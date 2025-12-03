Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc

Trong tập 2 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, sau khi mất chức trưởng phòng, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) vẫn giấu vợ con nhưng trong lòng lúc nào cũng muộn phiền, suy tư đến mức mất ngủ. Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) thấy chồng nghe điện thoại giữa đêm lại không ngủ được nên gọi điện cho Nam, mắng cháu họ lần sau tránh gọi điện như vậy. Nam chưa kịp suy nghĩ đã vội chối bay chối biến, khiến bà Ánh càng lấy làm lạ.

Sáng hôm sau, khi thu dọn quần áo của cả nhà đi giặt, bà Ánh phát hiện một vết son lạ trên áo của chồng. Móc nối với việc ông Phi nghe điện thoại giữa đêm, bà Ánh liền nghĩ ngay tới chuyện chồng ngoại tình.

Bà Ánh tá hỏa khi phát hiện vết son trên áo chồng. Ảnh VTV

Bà Ánh hẹn gặp chị họ để tâm sự về chuyện này. Theo quan sát của bà Ánh, đúng là thời gian gần đây ông Phi thường xuyên đi sớm về muộn nhiều, nửa đêm nửa hôm ra ngoài nghe điện thoại. Trước loạt tình tiết này, chị họ nhận định 50% khả năng là ông Phi đã ngoại tình.

Hai chị em liền bắt taxi đi theo dõi ông Phi. Ông Phi đến nhà ông Tỉnh định nhờ giúp đỡ nhưng lại đắn đo rồi không vào. Ông Phi gặp vợ ông Tỉnh ở ngoài cổng, chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, vợ ông Tỉnh nhìn thấy bà Ánh, liền chủ động tiến lại để nói chuyện. Lúc này, bà Ánh mới "sốc" tới mức ngất xỉu khi biết tin chồng mình mất chức trưởng phòng.

Bà Ánh bị ngất khi nghe tin chồng bị mất chức trưởng phòng. Ảnh VTV

Bà Ánh cảm thấy buồn và có lỗi vì đã không biết chuyện để động viên, mà lại còn nghĩ oan cho chồng. Tất nhiên, khi bà buồn thì hoặc các con, hoặc chồng phải tới vỗ về, an ủi. Ba mẹ con gặp nhau ở quán cà phê để nói chuyện về bố.

Dương (Quỳnh Trang) biết bố rất buồn vì ông vốn là người lúc nào cũng muốn làm gương, đàn ông là phải sự nghiệp đàng hoàng, nhà cửa đề huề, con cái nên người. Đức (Thừa Tuấn Anh) lo lương nhân viên quèn không đủ trang trải các khoản lãi ngân hàng, tiền gửi về quê.

Bà Ánh buồn rầu tâm sự với con về chuyện bố bị mất chức. Ảnh VTV

Buổi tối ông Phi về nhà, vợ con đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Dù ai cũng biết chuyện ông Phi mất việc nhưng tất cả đều giấu, bởi ông Phi không muốn vợ con buồn, còn vợ con lại lo sợ ông Phi buồn. Bà Ánh thương chồng mất việc nên không kìm được nước mắt, bà đành phải uống bia để át đi cảm xúc.

Tuy nhiên, uống liền mấy cốc, bà Ánh bắt đầu không kiểm soát được lời nói nên buột miệng: "Sự nghiệp của bố đã chấm dứt rồi. Từ bây giờ, bố phải dựa vào mẹ và hai con". Ông Phi giận vì cho rằng hóa ra cả nhà đã biết chuyện, lại lấy ông ra làm trò đùa nên bỏ vào phòng, khóa trái cửa, mặc vợ ở ngoài khóc.

Bà Ánh dỗi ngược, bỏ ra ngoài khiến Đức phải bám theo, rồi gửi định vị cho Dương để báo bố ra dỗ dành mẹ. Ngồi một mình ở ngoài, bà Ánh buồn nẫu nề vì chú chó Sofia thì chết, chồng thì mất chức. Ông Phi đành đi tìm vợ để dỗ dành. Ông giải thích không nói với vợ chuyện mất chức là vì sợ vợ buồn và lo lắng.