Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở, phường nào 'nóng' về giá nhà cho thuê tại quận Hoàng Mai cũ?
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai trước đây đang ở ngưỡng khá cao
Giá nhà riêng cho thuê tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.
Tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, không chỉ các thông tin rao bán mà ngay cả các tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 7 phường mới được sáp nhập từ quận Hoàng Mai trước đây cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi theo đà tăng giá của nhà ở, giá cho thuê cũng ghi nhận ở ngưỡng khá cao.
Theo khảo sát, Định Công là phường có số lượng thông tin cho thuê nhà riêng nổi bật hơn hẳn so với 6 phường còn lại, giá nhà cho thuê tại đây cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 6 đến 25 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà 4 tầng, rộng 60m2 tại ngõ 175 đường Định Công, phường Định Công hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 14 triệu đồng/tháng.
Tại phường Hoàng Liệt, giá nhà riêng cho thuê ghi nhận ở mức cao, đặc biệt là những căn nhà riêng nằm trên mặt phố, thuận tiện cho kinh doanh, giá cho thuê thậm chí lên tới gần 100 triệu đồng/tháng. Chẳng hạn căn nhà rộng 120m2 nằm trên mặt phố Trần Đại Nghĩa, phường Hoàng Liệt, hiện đang được đăng thông tin cho thuê tầng 1 và tầng 2 với giá 96 triệu đồng/tháng.
Các phường khác như Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Yên Sở, lượng thông tin cho thuê nhà riêng khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá cho thuê nhà riêng tại đây cũng dao động phổ biến từ 7-30 triệu đồng/căn/tháng. Cụ thể, một căn nhà riêng 5 tầng, rộng 36m2 tại đường Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng hiện đang cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng. Hay như một căn nhà nằm trên mặt ngõ rộng 2m tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở, có thiết kế 5 tầng, rộng 40m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 13,5 triệu đồng/tháng. Đối với loại hình nhà nguyên căn, nằm trên các mặt phố lớn, giá cho thuê vẫn ghi nhận ở ngưỡng cao, chẳng hạn một căn nhà có diện tích 165m2, thiết kế 6 tầng, nằm tại đường Trương Định, phường Tương Mai hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 100 triệu đồng/tháng.
Nhìn chung giá cho thuê nhà riêng tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ hiện nay khá cao, phổ biến từ 7-30 triệu đồng/căn/tháng với những căn nhà riêng, có diện tích phổ biến từ 25-60m2, có vị trí nằm trong ngõ hoặc trên các phố nhỏ. Đối với những căn nhà có diện tích rộng hơn, nằm trên các mặt phố lớn, thuận tiện cho kinh doanh, giá ghi nhận khá cao, thậm chí gần tiệm cận với giá cho thuê tại nhiều khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng…
Không chỉ giá bán, mặt bằng giá cho thuê nhà cao cũng phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hoàng Mai cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.
7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sáp nhập
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.
1. Phường Hoàng Mai
Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).
2. Phường Lĩnh Nam
Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương
3. Phường Vĩnh Hưng
Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở
4. Phường Tương Mai
Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.
5. Phường Định Công
Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.
6. Phường Hoàng Liệt
Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.
7. Phường Yên Sở
Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.
Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồngGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Người tiêu dùng hưởng lợi lớn khi vừa mua được sản phẩm với giá chỉ từ 122.000 đồng.
Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá rẻ chỉ như Vision nhưng được thiết kế, trang bị tính năng chẳng kém SH, Air Blade.
Chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba, lão nông Cần Thơ đều tay thu bộn tiềnSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
Từng chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba giống từ Đài Loan (Trung Quốc), ông Trần Hồng Quan giờ sở hữu trang trại chăn nuôi 'khủng', đút túi cả tỷ đồng mỗi năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá cho thuê chung cư tại quận Hoàng Mai cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở?Giá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai trước đây đang ở ngưỡng khá cao.
Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.686 USD/ounce, tăng thêm 40,4 USD/ounce so với phiên liền trước.
Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tênXu hướng - 22 giờ trước
Đây là loại bánh mới của 1 thương hiệu bánh Trung Thu nổi tiếng.
Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B có giá bán hợp lý lại đang được ưu đãi lớn, trang bị hiện đại và thiết kế ngoại thất rất bắt mắt, cuốn hút người hâm mộ.
Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.
Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.
SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở ÝGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng B mang thương hiệu Ý có trang bị nổi bật nhưng giá lại không cao hơn chiếc hatchback Kia Morning tới từ Hàn Quốc quá nhiều.