Danh tính 2 nam ca sĩ Việt lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Khôi Vũ, CongB vừa trở thành tâm điểm chú ý khi được TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Bảng xếp hạng thường niên này nhận được sự quan tâm của công chúng khi quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, người mẫu và giải trí.

Khôi Vũ được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: TC Candler

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử giúp Khôi Vũ, CongB ghi dấu ấn bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế. Cùng với Khôi Vũ, CongB trước đó trong danh sách đề cử của TC Candler còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ Việt khác như Sơn Tùng M-TP, Isaac, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh, Jack, Trần Quốc Anh.

Cùng bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới với Khôi Vũ còn có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế như: Người mẫu, diễn viên Ata Yasat, Qiu Ding Jie; diễn viên Farhan Saeed; ca sĩ Ivan; Seonghwa thành viên của Ateez.

Cùng bảng xếp hạng với CongB có nhiều người nổi tiếng là diễn viên, người mẫu.

Trong khi đó, cùng bảng xếp hạng với CongB có nhiều người nổi tiếng là diễn viên, người mẫu như: Ahmed Malek, Jamie Dornan, Hoon, Gokberk Demirci, Hugo Garcia.

Tuy nhiên, việc được TC Candler giới thiệu mới chỉ giúp Khôi Vũ, CongB bước vào vòng bình chọn và xem xét, chưa đồng nghĩa nam diễn viên đã giành một vị trí trong top 100 cuối cùng. Danh sách chính thức thường sẽ được công bố vào cuối năm sau quá trình tổng hợp, đánh giá và bình chọn.

Khôi Vũ là ai?

Khôi Vũ tên đầy đủ là Phạm Khôi Vũ, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Anh được khán giả yêu nhạc Việt biết đến nhiều hơn với nghệ danh KHOI VU - một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc sở hữu chất giọng đặc trưng.

Trước khi trở thành gương mặt được chú ý trên sân khấu truyền hình, chàng trai Hà Nội gốc này đã gây chú ý với học vấn "khủng" của mình.

Trước khi xuất hiện tại Anh trai say hi, Khôi Vũ là một cái tên có tiếng trong cộng đồng Indie/Underground. Ảnh: Thanh Niên Việt

Theo Thanh Niên Việt, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Khôi Vũ sang Đức du học ngành Kiến trúc. Thế nhưng niềm đam mê âm nhạc trong anh chưa bao giờ nguội tắt.

Sau đó, Vũ quyết định rẽ hướng hoàn toàn, dành toàn bộ thời gian và tâm huyết để theo đuổi con đường nghệ thuật, ghi danh tại SOPA (School of Popular Arts) của Berlin - nơi đào tạo nghệ thuật danh tiếng của nước Đức. Tại đây, anh trau dồi khả năng sáng tác, hòa âm phối khí và chơi nhạc cụ trong đó guitar là người bạn đồng hành.

Vào năm 2025, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Khôi Vũ khi anh tham gia Anh trai say hi mùa 2. Ngay từ Live Stage 1, anh đã gây chú ý khi đảm nhận vai trò đội trưởng nhóm Thiêu Thân. Đến Live Stage 3, cái tên Khôi Vũ thực sự bùng nổ với "Sớm muộn thì", ca khúc nhanh chóng phủ sóng TikTok và trở thành nhạc nền quen thuộc trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trước khi xuất hiện tại Anh trai say hi, nam nghệ sĩ đã là một cái tên có tiếng trong cộng đồng Indie/Underground, với loạt sáng tác giàu cảm xúc như: Hối duyên, Nhất thân hay Chú đại bi. Đặc biệt, màn kết hợp cùng Masew trong Ái Nộ đã tạo nên một hiện tượng thực sự của Vpop, nơi giọng hát ma mị cùng lối luyến láy R&B đặc trưng của KHOI VU trở thành linh hồn cho bản hit triệu view.

CongB là ai?

CongB - tên thật Nguyễn Thành Công, là ca sĩ trực thuộc công ty ASIIX. Anh được các khán giả yêu Kpop biết đến khi tham gia các chương trình sống còn lớn tại Hàn Quốc như Boys Planet (2023), Starlight Boys (2024).

CongB bắt đầu được chú ý tại thị trường Việt Nam khi tham gia Anh trai say hi mùa 2 năm 2025. Tại show âm nhạc này, anh vào top 10 chung cuộc và nhận giải Best Performer.

CongB bắt đầu được chú ý tại thị trường Việt Nam khi tham gia Anh trai say hi mùa 2 năm 2025. Ảnh: T.N

Theo Thanh niên, việc góp mặt trong chương trình Anh trai say hi được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp nam ca sĩ từng bước tiếp cận khán giả trong nước và chuẩn bị cho hành trình ca hát chuyên nghiệp. Ngay từ những sản phẩm đầu tiên, CongB đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Tháng 1/2026, anh ra mắt EP debut CONGBDAY với ca khúc chủ đề "Nhớ em 8 lần". Sau vài giờ ra mắt, MV nhanh chóng lọt vào top thịnh hành YouTube, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. EP CongBday đồng thời ghi nhận lượt đặt trước ấn tượng với hàng nghìn bản CD vật lý được tiêu thụ trong những ngày đầu.

Chia sẻ về quyết định trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp, CongB cho biết niềm tự hào về nguồn cội là động lực lớn thôi thúc anh kết nối sâu hơn với khán giả trong nước. Dù đã có kinh nghiệm hoạt động âm nhạc, nam ca sĩ thừa nhận đây mới là thời điểm anh cảm thấy sẵn sàng để chính thức giới thiệu hình ảnh và âm nhạc của mình một cách trọn vẹn nhất.

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