Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở, phường nào 'nóng' về giá nhà cho thuê tại quận Hoàng Mai cũ?

Thứ sáu, 08:55 19/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai trước đây đang ở ngưỡng khá cao

Giá nhà riêng cho thuê tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.

Tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, không chỉ các thông tin rao bán mà ngay cả các tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 7 phường mới được sáp nhập từ quận Hoàng Mai trước đây cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi theo đà tăng giá của nhà ở, giá cho thuê cũng ghi nhận ở ngưỡng khá cao.

Theo khảo sát, Định Công là phường có số lượng thông tin cho thuê nhà riêng nổi bật hơn hẳn so với 6 phường còn lại, giá nhà cho thuê tại đây cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 6 đến 25 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà 4 tầng, rộng 60m2 tại ngõ 175 đường Định Công, phường Định Công hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 14 triệu đồng/tháng.

Tại phường Hoàng Liệt, giá nhà riêng cho thuê ghi nhận ở mức cao, đặc biệt là những căn nhà riêng nằm trên mặt phố, thuận tiện cho kinh doanh, giá cho thuê thậm chí lên tới gần 100 triệu đồng/tháng. Chẳng hạn căn nhà rộng 120m2 nằm trên mặt phố Trần Đại Nghĩa, phường Hoàng Liệt, hiện đang được đăng thông tin cho thuê tầng 1 và tầng 2 với giá 96 triệu đồng/tháng.

Các phường khác như Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Yên Sở, lượng thông tin cho thuê nhà riêng khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá cho thuê nhà riêng tại đây cũng dao động phổ biến từ 7-30 triệu đồng/căn/tháng. Cụ thể, một căn nhà riêng 5 tầng, rộng 36m2 tại đường Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng hiện đang cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng. Hay như một căn nhà nằm trên mặt ngõ rộng 2m tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở, có thiết kế 5 tầng, rộng 40m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 13,5 triệu đồng/tháng. Đối với loại hình nhà nguyên căn, nằm trên các mặt phố lớn, giá cho thuê vẫn ghi nhận ở ngưỡng cao, chẳng hạn một căn nhà có diện tích 165m2, thiết kế 6 tầng, nằm tại đường Trương Định, phường Tương Mai hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 100 triệu đồng/tháng.

Nhìn chung giá cho thuê nhà riêng tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ hiện nay khá cao, phổ biến từ 7-30 triệu đồng/căn/tháng với những căn nhà riêng, có diện tích phổ biến từ 25-60m2, có vị trí nằm trong ngõ hoặc trên các phố nhỏ. Đối với những căn nhà có diện tích rộng hơn, nằm trên các mặt phố lớn, thuận tiện cho kinh doanh, giá ghi nhận khá cao, thậm chí gần tiệm cận với giá cho thuê tại nhiều khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng…

Không chỉ giá bán, mặt bằng giá cho thuê nhà cao cũng phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hoàng Mai cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.

1. Phường Hoàng Mai

Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).

2. Phường Lĩnh Nam

Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương

3. Phường Vĩnh Hưng

Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở

4. Phường Tương Mai

Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.

5. Phường Định Công

Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.

6. Phường Hoàng Liệt

Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.

7. Phường Yên Sở

Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Giá biệt thự Hoàng Mai cũ: Định Công đang dẫn đầu xu hướng, Hoàng Liệt sát nút — Yên Sở tiềm năng nhưng chưa bằngGiá biệt thự Hoàng Mai cũ: Định Công đang dẫn đầu xu hướng, Hoàng Liệt sát nút — Yên Sở tiềm năng nhưng chưa bằng

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ, đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư bất động sản, đặc biệt với mức giá biệt thự cao ngất ngưởng.

Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà riêng tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Hồng Thủy
Top