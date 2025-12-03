Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc

Thứ tư, 10:24 03/12/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 2 "Gia đình trái dấu", thấy vết son trên áo chồng và cuộc điện thoại lạ giữa đêm, bà Ánh nghi ngờ chồng nên kéo theo chị họ đi bắt ghen.

Trong tập 2 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, sau khi mất chức trưởng phòng, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) vẫn giấu vợ con nhưng trong lòng lúc nào cũng muộn phiền, suy tư đến mức mất ngủ. Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) thấy chồng nghe điện thoại giữa đêm lại không ngủ được nên gọi điện cho Nam, mắng cháu họ lần sau tránh gọi điện như vậy. Nam chưa kịp suy nghĩ đã vội chối bay chối biến, khiến bà Ánh càng lấy làm lạ. 

Sáng hôm sau, khi thu dọn quần áo của cả nhà đi giặt, bà Ánh phát hiện một vết son lạ trên áo của chồng. Móc nối với việc ông Phi nghe điện thoại giữa đêm, bà Ánh liền nghĩ ngay tới chuyện chồng ngoại tình.

Gia đình trái dấu - Tập 2: Đi đánh ghen, vợ nhận tin sốc tới ngất xỉu- Ảnh 1.

Bà Ánh tá hỏa khi phát hiện vết son trên áo chồng. Ảnh VTV

Bà Ánh hẹn gặp chị họ để tâm sự về chuyện này. Theo quan sát của bà Ánh, đúng là thời gian gần đây ông Phi thường xuyên đi sớm về muộn nhiều, nửa đêm nửa hôm ra ngoài nghe điện thoại. Trước loạt tình tiết này, chị họ nhận định 50% khả năng là ông Phi đã ngoại tình.

Hai chị em liền bắt taxi đi theo dõi ông Phi. Ông Phi đến nhà ông Tỉnh định nhờ giúp đỡ nhưng lại đắn đo rồi không vào. Ông Phi gặp vợ ông Tỉnh ở ngoài cổng, chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, vợ ông Tỉnh nhìn thấy bà Ánh, liền chủ động tiến lại để nói chuyện. Lúc này, bà Ánh mới "sốc" tới mức ngất xỉu khi biết tin chồng mình mất chức trưởng phòng.

Gia đình trái dấu - Tập 2: Đi đánh ghen, vợ nhận tin sốc tới ngất xỉu- Ảnh 5.

Bà Ánh bị ngất khi nghe tin chồng bị mất chức trưởng phòng. Ảnh VTV

Bà Ánh cảm thấy buồn và có lỗi vì đã không biết chuyện để động viên, mà lại còn nghĩ oan cho chồng. Tất nhiên, khi bà buồn thì hoặc các con, hoặc chồng phải tới vỗ về, an ủi. Ba mẹ con gặp nhau ở quán cà phê để nói chuyện về bố. 

Dương (Quỳnh Trang) biết bố rất buồn vì ông vốn là người lúc nào cũng muốn làm gương, đàn ông là phải sự nghiệp đàng hoàng, nhà cửa đề huề, con cái nên người. Đức (Thừa Tuấn Anh) lo lương nhân viên quèn không đủ trang trải các khoản lãi ngân hàng, tiền gửi về quê.

Gia đình trái dấu - Tập 2: Đi đánh ghen, vợ nhận tin sốc tới ngất xỉu- Ảnh 6.

Bà Ánh buồn rầu tâm sự với con về chuyện bố bị mất chức. Ảnh VTV

Buổi tối ông Phi về nhà, vợ con đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Dù ai cũng biết chuyện ông Phi mất việc nhưng tất cả đều giấu, bởi ông Phi không muốn vợ con buồn, còn vợ con lại lo sợ ông Phi buồn. Bà Ánh thương chồng mất việc nên không kìm được nước mắt, bà đành phải uống bia để át đi cảm xúc. 

Tuy nhiên, uống liền mấy cốc, bà Ánh bắt đầu không kiểm soát được lời nói nên buột miệng: "Sự nghiệp của bố đã chấm dứt rồi. Từ bây giờ, bố phải dựa vào mẹ và hai con". Ông Phi giận vì cho rằng hóa ra cả nhà đã biết chuyện, lại lấy ông ra làm trò đùa nên bỏ vào phòng, khóa trái cửa, mặc vợ ở ngoài khóc.

Bà Ánh dỗi ngược, bỏ ra ngoài khiến Đức phải bám theo, rồi gửi định vị cho Dương để báo bố ra dỗ dành mẹ. Ngồi một mình ở ngoài, bà Ánh buồn nẫu nề vì chú chó Sofia thì chết, chồng thì mất chức. Ông Phi đành đi tìm vợ để dỗ dành. Ông giải thích không nói với vợ chuyện mất chức là vì sợ vợ buồn và lo lắng.

Gia đình trái dấu - Tập 2: Đi đánh ghen, vợ nhận tin sốc tới ngất xỉu- Ảnh 7.

Ông Phi giải thích giữ chuyện mất chức vì không muốn vợ con buồn. Ảnh VTV

Nhân đây, ông Phi thông báo cho vợ rằng mình viết đơn xin nghỉ hưu non. Trưởng phòng bây giờ là Thái. Ông Phi rất mừng vì vợ không hề trách về quyết định của mình. Hôm sau, ông Phi chào mọi người ở cơ quan để chính thức "nghỉ hưu non". Bà Ánh gây bất ngờ khi ôm bó hoa tới cơ quan để đón chồng về. 

Bà Ánh còn "tặng" tân trưởng phòng lời nhắc nhở: "Chuyên môn kém mà cứ cố ngồi vào chỗ ấy thì có ngày ghế gãy chân đấy", khiến cậu ta tức giận nhưng không thể làm gì.

Gia đình trái dấu - Tập 2: Đi đánh ghen, vợ nhận tin sốc tới ngất xỉu- Ảnh 9.

Bà Ánh cay cú với tân trưởng phòng rơi vào tay Thái - nhân viên cũ của chồng. Ảnh VTV


NSND Minh Hòa "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời, khi về hưu "tự làm giám đốc", tất bật kín lịch với nghề diễnNSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồngBà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

GĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắtPhó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.

Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi không giữ được chức trưởng phòng sau sáp nhập và bị nhân viên cũ chèn ép.

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 22 phim "Lằn ranh", Viên trong quá trình lẩn trốn biết Hằng Thu chính là người có thể tin tưởng nhất nên đã liên lạc để xin đảm bảo an toàn.

Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả Việt

Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả Việt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, tác giả Javinne chính thức ra mắt cuốn tiểu thuyết Fantasy "Mười hai chiếc lông vũ" - nơi người, quỷ và thần giao thoa.

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.

Xem nhiều

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

Xem - nghe - đọc
NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

Xem - nghe - đọc
Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Xem - nghe - đọc
Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top