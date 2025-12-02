Mới nhất
Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Thứ ba, 15:36 02/12/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 2 phim "Gia đình trái dấu", bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) thu dọn quần áo đi giặt, tình cờ phát hiện vết son trên áo của chồng. Lập tức, bà hẹn gặp chị họ để tâm sự về chuyện này. Theo quan sát của bà Ánh, thời gian gần đây ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) có những biểu hiện như thường xuyên đi sớm về muộn, nửa đêm nửa hôm ra ngoài nghe điện thoại...

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng - Ảnh 1.

Bà Ánh phát hiện trên áo của chồng có vết son. Ảnh VTV

Trước loạt tình tiết này, chị họ nhận định 50% khả năng là ông Phi đã ngoại tình. Bà Ánh không muốn "đánh rắn động cỏ" nên dự định sẽ âm thầm điều tra, "phải bắt tận tay, day tận mặt để không thể cãi được". Nếu đúng thì bà sẽ chia tay luôn.

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng - Ảnh 2.

Bà Ánh đem những nghi ngờ về chồng để kể với người chị họ. Ảnh VTV

Đúng là gần đây ông Phi có nhiều biểu hiện bất thường khi ở nhà, nhưng thực tế là do ông đang đau đầu vì bị xuống chức, mà ông lại chưa muốn cho cả nhà biết.

Ở cơ quan, từ khi bị mất chức vào tay Thái (Mạnh Hưng), ông Phi luôn bị Thái gây khó dễ trong công việc và dùng những lời lẽ xỉa xói. 

Biết vậy, bà Ánh nhân cơ hội chạm mặt Thái ở cơ quan chồng, đã thay chồng đáp trả Thái thẳng mặt: "Chuyên môn kém mà cứ cố ngồi vào chỗ ấy thì có ngày ghế gãy chân đấy".

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng - Ảnh 3.

Bà Ánh tới cơ quan buông những lời mỉa mai trưởng phòng mới. Ảnh VTV

Tập 2 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 2/12 trên kênh VTV3. 

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng - Ảnh 4.Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi không giữ được chức trưởng phòng sau sáp nhập và bị nhân viên cũ chèn ép.

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng - Ảnh 5.Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.

T.Hằng (th)
Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi không giữ được chức trưởng phòng sau sáp nhập và bị nhân viên cũ chèn ép.

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 22 phim "Lằn ranh", Viên trong quá trình lẩn trốn biết Hằng Thu chính là người có thể tin tưởng nhất nên đã liên lạc để xin đảm bảo an toàn.

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, tác giả Javinne chính thức ra mắt cuốn tiểu thuyết Fantasy "Mười hai chiếc lông vũ" - nơi người, quỷ và thần giao thoa.

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 21 "Lằn ranh", Viên trong quá trình trốn chạy đã bị nhóm giang hồ bắt cóc và uy hiếp.

Xem nhiều

Xem - nghe - đọc

GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.

Xem - nghe - đọc
Xem - nghe - đọc
Xem - nghe - đọc
Xem - nghe - đọc

