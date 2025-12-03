Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc
GĐXH - Trong tập 2 "Gia đình trái dấu", thấy vết son trên áo chồng và cuộc điện thoại lạ giữa đêm, bà Ánh nghi ngờ chồng nên kéo theo chị họ đi bắt ghen.
Trong tập 2 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, sau khi mất chức trưởng phòng, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) vẫn giấu vợ con nhưng trong lòng lúc nào cũng muộn phiền, suy tư đến mức mất ngủ. Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) thấy chồng nghe điện thoại giữa đêm lại không ngủ được nên gọi điện cho Nam, mắng cháu họ lần sau tránh gọi điện như vậy. Nam chưa kịp suy nghĩ đã vội chối bay chối biến, khiến bà Ánh càng lấy làm lạ.
Sáng hôm sau, khi thu dọn quần áo của cả nhà đi giặt, bà Ánh phát hiện một vết son lạ trên áo của chồng. Móc nối với việc ông Phi nghe điện thoại giữa đêm, bà Ánh liền nghĩ ngay tới chuyện chồng ngoại tình.
Bà Ánh hẹn gặp chị họ để tâm sự về chuyện này. Theo quan sát của bà Ánh, đúng là thời gian gần đây ông Phi thường xuyên đi sớm về muộn nhiều, nửa đêm nửa hôm ra ngoài nghe điện thoại. Trước loạt tình tiết này, chị họ nhận định 50% khả năng là ông Phi đã ngoại tình.
Hai chị em liền bắt taxi đi theo dõi ông Phi. Ông Phi đến nhà ông Tỉnh định nhờ giúp đỡ nhưng lại đắn đo rồi không vào. Ông Phi gặp vợ ông Tỉnh ở ngoài cổng, chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, vợ ông Tỉnh nhìn thấy bà Ánh, liền chủ động tiến lại để nói chuyện. Lúc này, bà Ánh mới "sốc" tới mức ngất xỉu khi biết tin chồng mình mất chức trưởng phòng.
Bà Ánh cảm thấy buồn và có lỗi vì đã không biết chuyện để động viên, mà lại còn nghĩ oan cho chồng. Tất nhiên, khi bà buồn thì hoặc các con, hoặc chồng phải tới vỗ về, an ủi. Ba mẹ con gặp nhau ở quán cà phê để nói chuyện về bố.
Dương (Quỳnh Trang) biết bố rất buồn vì ông vốn là người lúc nào cũng muốn làm gương, đàn ông là phải sự nghiệp đàng hoàng, nhà cửa đề huề, con cái nên người. Đức (Thừa Tuấn Anh) lo lương nhân viên quèn không đủ trang trải các khoản lãi ngân hàng, tiền gửi về quê.
Buổi tối ông Phi về nhà, vợ con đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Dù ai cũng biết chuyện ông Phi mất việc nhưng tất cả đều giấu, bởi ông Phi không muốn vợ con buồn, còn vợ con lại lo sợ ông Phi buồn. Bà Ánh thương chồng mất việc nên không kìm được nước mắt, bà đành phải uống bia để át đi cảm xúc.
Tuy nhiên, uống liền mấy cốc, bà Ánh bắt đầu không kiểm soát được lời nói nên buột miệng: "Sự nghiệp của bố đã chấm dứt rồi. Từ bây giờ, bố phải dựa vào mẹ và hai con". Ông Phi giận vì cho rằng hóa ra cả nhà đã biết chuyện, lại lấy ông ra làm trò đùa nên bỏ vào phòng, khóa trái cửa, mặc vợ ở ngoài khóc.
Bà Ánh dỗi ngược, bỏ ra ngoài khiến Đức phải bám theo, rồi gửi định vị cho Dương để báo bố ra dỗ dành mẹ. Ngồi một mình ở ngoài, bà Ánh buồn nẫu nề vì chú chó Sofia thì chết, chồng thì mất chức. Ông Phi đành đi tìm vợ để dỗ dành. Ông giải thích không nói với vợ chuyện mất chức là vì sợ vợ buồn và lo lắng.
Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắtXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.
Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồngXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.
Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của BáchXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.
Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn épXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi không giữ được chức trưởng phòng sau sáp nhập và bị nhân viên cũ chèn ép.
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạcXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.
Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thúXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 22 phim "Lằn ranh", Viên trong quá trình lẩn trốn biết Hằng Thu chính là người có thể tin tưởng nhất nên đã liên lạc để xin đảm bảo an toàn.
Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả ViệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, tác giả Javinne chính thức ra mắt cuốn tiểu thuyết Fantasy "Mười hai chiếc lông vũ" - nơi người, quỷ và thần giao thoa.
NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.
Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.
'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại LàoXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạcXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.