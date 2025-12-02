Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 phim "Lằn ranh", khi mọi chuyện đã khó cứu vãn, Khắc tìm đến Triển nhờ nói đỡ với Phó Bí thư Sách về việc đánh bạc của Vinh. Vinh là một cán bộ thanh tra nhưng vi phạm pháp luật mà còn nằm trong danh sách quy hoạch cán bộ, việc này đã khiến ông Sách thấy thất vọng vì cấp dưới của mình.

Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết có thêm cán bộ bị bắt vì đánh bạc. Ảnh VTV

“Lại thêm một ông thanh tra… Vi phạm pháp luật mà còn định đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm chức danh quản lý. Hỏng, hỏng hết”, ông Sách tức giận nói. Tin một cán bộ thanh tra dính vào vòng lao lý khiến ông không chỉ bàng hoàng mà còn cảm thấy niềm tin mình đặt vào lớp cán bộ trẻ đang dần bị phản bội.

Tại Viện kiểm sát, Hằng Thu báo cáo với cấp trên các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bên kia biên giới đã muốn loại bỏ Nguyễn Văn Viên. May mắn là cơ quan điều tra can thiệp kịp thời, bắt giữ được toàn bộ những người liên quan. Viên hiện vẫn hợp tác, khai ra 7 cái tên mới cùng các tài liệu, bản ghi âm, nhưng con số này chưa phải là cuối cùng. Trong danh sách này, Vinh là cái tên đứng đầu tiên.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát cũng yêu cầu điều tra làm rõ thêm về nguồn tiền của Vinh, bởi không loại trừ đây là tiền tham ô, chiếm đoạt từ doanh nghiệp.

Lãnh đạo Viện kiểm sát yêu cầu làm rõ nguồn tiền đánh bạc của Vinh từ đâu. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, sau khi hoàn thành công việc, Hằng Thu trở về nhà nhưng lại tiếp tục căng thẳng với Chấn. “Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, chả nhẽ bây giờ những gì anh nói không tin nữa à?" - Chấn trách vợ.

Chấn tiếp tục đổ lỗi cho Hằng Thu gây áp lực cho chồng: "Vì anh sẽ không biết em sẽ nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần nữa. Lúc ở viện em nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe, điều tiết lại công việc để bớt áp lực, nhưng mà hình như bây giờ chính em mới là người tạo áp lực cho anh đấy".

Hằng Thu căng thẳng với chồng khi cô muốn biết nguồn tiền mà ai đó định biếu chồng. Ảnh VTV

Tập 23 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 2/12 trên kênh VTV1.

