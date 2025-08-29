Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung
Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.
2025 là năm đặc biệt với nhiều kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Việc nhận lời hát trong Điều còn mãi 2025 có mang lại cảm xúc đặc biệt nào khi lâu rồi chị mới trở lại sân khấu này?
Tôi vô cùng tự hào và vinh dự được có mặt trong chương trình Điều còn mãi do VietNamNet tổ chức ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, bắt đầu từ 14h - đúng thời khắc lịch sử khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Trong nhiều sự kiện quan trọng của năm 2025, có lẽ đây là sự kiện trọng đại nhất. Tất cả ca sĩ, kể cả tôi đều đang rất chờ đợi giây phút được bước lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.
- Chương trình "Điều còn mãi" nổi tiếng với việc tôn vinh di sản âm nhạc Việt Nam. Chị có thể chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng từ những lần tham gia trước đây?
Một kỷ niệm không bao giờ quên với tôi đó là lần tham gia Điều còn mãi khi hát ca khúc Nhớ về Hà Nội do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn cho dàn nhạc và dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.
Chiếc áo dài tôi chọn do nhà thiết kế người Pháp Valerie McKenzie sáng tạo - người đã sống tại Việt Nam hơn 20 năm và dành tình yêu đặc biệt cho đất nước và âm nhạc Việt Nam. Chiếc áo dài rất đặc biệt với chất liệu tơ tằm Việt Nam, nghệ thuật móc tay truyền thống nhưng lại có chút âm hưởng Pháp. Khi đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, âm nhạc và trang phục cùng tôn lên vẻ đẹp của bài hát về thủ đô yêu dấu. Đây là kỷ niệm rất sâu sắc đối với tôi.
- Trong "Điều còn mãi 2010", chị đã biểu diễn "Nhớ về Hà Nội" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp - ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị. Trở lại "Điều còn mãi 2025" với "Bài ca Hà Nội" của nhạc sĩ Vũ Thanh, chị chuẩn bị gì?
Là ca sĩ, tôi rất hạnh phúc và tự hào khi khán giả cả nước cho rằng có lẽ "cô Bống" Hồng Nhung là người hát về Hà Nội nhiều nhất. Có thể đó là sự thật vì tôi hát về Hà Nội từ khi còn nhỏ. Năm 17 tuổi, tôi đã có băng cassette đầu tiên với Nhớ về Hà Nội.
Lần này trong chương trình đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm ngày Độc lập, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chọn Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh cho tôi thể hiện. Đây là bài hát tuyệt hay, vừa có tính hùng ca, vừa mềm mại, tình cảm và thanh lịch theo kiểu người Hà Nội. Trước đây, cô Lê Dung - người tôi vô cùng hâm mộ - đã thể hiện bài này rất thành công.
Đây là lần đầu tôi hát nên rất run. Tôi đã nghe NSND Lê Dung hát, sau đó được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng góp ý để tạo phiên bản riêng của mình - với cách nghĩ và sự tự hào của người Hà Nội trong ngày trọng đại của cả nước. Hy vọng cùng dàn nhạc, tôi sẽ trình bày một phiên bản mới vừa xúc động vừa hào hùng.
- Sự nghiệp của chị kéo dài hơn 4 thập kỷ, bắt đầu từ Hà Nội với Đội Họa mi và Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ngày đầu đó có ý nghĩa gì trong tâm thức của Hồng Nhung?
Những ngày đầu tôi còn chập chững - 10, 11 tuổi bước lên sân khấu nhà văn hóa thiếu nhi, rồi được thu thanh bài Lời chào của em tại Đài Tiếng nói Việt Nam cùng dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Cao Việt Bách.
Lúc đó, đêm hôm trước tôi không thể ngủ được vì hồi hộp. Tôi nhớ từng giây phút khi bước vào khuôn viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, khi đứng hát cùng dàn nhạc với nhạc sĩ Cao Việt Bách chỉ huy. Tất cả là những may mắn vô cùng quý giá, vô giá - những viên gạch đầu tiên tạo dựng sự nghiệp âm nhạc may mắn được dài lâu mà tôi vô cùng biết ơn.
- Những dự án gần đây như concert "Hồng Nhung hát về Hà Nội" cho thấy tình yêu sâu đậm của chị với thủ đô. Cuộc sống ở Hà Nội ngày trước có khoảnh khắc nào vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho âm nhạc của chị?
Quê hương Hà Nội đối với tôi không còn chỉ là tình yêu lớn mà còn là cội nguồn, nơi tôi được sinh ra, lớn lên, trưởng thành và được mang cốt cách của con người Hà Nội. Tôi như được quê hương ưu ái quá nhiều. Có lẽ hát về quê hương, tôi luôn cảm thấy rung động nhất và đúng bản thân nhất.
Vì thế, nhân 70 năm Giải phóng Thủ đô, cùng nhạc sĩ Hoài Sa và đạo diễn Cao Trung Hiếu, tôi muốn thực hiện chương trình toàn tâm toàn ý về tâm hồn lẫn nghệ thuật - không chỉ âm nhạc mà cả các loại hình nghệ thuật khác như múa, tạo hình - để phần nào trả lại, nói lời cảm ơn từ sâu trong trái tim.
Tất nhiên, cảm ơn không bao giờ đủ đối với quê hương. Lần này lại là dịp đáng quý khi được hát trong Điều còn mãi với Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh - bài hát lần đầu tiên tôi được thể hiện.
Ảnh, video: VTV, tư liệu
Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá HuyXem - nghe - đọc - 34 phút trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.
Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé KhoaiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).
Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.
Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thếXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh vui vì bé Minh được vào trường như mong muốn, nhưng rồi lại gặp phải phụ huynh khó ưa của lớp con.
Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoạiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong lại bị phá hoại chuối, mâu thuẫn giữa chính quyền và bà con tiếp tục căng thẳng.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", sự căng thẳng của người dân tiếp tục gia tăng khi chính quyền chưa có kết luận cụ thể.
Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà NộiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Khác xa với những hình ảnh trên mạng xã hội, NSƯT Hoài Linh ở đời thực khỏe khoắn và tinh thần vui vẻ. Anh còn tự mình đóng cảnh phim hành động khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng.
Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...
Người dân bức xúc vì chưa nêu đích danh nơi xả thải làm chết cáXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên" hé lộ căng thẳng khi người dân chưa thỏa mãn lời giải thích của ủy ban xã về cá chết hàng loạt.
Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thúXem - nghe - đọc
GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Song, khán giả lại thích thú phân cảnh nam ca sĩ vào vai một chú bộ đội trấn thủ.