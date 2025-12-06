Mua biệt thự triệu đô ở Mỹ cho bố mẹ, Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên từng giàu có và nổi tiếng đến mức nào?

Mới đây, Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi mua biệt thự rộng 500m² trị giá 1,4 triệu USD (gần 37 tỷ đồng) tại Dallas, bang Texas, để làm nơi an dưỡng tuổi già cho bố mẹ.

Biệt thự mới ở Mỹ và ước mơ sum vầy của đại gia đình

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên đón Lễ Tạ ơn cùng gia đình trong biệt thự mới.

Trên trang cá nhân, Ngô Mỹ Uyên chia sẻ hình ảnh cả gia đình quây quần trong căn biệt thự cổ tại Dallas. Bố mẹ chị đã dọn về sống từ Lễ Tạ ơn (27/11), sau đó vợ chồng em gái thứ hai và em gái út cũng lần lượt chuyển đến.

"Đại gia đình tám người sẽ sống cùng nhau trong ngôi nhà này. Đó là ước mơ từ lâu của chúng tôi", nàng hậu cho biết trên Ngôi Sao.

Căn nhà tọa lạc trong khu dân cư lâu đời của thành phố Dallas, bao quanh bởi cây xanh tạo sự yên tĩnh. Không gian được chia thành hai khu:

Nhà chính gồm bốn phòng ngủ, hai phòng tắm khép kín, hai phòng tắm phụ và một tầng sinh hoạt chung.

Nhà phụ được thiết kế như hai căn hộ độc lập, mỗi căn có phòng ngủ, bếp, phòng tắm và khu ăn uống riêng.

Ngôi nhà không chỉ đủ rộng cho các thành viên, mà còn có khu vực tiếp khách để hoa hậu trở về nghỉ ngơi mỗi khi sang Mỹ biểu diễn hoặc đưa các con từ Ý đến thăm ông bà.

Nàng hậu tài sắc và hành trình trở thành ảo thuật gia quốc tế

Sinh năm 1974, Ngô Mỹ Uyên là một trong những nàng hậu đa tài nhất showbiz Việt. Cô từng đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994 và Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập 1999, trước khi thử sức trong nhiều vai trò: người mẫu, ca sĩ, MC, diễn viên và sau này là ảo thuật gia.

Ngô Mỹ Uyên nổi tiếng là hoa hậu đa tài.

Sự nghiệp nghệ thuật của cô rẽ sang hướng mới khi sang Mỹ năm 1999 và tình cờ gặp bà Gay Black Stone, vợ một ảo thuật gia nổi tiếng.

Được bà yêu mến, Uyên được giao quản lý hai kho đạo cụ ảo thuật – bước ngoặt giúp cô bước vào thế giới kỳ ảo của sân khấu.

Từ những tiết mục thoát hiểm trong xe tải cháy đến màn phá xích trong vài chục giây, nàng hậu đã tạo nên dấu ấn riêng trên sân khấu quốc tế.

Cô từng góp mặt trong chương trình lớn Masters of Illusion và nhận giải thưởng "Nữ ảo thuật gia trốn chạy nhanh nhất trong 45 giây".

Hoa hậu giàu có và khối bất động sản đình đám

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên từng gây choàng ngợp khi sở hữu căn biệt thự dát vàng đắt đỏ.

Trong những năm đỉnh cao, cái tên Ngô Mỹ Uyên gắn liền với cuộc sống xa hoa. Biệt thự dát vàng của cô trên đường Hàn Thuyên (TP.HCM) từng khiến công chúng choáng ngợp vì kiến trúc hoành tráng và nội thất dát vàng 24K.

Đây là nơi diễn ra nhiều buổi tiệc tiếp đón bạn bè, thậm chí có cả sự góp mặt của sao Hollywood.

Sau khi định cư ở châu Âu, căn biệt thự được bố mẹ cô trông coi suốt nhiều năm. Năm 2017, người đẹp rao bán và giao dịch thành công với giá 160 tỷ đồng. Ngoài ra, nàng hậu còn sở hữu villa 1.000 m² tại Thảo Điền (Thủ Đức) – một trong những khu vực đắt đỏ nhất TP.HCM nhưng đã được sang nhượng vào năm 2024.

Ban đầu, cô dự định dùng số tiền từ hai bất động sản để lập quỹ hưu trí cho bố mẹ, nhưng cuối cùng lại quyết định mua nhà tại Dallas để ông bà có chốn an yên tuổi già.

Bố mẹ sang Mỹ sinh sống: Lựa chọn an nhiên ở tuổi xế chiều

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên chụp ảnh cùng bố trước căn biệt thự ở Dallas.

Từ cuối năm 2024, bố mẹ hoa hậu đã chuyển sang Dallas sống cùng con gái út. Trước đó, họ thường xuyên du lịch và sang thăm các con tại Mỹ và Ý.

Dù thay đổi môi trường sống ở tuổi cao, Ngô Mỹ Uyên tin bố mẹ sẽ sớm thích nghi khi có con cháu bên cạnh.

Cô cho biết mình vẫn thường xuyên đi lại giữa Ý – Mỹ vì lịch diễn đa phần ở California và Texas, nhờ đó có nhiều thời gian dành cho bố mẹ hơn.

Cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng Ý xuất thân gia tộc giàu có

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên và chồng, con.

Hạnh phúc của người đẹp càng viên mãn khi gặp gỡ giáo sư Ý Marco Casini vào năm 2010. Câu chuyện tình của họ bắt đầu bằng một cuộc gặp tình cờ tại Rome và kéo dài bằng những chuyến du lịch ở nhiều thành phố trên thế giới.

Sau một năm hẹn hò, Ngô Mỹ Uyên quyết định chuyển tới Rome, học tiếng Ý và bắt đầu cuộc sống mới. Hai năm sau, cô sinh con gái đầu lòng, và hiện giờ là mẹ của hai bé gái đáng yêu.

Gia đình nhỏ của nàng hậu đang sống tại căn hộ rộng 250 m² ở trung tâm Rome, trong một tòa nhà sáu tầng cổ kính. Ngôi nhà được thiết kế tinh tế, gồm phòng khách, bếp, phòng ăn, ba phòng ngủ, bốn phòng tắm, studio và hai ban công tràn ngập ánh sáng.

Không chỉ vậy, vợ chồng cô còn có khu nhà vườn 10.000 m² tại Tuscany, nơi họ nghỉ dưỡng, trồng cây và tận hưởng không khí trong lành.

Chồng Ngô Mỹ Uyên là giáo sư ngành tiết kiệm năng lượng tại Đại học Roma La Sapienza – một trong những đại học lớn và lâu đời nhất châu Âu – đồng thời là thành viên tổ chức quốc gia về xây dựng bền vững của Chính phủ Ý. Xuất thân từ gia tộc giàu có, Marco cùng vợ xây dựng cuộc sống sung túc nhưng giản dị và tinh tế.

Ngoài nơi ở chính, vợ chồng nàng hậu còn sở hữu một khu nhà vườn rộng 10.000 m² ở vùng Tuscany – nơi nổi tiếng với cảnh sắc đồng quê lãng mạn của nước Ý.

Phong thái thanh lịch của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên ở tuổi 51

Ở tuổi 51, Ngô Mỹ Uyên vẫn duy trì nhan sắc trẻ trung và phong thái thanh lịch.

Ở tuổi 51, Ngô Mỹ Uyên vẫn duy trì nhan sắc trẻ trung và phong thái thanh lịch. Dù dành phần lớn thời gian cho gia đình, cô vẫn giữ lửa đam mê với nghề ảo thuật và có thu nhập ổn định từ các show diễn quốc tế.

Cuộc đời nàng hậu 7X khiến nhiều người ngưỡng mộ: sự nghiệp đa tài, cuộc sống sung túc, hôn nhân bền vững và lòng hiếu thảo dành cho bố mẹ.