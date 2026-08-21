Đối tượng truy nã đỏ quốc tế 'sa lưới' khi đang lẩn trốn dưới vỏ bọc thuyền viên tàu cá

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Ngày 21/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Đan Phượng đã lập nên chiến xuất sắc khi bắt giữ thành công đối tượng Trần Đình Trung (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Nghệ An). Đây là đối tượng nguy hiểm đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ (Red Notice).

Trung là đối tượng bị truy nã quốc tế. Ảnh: CAHN

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Trần Đình Trung liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Khi trở về Việt Nam, đối tượng chọn tỉnh An Giang làm địa điểm ẩn náu. Để che giấu nhân thân, Trung đã thay đổi tên gọi thành “Nhật Long” và xin làm thuyền viên trên các tàu cá hoạt động trên biển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng sự kiên trì rà soát kỹ lưỡng hàng trăm hộ dân và hơn 500 tàu thuyền, Tổ công tác của Công an xã Đan Phượng đã xác định được tung tích của Trung.

Đối tượng Trần Đình Trung bị bắt giữ ngay trên tàu cá. Ảnh: CAHN

Thông tin trinh sát cho thấy đối tượng đang làm việc trên một tàu cá cách khu vực đảo Nam Du khoảng 50 hải lý.

Từ chiều 13/8 đến trưa 14/8/2026, phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, Tổ công tác đã quyết định thuê tàu ra khơi. Bất chấp điều kiện thời tiết và sóng gió trên biển, lực lượng chức năng đã tiếp cận, bất ngờ khống chế và bắt giữ an toàn đối tượng ngay trên tàu cá.

Ngay sau khi bắt giữ thành công, Tổ công tác đã tiến hành di lý Trần Đình Trung từ Cần Thơ về Hà Nội. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các cam kết hợp tác quốc tế.

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