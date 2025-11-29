Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

Thứ bảy, 20:15 29/11/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin, Tuần phim Việt Nam tại Lào năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6/12 tại Lào, giới thiệu với công chúng các bộ phim tiêu biểu thuộc nhiều thể loại, nhằm giới thiệu nét đặc sắc của điện ảnh Việt Nam tới khán giả Lào, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Theo đó, có 6 bộ phim được giới thiệu đợt này. Tác phẩm chiếu khai mạc là phim tài liệu “Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (Kaysone Phomvihane) với Việt Nam” (Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương) về cuộc đời, cống hiến của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản với đất nước Lào và tình cảm, gắn bó của ông với Việt Nam.

Cùng với đó là phim “Mưa đỏ” (Điện ảnh Quân đội nhân dân) - Phim đang giữ kỷ lục là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. “Mưa đỏ” cũng vừa giành Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Mưa đỏ và Tử chiến trên không sẽ được chiếu miễn phí tại Lào năm 2025 - Ảnh 1.

Phim "Mưa đỏ" được chiếu tại Lào.

Phim “Hai người mẹ” (Xưởng Phim truyện Việt Nam) xoay quanh tình hữu nghị, quá trình cùng chiến đấu, hy sinh của hai tộc Việt – Lào trong Chiến tranh Đông Dương.

Phim “Tử chiến trên không” (Điện ảnh Công an nhân dân và Công ty cổ phần phim Thiên Ngân) lấy cảm hứng từ sự kiện không tặc có thật tại Việt Nam sau giải phóng và sự dũng cảm của đoàn bay, lực lượng an ninh đối phó với tội phạm này.

Mưa đỏ và Tử chiến trên không sẽ được chiếu miễn phí tại Lào năm 2025 - Ảnh 2.

Cảnh trong phim "Tử chiến trên không". Ảnh: ĐPCC

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" về trận chiến dưới lòng đất của nhân dân Củ Chi. Phim thu 175 tỷ đồng, nối dài sự quan tâm và yêu mến của khán giả Việt đối với thể loại lịch sử sau hiện tượng "Đào, Phở và Piano" năm 2024.

Cuối cùng trong tuần phim là tác phẩm "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh." Phim là tác phẩm nhà nước đặt hàng, được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ra mắt năm 2015, mang đến những ký ức tuổi thơ đầy xúc động và ấm áp của miền quê Việt Nam thập niên 1980.

Mưa đỏ và Tử chiến trên không sẽ được chiếu miễn phí tại Lào năm 2025 - Ảnh 3.

Phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được chiếu tại Lào. Ảnh: ĐPCC

Theo kế hoạch, Tuần phim Việt Nam tại Lào năm 2025 sẽ khai mạc vào chiều 2/12, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào và Quảng trường Patuxay. Các phim sẽ được chiếu miễn phí và có hoạt động giao lưu sau buổi chiếu.

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-LeagueChuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

GĐXH - Cặp đôi MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã nhận lời cầu hôn từ tiền vệ Phạm Đức Huy sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, thoải mái tương tác, đăng ảnh đôi trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim "Cách em một milimet" là ai?Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm vai Nga trong “Cách em một milimet” đang gây nhiều tranh cãi và bị khán giả ghét khi mỗi lần xuất hiện.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV

Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Cùng chuyên mục

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Lằn ranh", Viên trong quá trình trốn chạy đã bị nhóm giang hồ bắt cóc và uy hiếp.

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Ngân thừa nhận mình là người thất bại trong hôn nhân, nhưng cô chưa thể ly hôn ngay bởi em trai sắp kết hôn.

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Với sự tham gia của ngôi sao Ji Seung Hyun – người từng được khán giả Việt yêu thích qua Hậu Duệ Mặt Trời – "Gangster về làng" được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả mùa phim cuối năm.

Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 26 phim "Cách em 1 milimet", Nga luôn cho rằng Tú là nguyên nhân khiến Đức muốn bỏ mình.

'Những đứa con khác họ' - phim Việt về sự thật gia đình bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ

'Những đứa con khác họ' - phim Việt về sự thật gia đình bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ phim truyền hình "Những đứa con khác họ" vừa chính thức ra mắt với phần mở đầu mang tên “Bí mật của quá khứ” – một câu chuyện gia đình tưởng chừng bình yên nhưng lại ẩn chứa những nỗi đau và sự thật bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ.

Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.

Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ

Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 20 phim “Lằn ranh”, ông Sách bàng hoàng khi biết Bí thư tỉnh Sơn giấu bệnh ung thư, khiến cục diện nhân sự thêm căng và khó lường nhiều hơn nữa.

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 25 "Cách em 1 milimet", sự xuất hiện bất ngờ của My - Bí thư A5 và Hoàng 'cận' khiến Tú bất an.

Viên tìm cách trốn ra nước ngoài, Vinh tống tiền doanh nghiệp

Viên tìm cách trốn ra nước ngoài, Vinh tống tiền doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 phim "Lằn ranh", do kjông có tiền để chạy án, lại rơi vào thế bí, Vinh quyết định vòi tiền doanh nghiệp. Anh ta tìm đến “mối làm ăn” thân thiết, lấy sai phạm cũ của công ty này uy hiếp để “vay” 500 triệu.

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tập cuối "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến cảm xúc với khán giả khi cái kết đẹp với những cặp đôi Trúc Lam - Toàn; Kim Ngân - Dũng và một lựa chọn sống hài hòa của Mỹ Anh và Đăng.

Xem nhiều

NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'

NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Xem - nghe - đọc
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòng

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòng

Xem - nghe - đọc
Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân

Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân

Xem - nghe - đọc
Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top