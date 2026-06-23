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Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng hoặc trẻ trung năng động

Thứ ba, 20:00 23/06/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Khám phá gu thời trang mùa hè 2026 của Doãn Hải My với hai phong cách nổi bật: dịu dàng và năng động. Những trang phục tối giản, tinh tế mang đến sự tự tin và phong cách cho mùa hè.

Gu ăn mặc thanh lịch, tối giản của Doãn Hải My vốn được nhiều người yêu thích trong thời gian qua. Mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh du lịch với hai phong cách đối lập nhưng đều rất phù hợp cho mùa hè 2026.

Doãn Hải My quyến rũ trong đầm dài sắc vàng bơ nổi bật năm 2026

Trong bộ ảnh mới đây nhất, Doãn Hải My chọn chiếc váy maxi màu vàng bơ nhẹ nhàng kết hợp áo cardigan nhẹ nhàng màu trắng. Thiết kế thời trang dáng dài xòe, chất liệu xốp nhẹ, giúp tổng thể trở nên nữ tính và bay bổng.

Người đẹp gốc Hà thành hoàn thiện oufit bằng kính mát gọng trắng, túi xách xách là cùng một đôi sandal tối giản. Bộ trang phục đặc biệt phù hợp cho những chuyến đi nghỉ dưỡng ven biển, các buổi cà phê cuối tuần hoặc dạo phố mùa hè.

Điểm đáng chú ý là gam vàng bơ (màu vàng bơ) đang được nhiều chuyên gia thời trang nhận định là một trong những màu sắc nổi bật nhất của mùa hè 2026 nhờ cảm giác sáng tươi, nhẹ nhàng và dễ tôn da.

Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng và trẻ trung năng động - Ảnh 1.

Gam vàng bơ (màu vàng bơ) đang được nhiều chuyên gia thời trang nhận định là một trong những màu sắc nổi bật nhất của mùa hè 2026 nhờ cảm giác sáng tươi, nhẹ nhàng và dễ tôn da.

Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng và trẻ trung năng động - Ảnh 2.

Doãn Hải My lựa chọn thiết kế đầm dáng dài, xòe giúp tổng thể trở nên nữ tính và bay bổng.

Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng và trẻ trung năng động - Ảnh 3.

Người đẹp gốc Hà thành hoàn thiện oufit bằng kính mát gọng trắng, túi xách xách là cùng một đôi sandal tối giản.

Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng và trẻ trung năng động - Ảnh 4.
Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng và trẻ trung năng động - Ảnh 5.

Phụ kiện túi xách, hoa tai bản to là điểm nhấn không thể thiếu trong set đồ của Doãn Hải My.

Trẻ trung, năng động với áo thun và quần short denim

Ngược lại với vẻ dịu dàng ở outfit trên, Doãn Hải My mang đến hình ảnh năng động hơn khi diện áo thun oversized màu đen kết hợp quần short denim xanh. Công thức vốn này là "chân ái" của những chuyến du lịch mùa hè bởi sự thoải mái, dễ vận động và không kén phong cách.

Doãn Hải My khéo léo phân phối thêm kính mát trắng để tạo điểm nhấn, đồng thời giữ tổng thể trẻ trung.

Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng và trẻ trung năng động - Ảnh 6.

Áo thun oversized kết hợp quần short denim xanh là công thức "chân ái" của những chuyến du lịch mùa hè.

Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng và trẻ trung năng động - Ảnh 7.

Bà xã Đoàn Văn Hậu khéo léo phân phối thêm kính mát trắng để tạo điểm nhấn, đồng thời giữ tổng thể trẻ trung.

Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng và trẻ trung năng động - Ảnh 8.

Dù theo đuổi hai hình ảnh khác nhau, điểm chung trong cách ăn mặc của Doãn Hải My vẫn là sự tối giản, tinh tế và ưu tiên tính ứng dụng cao. Nếu chiếc váy maxi vàng mang đến cảm giác nữ tính, lãng mạn thì mix áo thun và quần short denim lại là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày hè năng động.

 

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