Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Thứ bảy, 11:23 29/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh lại vướng tin đồn mang bầu khi bị cộng đồng mạng soi hình ảnh vòng 2. Trước thông tin này, Hoa hậu Việt Nam 2016 hoàn toàn kín tiếng.

Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ LinhCận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

GĐXH - Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 24 có nhan sắc cùng vóc dáng không hề thua kém người chị hoa hậu.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thời gian qua vướng tin đồn mang thai lần 2. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt một khoảnh khắc cho thấy điểm khác lạ của Đỗ Mỹ Linh khi đứng cạnh ông xã trong tiệc sinh nhật của bố chồng. Lúc này, Đỗ Mỹ Linh có vòng 2 trông kém thon gọn hơn thường thấy rất nhiều. Chính hình ảnh này cùng với loạt ảnh của Đỗ Mỹ Linh tại đám cưới Đỗ Thị Hà là nguồn cơn khiến tin đồn mang thai lần 2 bùng nổ.

Bi lộ một vài hình ảnh trên MXH, Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2? - Ảnh 2.

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh trong tiệc sinh nhật bố chồng. Nhiều người đồn đoán, cô đang mang bầu lần 2.

Ngoài ra, trong ngày cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh cũng bị nhiều người soi vòng 2. Trước những tin đồn này, Hoa hậu Việt Nam 2016 chọn cách im lặng. Trên trang cá nhân Facebook, Đỗ Mỹ Linh không chia sẻ quá nhiều thông tin. Theo dõi nền tảng Tiktok, cô chịu khó chia sẻ những khoảnh khắc của con gái nhiều hơn.

Hiện tại sau 3 năm kết hôn, Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân có cuộc sống bình yên và viên mãn cùng con gái nhỏ. Ai cũng có sự nghiệp riêng nhưng sau giờ làm đều khép lại công việc để tập trung chăm lo cho gia đình.

Đỗ Mỹ Linh bắt đầu công việc của mình tại tập đoàn nhà chồng từ vài tháng nay và luôn cảm thấy may mắn, tự hào khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, văn minh với những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Bi lộ một vài hình ảnh trên MXH, Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2? - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của Đỗ Mỹ Linh.

Tự nhận mình là người chưa có nhiều kinh nghiệm trong môi trường công sở, Đỗ Mỹ Linh luôn tâm niệm phải học hỏi, cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Đỗ Mỹ Linh khoe con gái nhỏ đáng yêu trên Tiktok.

Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?

GĐXH - Đám cưới cổ tích của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương gây tò mò khi thiếu vắng Đỗ Mỹ Linh cùng dàn người đẹp nổi tiếng.

Đỗ Quyên
Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Xem - nghe - đọc - 49 phút trước

GĐXH - Trong tập 21 "Lằn ranh", Viên trong quá trình trốn chạy đã bị nhóm giang hồ bắt cóc và uy hiếp.

Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn

Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn

Câu chuyện văn hóa - 58 phút trước

GĐXH - Lần đầu tiên, Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn sẽ được tổ chức tại Xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa đặc biệt, tạo điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch thu hút du khách gần xa.

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Ngân thừa nhận mình là người thất bại trong hôn nhân, nhưng cô chưa thể ly hôn ngay bởi em trai sắp kết hôn.

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Với sự tham gia của ngôi sao Ji Seung Hyun – người từng được khán giả Việt yêu thích qua Hậu Duệ Mặt Trời – "Gangster về làng" được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả mùa phim cuối năm.

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Trả lời phóng viên bằng giọng mệt mỏi, nghệ sĩ Lê Giang nói bị hành hạ bởi chứng đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm suốt thời gian qua.

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/12/2025 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động tháng 12 với chủ đề "Chào năm mới 2026".

NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Dù ở tuổi U60 nhưng NSND Hồng Vân không ngại "cưa sừng" nũng nịu như thời con gái trước NSƯT Hữu Châu khi lên phim.

Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?

Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên nức tiếng màn ảnh với nhiều phim ra rạp ăn khách, mới đây cô gây ấn tượng qua vai nữ chính trong phim "Quán Kỳ Nam". Nhờ nhan sắc như nàng thơ, mỹ nhân quê Bắc Ninh đã thuyết phục được người xem ở nhiều phân cảnh tình cảm với bạn diễn kém 8 tuổi.

Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tập 26 phim "Cách em 1 milimet", Nga luôn cho rằng Tú là nguyên nhân khiến Đức muốn bỏ mình.

Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'

Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng rất ăn ý trên phim "Cách em 1 milimet" nhưng ở hậu trường, cặp đôi màn ảnh lại "siêu lầy" và hài hước.

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

Câu chuyện văn hóa

3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.

Liên Bỉnh Phát tiết lộ về bạn gái là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc quen mặt với khán giả

Liên Bỉnh Phát tiết lộ về bạn gái là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc quen mặt với khán giả

Giải trí
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz
Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Xem - nghe - đọc
Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân

Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân

Xem - nghe - đọc

