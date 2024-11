Doạ tố cáo nhà “có nhiều vi phạm” để buộc gia chủ chuyển tiền

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: Vũ Thị Thủy khai nhận do không có công ăn việc làm, vừa mới sinh con thứ 3 gặp khó khăn về kinh tế. Lợi dụng việc căn nhà của bà T (tại khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) xây dựng còn nhiều khiếm khuyết và bà T có mâu thuẫn với những người hàng xóm xung quanh nên sau khi cho thuê căn nhà của bà T, Thủy đã đưa ra nhiều thông tin gian dối đối với bà T về việc sửa nhà, xây dựng thêm tầng, mua thêm đất để bà T gửi tiền cho Thủy, sau đó chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Căn cứ với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thủy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do Vũ Thị Thủy đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, để đảm bảo quyền lợi cho bị can Vũ Thị Thủy và theo quy định của pháp luật nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thủy.

Ngày 6/11, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.