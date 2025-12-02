Mới nhất
Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Thứ ba, 15:00 02/12/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 phim "Cách em 1 milimet", Bách đã về nước cùng vợ chưa cưới - Duyên. Theo lời Ngân, Bách sẽ làm đám cưới vào cuối mùa hè và đây là một sự kiện của gia đình cô. Cũng vì Bách cưới vợ nên Ngân quyết định hoãn việc ly hôn với Nghiêm. Việc này không phải chuyện vui nên cô không muốn vì việc của mình mà ảnh hưởng đến tinh thần và tâm trạng của mọi người trong nhà.

Tú đã nghe nhiều về Duyên, vợ chưa cưới của Bách, nhưng cô chưa từng được nhìn thấy hay gặp gỡ với cô gái này. Giờ đây, trong một sự tình cờ, Tú đã biết mặt vợ chưa cưới của Bách và đó chính là cô gái Tú đã gặp trước đó trong hoàn cảnh cô gái đặt phòng chung khách sạn với Hiếu. Chính Hiếu lúc đó đã gửi tin nhắn tán tỉnh Tú nhưng thực ra đang hẹn hò với Duyên trong khách sạn.

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách là ai - Ảnh 1.

Tú đã nhận ra Duyên và biết được bí mật của người Bách sắp cưới. Ảnh VTV

Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho ngày vui của Bách, Tú lại vô tình nhận ra Duyên chính là cô gái mà cô từng bắt gặp khi đặt phòng khách sạn chung với Hiếu. Phát hiện này đã đẩy Tú vào một tình thế vô cùng khó xử. 

Giữa một bên là Bách, người bạn mà cô đã có mối quan hệ đặc biệt qua mạng suốt nhiều năm, một bên là sự thật về người vợ chưa cưới của anh. Liệu Tú có quyết định nói ra mối quan hệ ngoài luồng của Duyên cho Bách biết hay không?

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách là ai - Ảnh 2.

Duyên chính là người mà Tú bắt gặp trong khách sạn với Hiếu. Ảnh VTV

Tú đã kể cho Viễn nghe chuyện Bách vẫn nói chuyện với cô qua mạng (thông qua nick ảo) trong những năm qua nhưng không biết đấy là cô và Viễn đã chê Bách là "đần". "Nhắn tin qua lại suốt bao nhiêu năm như thế mà không nhận ra em thì là thằng đần chứ còn là thằng gì nữa?" - Viễn nói với Tú rồi chốt lại - "Nó là thằng đần!".

Tập 27 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 4/12 trên kênh VTV3.

T.Hằng (th)
