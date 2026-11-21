Hoa hậu Mai Phương gây chú ý sau 24 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam GĐXH - Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau 24 năm đăng quang, với nhan sắc rạng ngời, phong cách hiện đại, cô vẫn thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Phạm Thị Mai Phương hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Gần đây, khi góp mặt trong một số hoạt động của Hoa hậu Việt Nam tại Hải Phòng, cô được khán giả chú ý bởi diện mạo trẻ trung ở tuổi 41. Có người tiếc vì Hoa hậu Việt Nam 2002 không tham gia showbiz và quá kín tiếng đời tư.

Mai Phương lý giải, sau khi tốt nghiệp THPT, cô sang Anh học ngành Quản trị kinh doanh và khi đó việc giữ liên lạc với những người ở Việt Nam không thuận tiện. "Cách đây hơn 20 năm, khi học ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện thoại về Việt Nam còn phải gọi bằng điện thoại bàn, điện thoại công cộng thì dùng tiền xu", cô nhớ lại. Bản thân cô cũng không có nhiều mối quan hệ trong giới giải trí.

Hơn hai thập kỷ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Phạm Thị Mai Phương làm công chức tại Hải Phòng, dành thời gian ngoài giờ làm cho chồng và hai con trai.

Chọn công việc công chức sau khi du học trở về, Mai Phương chưa từng tiếc vì không theo đuổi con đường giải trí. Cô vẫn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam và nhận xét cuộc thi qua các mùa giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời có thêm nhiều thí sinh tài năng.

Hiện tại, Mai Phương làm việc trong ngành hải quan tại Hải Phòng. Năm 2008, cô kết hôn với người chồng công tác trong ngành công an. Hai con trai của họ lần lượt chào đời vào năm 2009 và 2012. Một ngày của Mai Phương thường bắt đầu sau 5 giờ sáng. Cô chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đi làm sau 7 giờ. Khoảng 11 giờ 30, cô về nhà lo bữa trưa cho các con rồi tiếp tục công việc buổi chiều. Có những tuần, cô vẫn đi làm hoặc trực vào thứ bảy.

"Bây giờ tôi chỉ mong các con trưởng thành, công việc của mình hoàn thành tốt, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao", Mai Phương chia sẻ. Cô cho biết khối lượng công việc hiện tại khá nhiều, khó thu xếp thời gian để trở lại showbiz.

Khi dạy hai con trai, Mai Phương khuyến khích các con học hết sức mình và coi cách cư xử là điều quan trọng nhất. "Không thể lấy lý do mình học giỏi để cho phép bản thân được bỏ qua điều này, điều kia", cô nói.

Hoa hậu Mai Phương hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện giải trí mới đây. Diện mao tuổi 41 của cô khiến fan trầm trồ.

Được hỏi về vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi ngoài 40, Mai Phương cho biết cô thường không trang điểm khi đi làm, chỉ dùng kem chống nắng. Cô ưu tiên ngủ đủ, hạn chế lướt mạng vào buổi tối và ăn ít tinh bột.

"Tôi đi ngủ sớm, không bao giờ ngủ sau 23h và luôn dậy sớm", Mai Phương nói. Cô cho rằng vẻ ngoài trẻ hơn tuổi có thể một phần do di truyền: mẹ cô ở tuổi 62 cũng vẫn giữ được nét trẻ trung.

Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 ở tuổi 17, khi đang học lớp 11 chuyên Lý tại Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Cũng trong năm 2002, cô trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam dự Miss World và lọt Top 20 tại đêm chung kết ở London, Anh.

Năm 2008, cô kết hôn với người chồng công tác trong ngành công an. Hai con trai của họ lần lượt chào đời vào năm 2009 và 2012. Mai Phương hiện đang công tác trong ngành hải quan tại Hải Phòng.

