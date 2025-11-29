Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh GĐXH - Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 24 có nhan sắc cùng vóc dáng không hề thua kém người chị hoa hậu.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thời gian qua vướng tin đồn mang thai lần 2. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt một khoảnh khắc cho thấy điểm khác lạ của Đỗ Mỹ Linh khi đứng cạnh ông xã trong tiệc sinh nhật của bố chồng. Lúc này, Đỗ Mỹ Linh có vòng 2 trông kém thon gọn hơn thường thấy rất nhiều. Chính hình ảnh này cùng với loạt ảnh của Đỗ Mỹ Linh tại đám cưới Đỗ Thị Hà là nguồn cơn khiến tin đồn mang thai lần 2 bùng nổ.

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh trong tiệc sinh nhật bố chồng. Nhiều người đồn đoán, cô đang mang bầu lần 2.

Ngoài ra, trong ngày cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh cũng bị nhiều người soi vòng 2. Trước những tin đồn này, Hoa hậu Việt Nam 2016 chọn cách im lặng. Trên trang cá nhân Facebook, Đỗ Mỹ Linh không chia sẻ quá nhiều thông tin. Theo dõi nền tảng Tiktok, cô chịu khó chia sẻ những khoảnh khắc của con gái nhiều hơn.

Hiện tại sau 3 năm kết hôn, Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân có cuộc sống bình yên và viên mãn cùng con gái nhỏ. Ai cũng có sự nghiệp riêng nhưng sau giờ làm đều khép lại công việc để tập trung chăm lo cho gia đình.

Đỗ Mỹ Linh bắt đầu công việc của mình tại tập đoàn nhà chồng từ vài tháng nay và luôn cảm thấy may mắn, tự hào khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, văn minh với những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Gia đình hạnh phúc của Đỗ Mỹ Linh.

Tự nhận mình là người chưa có nhiều kinh nghiệm trong môi trường công sở, Đỗ Mỹ Linh luôn tâm niệm phải học hỏi, cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Đỗ Mỹ Linh khoe con gái nhỏ đáng yêu trên Tiktok.