Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

2025 là năm đặc biệt với nhiều kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Việc nhận lời hát trong Điều còn mãi 2025 có mang lại cảm xúc đặc biệt nào khi lâu rồi chị mới trở lại sân khấu này?

Tôi vô cùng tự hào và vinh dự được có mặt trong chương trình Điều còn mãi do VietNamNet tổ chức ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, bắt đầu từ 14h - đúng thời khắc lịch sử khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Trong nhiều sự kiện quan trọng của năm 2025, có lẽ đây là sự kiện trọng đại nhất. Tất cả ca sĩ, kể cả tôi đều đang rất chờ đợi giây phút được bước lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.

- Chương trình "Điều còn mãi" nổi tiếng với việc tôn vinh di sản âm nhạc Việt Nam. Chị có thể chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng từ những lần tham gia trước đây?

Một kỷ niệm không bao giờ quên với tôi đó là lần tham gia Điều còn mãi khi hát ca khúc Nhớ về Hà Nội do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn cho dàn nhạc và dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Ca sĩ Hồng Nhung với chiếc áo dài đặc biệt trên sân khấu "Điều còn mãi".

Chiếc áo dài tôi chọn do nhà thiết kế người Pháp Valerie McKenzie sáng tạo - người đã sống tại Việt Nam hơn 20 năm và dành tình yêu đặc biệt cho đất nước và âm nhạc Việt Nam. Chiếc áo dài rất đặc biệt với chất liệu tơ tằm Việt Nam, nghệ thuật móc tay truyền thống nhưng lại có chút âm hưởng Pháp. Khi đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, âm nhạc và trang phục cùng tôn lên vẻ đẹp của bài hát về thủ đô yêu dấu. Đây là kỷ niệm rất sâu sắc đối với tôi.

- Trong "Điều còn mãi 2010", chị đã biểu diễn "Nhớ về Hà Nội" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp - ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị. Trở lại "Điều còn mãi 2025" với "Bài ca Hà Nội" của nhạc sĩ Vũ Thanh, chị chuẩn bị gì?

Là ca sĩ, tôi rất hạnh phúc và tự hào khi khán giả cả nước cho rằng có lẽ "cô Bống" Hồng Nhung là người hát về Hà Nội nhiều nhất. Có thể đó là sự thật vì tôi hát về Hà Nội từ khi còn nhỏ. Năm 17 tuổi, tôi đã có băng cassette đầu tiên với Nhớ về Hà Nội.

Lần này trong chương trình đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm ngày Độc lập, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chọn Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh cho tôi thể hiện. Đây là bài hát tuyệt hay, vừa có tính hùng ca, vừa mềm mại, tình cảm và thanh lịch theo kiểu người Hà Nội. Trước đây, cô Lê Dung - người tôi vô cùng hâm mộ - đã thể hiện bài này rất thành công.

Đây là lần đầu tôi hát nên rất run. Tôi đã nghe NSND Lê Dung hát, sau đó được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng góp ý để tạo phiên bản riêng của mình - với cách nghĩ và sự tự hào của người Hà Nội trong ngày trọng đại của cả nước. Hy vọng cùng dàn nhạc, tôi sẽ trình bày một phiên bản mới vừa xúc động vừa hào hùng.

- Sự nghiệp của chị kéo dài hơn 4 thập kỷ, bắt đầu từ Hà Nội với Đội Họa mi và Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ngày đầu đó có ý nghĩa gì trong tâm thức của Hồng Nhung?

Những ngày đầu tôi còn chập chững - 10, 11 tuổi bước lên sân khấu nhà văn hóa thiếu nhi, rồi được thu thanh bài Lời chào của em tại Đài Tiếng nói Việt Nam cùng dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Cao Việt Bách.

Lúc đó, đêm hôm trước tôi không thể ngủ được vì hồi hộp. Tôi nhớ từng giây phút khi bước vào khuôn viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, khi đứng hát cùng dàn nhạc với nhạc sĩ Cao Việt Bách chỉ huy. Tất cả là những may mắn vô cùng quý giá, vô giá - những viên gạch đầu tiên tạo dựng sự nghiệp âm nhạc may mắn được dài lâu mà tôi vô cùng biết ơn.

Quê hương Hà Nội đối với tôi không còn chỉ là tình yêu lớn mà còn là cội nguồn.

- Những dự án gần đây như concert "Hồng Nhung hát về Hà Nội" cho thấy tình yêu sâu đậm của chị với thủ đô. Cuộc sống ở Hà Nội ngày trước có khoảnh khắc nào vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho âm nhạc của chị?

Quê hương Hà Nội đối với tôi không còn chỉ là tình yêu lớn mà còn là cội nguồn, nơi tôi được sinh ra, lớn lên, trưởng thành và được mang cốt cách của con người Hà Nội. Tôi như được quê hương ưu ái quá nhiều. Có lẽ hát về quê hương, tôi luôn cảm thấy rung động nhất và đúng bản thân nhất.

Vì thế, nhân 70 năm Giải phóng Thủ đô, cùng nhạc sĩ Hoài Sa và đạo diễn Cao Trung Hiếu, tôi muốn thực hiện chương trình toàn tâm toàn ý về tâm hồn lẫn nghệ thuật - không chỉ âm nhạc mà cả các loại hình nghệ thuật khác như múa, tạo hình - để phần nào trả lại, nói lời cảm ơn từ sâu trong trái tim.

Tất nhiên, cảm ơn không bao giờ đủ đối với quê hương. Lần này lại là dịp đáng quý khi được hát trong Điều còn mãi với Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh - bài hát lần đầu tiên tôi được thể hiện.

Ảnh, video: VTV, tư liệu