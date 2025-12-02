Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Trong tập 22 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Thiệu đã đến khu vực Viên bị bắt giữ nhưng không thể tiếp cận được gần hơn. Nhưng Thiệu cũng không lo lắng việc Viên sẽ có thể tiết lộ những thông tin quan trọng về mình. Bởi lẽ Viên còn có những thứ giá trị không thể để mất. Cùng lúc đó, cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng, nhanh chóng giải cứu Viên thành công. Hóa ra đây nằm trong một phần kế hoạch của Viên phối hợp với lực lượng công an.

Viên được giải cứu, nhưng đó đều nằm trong kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng. Ảnh VTV

Trước đó, khi biết mình không có khả năng thoát khỏi Việt Đông, Viên đã liên hệ với Thu. Viên muốn Thu đồng ý đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Hắn muốn được hưởng mức án thấp nhất và bù lại Viên sẽ cung cấp những thông tin quan trọng mình biết cho cơ quan điều tra.

Sau đó, Viên đã lên kế hoạch cho lần hành động này của mình, chấp nhận trở thành con mồi để khiến ông chủ thực sự của đường dây phải lộ mặt. Tuy nhiên, ông trùm lại rất ranh ma, chỉ sai đàn em tới bắt Viên, suýt khiến Viên phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhờ sự xuất hiện của Viên mà vụ án đường dây đánh bạc có những bước ngoặt mới.

Hằng Thu tới gặp Viên tại trụ sở công an. Ảnh VTV

Sau khi về trụ sở, điều đầu tiên Viên yêu cầu là được gặp Thu. Viên muốn đảm bảo rằng những điều hắn đã nói với Thu sẽ được thực hiện. Dù vậy, Thu cũng rất cứng rắn thể hiện rõ quan điểm: “Anh không có quyền mặc cả với pháp luật… Nếu anh chịu khai báo thành khẩn, cung cấp đủ thông tin như anh cam kết, Viện Kiểm sát sẽ ghi nhận và xem xét việc giảm nhẹ tội”.

Sau khi được đồng ý nói chuyện với vợ con, Viên đã ổn định tâm lý và đồng ý khai nhận với cơ quan điều tra. Viên đã cung cấp thông tin về tệp khách hàng VIP, gồm những cán bộ đang đương chức trong tỉnh. Anh ta có danh sách và file ghi âm các cuộc gọi giao dịch với khách, tất cả đều được mã hóa. Viên đã cung cấp mã giải mã những tài liệu này.

Hàng loạt cán bộ bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc. Ảnh VTV

Trong danh sách khách VIP, có cán bộ của tỉnh Việt Đông, như Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố, Vũ Văn Liêm - Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự… Những người này sau đó đã có lệnh bắt khẩn cấp. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thẩm vấn Viên về A Hồng, mối quan hệ giữa Viên và Trần Hồng Thiệu. Viên tỏ ra khá ngập ngừng khi nhận được câu hỏi này. Ở bên ngoài, Thiệu dò la tin tức nhưng không nhận được bất cứ gì.

Từ những thông tin Viên cung cấp, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng liên quan đến các cán bộ đang trong quy hoạch thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Đối tượng là cán bộ, đảng viên đang giữ chức vụ nên theo quy định phải báo cáo với cơ quan quản lý trước khi áp dụng các biện pháp tố tụng, khởi tố, bắt giam. Chính vì lẽ đó, thông tin này đã được nhanh chóng báo cáo tới ông Sách.

Ngay trong đêm, ông Sách - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lập tức yêu cầu gặp Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, cập nhật các thông tin về việc bắt Viên. Ông Sách cũng có chỉ đạo rất quyết liệt với cấp dưới.

“Công tác xử lý cán bộ, đảng viên phải làm hết sức khẩn trương.

Ông Sách nhấn mạnh đảng viên đánh bạc là điều không thể chấp nhận được, vi phạm nghiêm trọng đến đạo đức, lối sống. Nếu có dấu hiệu tham nhũng thì phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo và triển khai các biện pháp nhằm thu hồi tài sản.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Vinh vẫn cố chấp tin rằng chỉ cần nghe lời Đình là có thể thoát tội. Vinh tìm cách xoay xở tiền bạc để “chạy án” nhưng không đủ theo yêu cầu của Đình. "Đây không phải hàng giảm giá. Tôi đùa với ông à, tôi không làm việc kiểu này'', Đình bực bội nói vì Vinh không mang theo đủ tiền.

Thấy thái độ cương quyết của Đình, Vinh buộc phải đưa hết số tiền mình có. Vinh không biết rằng cơ quan điều tra đã có những tài liệu về các cán bộ tham gia đánh bạc từ Viên, và chắc chắn Vinh không thể thoát tội.

Vinh đã chuẩn bị tiền theo yêu cầu của Đình để "chạy án". Ảnh VTV

Việc của Vinh khiến Khắc rất lo lắng, tới mất ăn mất ngủ. Anh ta gọi điện dò hỏi thông tin từ Triển nhưng vì vụ án đang được bảo mật ở cấp độ cao nhất nên không thể có bất cứ thông tin nào được tiết lộ. Khắc có lẽ cũng hiểu nên nghe lời khuyên của Triển là bỏ rơi Vinh bởi nếu không, chính anh ta cũng bị kéo xuống bùn.

