sex and the City”

Dù sống phóng khoáng, các nhân vật nữ của “Sex and the City” luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong đời sống tình dục. Samantha, người táo bạo nhất phim, chưa bao giờ quên biện pháp bảo vệ; Carrie luôn chuẩn bị sẵn bao cao su trong túi xách; và Miranda không bao giờ bỏ qua kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Một cảnh trong phim Sex and the City.

Đó là bởi an toàn là nền tảng của sự thăng hoa. Theo chuyên gia sức khỏe tình dục Dr. Megan Stubbs: “Sự an toàn trong tình dục không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn mang lại sự yên tâm, từ đó làm tăng chất lượng đời sống tình dục.”

Để thực hành tình dục an toàn, điều đầu tiên cần chú ý là: Giới hạn bạn tình của bạn chỉ với một đối tác đang quan hệ tình dục với bạn. Quan hệ tình dục với chỉ một bạn tình, là người mà bạn biết chắc chỉ có quan hệ tình dục với duy nhất mỗi mình bạn, và khi bạn biết chắc rằng một trong hai người không bị nhiễm bệnh từ bạn tình trước đây. Điều này chỉ có thể biết bằng cách xét nghiệm STI và việc điều trị cũng rất dễ dàng nếu bạn tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ.

Luôn sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục. Bao cao su bằng cao su thiên nhiên hoặc chất dẻo tổng hợp giúp ngăn ngừa nhiễm trùng do nấm, vi khuẩn, virus gây mụn rộp, bệnh lậu và nó cũng bảo vệ chống lại nguy cơ bị nhiễm HIV.

Cả nam và nữ khi có hoạt động tình dục cần sử dụng bao cao su đúng cách ngay từ khi bắt đầu đến khi kết thúc giao hợp.

Bao cao su khi sử dụng không đúng cách có thể bị rách hoặc tuột. Đặc biệt, ngay cả khi mang bao cao su đúng cách, bạn vẫn có nguy cơ mắc các nhiễm trùng đường tình dục như HPV, Herpes hoặc rận mu vì bao cao su chỉ bao phủ một phần của dương vật.

Có những trường hợp sử dụng bao cao su nhưng vẫn có thể mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục do lây qua vùng da không có bao cao su (gốc dương vật, khoang miệng, vết thương hở quanh vùng sinh dục)…

Tránh sử dụng rượu và chất kích thích trước khi quan hệ tình dục. Những chất này có thể ảnh hưởng đến phán đoán của bạn và dễ đưa ra quyết định sai lầm.

Trước khi quan hệ tình dục với một đối tác mới: Nói chuyện với đối tác của bạn về các đối tác trong quá khứ, các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong quá khứ và việc sử dụng chất kích thích. Bạn và đối tác của bạn nên được kiểm tra các bệnh lây truyền (STD) và thảo luận về kết quả với nhau.

Khám sàng lọc, tầm soát các nhiễm trùng lây qua đường tình dục và khám sức khỏe sinh sản hàng năm hoặc 6 tháng/lần. Kiểm tra cơ thể của bạn thường xuyên xem có vết loét, mụn nước, phát ban hoặc tiết dịch bất thường không và có thể tham vấn với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

Một số bệnh lây truyền có thể không có triệu chứng, việc định kỳ đi khám sàng lọc và xét nghiệm là cần thiết, đặc biệt khi bạn có nhiều hơn 1 bạn tình. Khi phát hiện nhiễm bất kỳ một STI nào, hãy điều trị càng sớm càng tốt.

Khi bạn chưa sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục, hãy thẳng thắn trao đổi với đối tác về điều đó. Việc bạn không né tránh, mà trò chuyện trực tiếp với bạn tình về những vấn đề cần thiết trong quan hệ tình dục vừa giúp bạn đạt được khoái cảm cao nhất cũng như bảo vệ sức khỏe an toàn cho cả hai.

Bài học từ các nhân vật là sự chủ động. Không ai khác ngoài bạn có thể bảo vệ sức khỏe của mình. Hãy luôn sử dụng biện pháp an toàn, dù bạn đang ở trong một mối quan hệ lâu dài hay một cuộc phiêu lưu ngắn hạn.

Vì thế, trong tình dục, bạn hãy nhớ đừng bao giờ đánh đổi sự an toàn lấy khoái cảm ngắn ngủi. Sự bảo vệ là hành động của tình yêu dành cho chính mình và đối phương.

