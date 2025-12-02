Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 2 phim "Gia đình trái dấu", bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) thu dọn quần áo đi giặt, tình cờ phát hiện vết son trên áo của chồng. Lập tức, bà hẹn gặp chị họ để tâm sự về chuyện này. Theo quan sát của bà Ánh, thời gian gần đây ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) có những biểu hiện như thường xuyên đi sớm về muộn, nửa đêm nửa hôm ra ngoài nghe điện thoại...

Bà Ánh phát hiện trên áo của chồng có vết son. Ảnh VTV

Trước loạt tình tiết này, chị họ nhận định 50% khả năng là ông Phi đã ngoại tình. Bà Ánh không muốn "đánh rắn động cỏ" nên dự định sẽ âm thầm điều tra, "phải bắt tận tay, day tận mặt để không thể cãi được". Nếu đúng thì bà sẽ chia tay luôn.

Bà Ánh đem những nghi ngờ về chồng để kể với người chị họ. Ảnh VTV

Đúng là gần đây ông Phi có nhiều biểu hiện bất thường khi ở nhà, nhưng thực tế là do ông đang đau đầu vì bị xuống chức, mà ông lại chưa muốn cho cả nhà biết.

Ở cơ quan, từ khi bị mất chức vào tay Thái (Mạnh Hưng), ông Phi luôn bị Thái gây khó dễ trong công việc và dùng những lời lẽ xỉa xói.

Biết vậy, bà Ánh nhân cơ hội chạm mặt Thái ở cơ quan chồng, đã thay chồng đáp trả Thái thẳng mặt: "Chuyên môn kém mà cứ cố ngồi vào chỗ ấy thì có ngày ghế gãy chân đấy".

Bà Ánh tới cơ quan buông những lời mỉa mai trưởng phòng mới. Ảnh VTV

Tập 2 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 2/12 trên kênh VTV3.

