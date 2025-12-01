Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả Việt

Tác giả Javinne tên thật là Nguyễn Huỳnh Gia Vinh sinh năm 1997 tại Tiền Giang, vừa đánh dấu bước ngoặt lớn khi chính thức ra mắt tác phẩm đầu tay "Mười hai chiếc lông vũ".

Với "Mười 12 chiếc lông vũ", Javinne mở ra một thế giới Fantasy (thể loại văn học tập trung vào phép thuật và các yếu tố siêu nhiên) phức tạp, nơi ranh giới giữa người, quỷ và thần trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Câu chuyện là một bức tranh đa sắc, đan xen giữa quyền lực tối thượng, số phận nghiệt ngã và những âm mưu chính trị thầm lặng. Qua từng trang sách, tác giả khéo léo đặt ra những câu hỏi sâu sắc về niềm tin, ý nghĩa của sự tồn tại và cái giá đích thực của tự do, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm đọc vừa giải trí, vừa chiêm nghiệm cho độc giả.

Tác giả Javinne (áo trắng) cùng mẹ trong buổi ra mắt cuốn sách đầu tay.

Tuy nhiên, để cuốn sách đến với tay độc giả, ít ai biết rằng bản thảo "Mười hai chiếc lông vũ" đã trải qua vô số lần… bị từ chối. Nhiều đơn vị xuất bản từng lắc đầu, trong đó có chính LBK Books, nơi sau này trở thành đối tác đồng hành của cô.

Bà Hoàng Thị Kim Dung - đại diện LBK Books, chia sẻ về cuốn tiểu thuyết: "Tôi nhìn thấy ở "Mười hai chiếc lông vũ" một thế giới giả tưởng được xây dựng công phu, một cốt truyện đầy kịch tính, chiều sâu tâm lí nhân vật và những thông điệp nhân văn ẩn chứa rất tinh tế. Nó không chỉ đơn thuần là một câu chuyện, mà còn là một hành trình khám phá bản ngã, về những giá trị thiện - ác được nhìn nhận dưới một góc độ hoàn toàn mới lạ".

Bên cạnh đó, theo tác giả Javinne, sự động viên lớn nhất đến từ mẹ – người luôn nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai và khích lệ tinh thần cô trong những giai đoạn khó khăn.

Việc "Mười hai chiếc lông vũ" ra mắt vì thế không chỉ là khoảnh khắc quan trọng của riêng Javinne, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của kiên trì và niềm tin.