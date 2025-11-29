Đòn dông nhà khác đâm vào nhà mình ảnh hưởng gì tới vận mệnh, sức khỏe?
GĐXH - Theo phong thủy, đòn dông nhà khác đâm vào nhà mình sẽ gây tích tụ những luồng khí tích cực vào nhà, khiến cho căn phòng trở nên u ám, ảnh hưởng tới vận mệnh, sức khỏe, tâm lý của các thành viên trong gia đình.
Đòn dông đâm thẳng vào nhà là gì?
Ở những nơi dân cư đông đúc, hầu như không thể tránh khỏi hiện tượng đòn dông đâm vào nhà. Trong phong thuỷ, đòn dông đâm vào nhà được gọi là tiệm xạ sát, đây là loại tiệm xạ mang sát khí của hành Hỏa, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến cho những người sống trong nhà.
Đòn dông đâm vào nhà được xem là một vấn đề nguy hiểm, bởi nó có thể đem đến hung hại cho ngôi nhà, gây cảm giác bất an, có thể ảnh hưởng tới vận mệnh gia chủ.
Ảnh hưởng của đòn dông nhà khác đâm vào nhà đối với gia chủ
Phong thủy cho biết, khi nhà bạn bị đòn dông đâm vào nhà, có thể sẽ mang tới những ảnh hưởng tiêu cực như sau: Kinh tế sa sút, việc kinh doanh, buôn bán không được thuận lợi. Sức khoẻ giảm sút, đau ốm liên miên, luôn cảm thấy cơ thể uể oải, mệt mỏi. Gia đạo lục đục, anh em bất hoà, vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Gặp những chuyện thị phi, tai bay vạ gió…
Chính vì những ảnh hưởng tiêu cực trên, gia chủ cần phải hoá giải đòn dông đâm vào nhà ngay lập tức để tránh những tổn thất không đáng có. Hiện nay, vấn đề hóa giải đòn dông đâm vào nhà đang được rất nhiều người quan tâm.
Hóa giải đòn dông đâm vào nhà đơn giản, hiệu quả
Trồng cây lớn trước nhà
Tại khu vực trước nhà, gia chủ có thể trồng các loại cây cảnh dáng mảnh, cao, màu lá tươi sáng như tre cảnh, trúc cảnh, sung cảnh… để thu hút may mắn, tài lộc.
Trồng cây cảnh đúng vị trí không chỉ mang lại vẻ đẹp tươi mới, mát mẻ cho ngôi nhà, giúp thanh lọc không khí mà còn đem đến vượng khí, may mắn cho gia chủ. Cách hóa giải đòn dông đâm vào nhà bằng cách này tương đối đơn giản, dễ thực hiện, mà còn mang lại hiệu quả cao.
Sử dụng gương bát quái
Cũng theo phong thủy, gương bát quái là một pháp khí có khả năng phân tán năng lượng vũ trụ để trấn áp tà khí, đem đến sự may mắn, thuận lợi, biến hung thành cát, giúp các thành viên trong gia đình được mạnh khỏe, công việc, tình duyên được thuận lợi.
Hóa giải đòn dông đâm vào nhà bằng cách treo gương bát quái sẽ giúp hóa giải lỗi phạm phong thuỷ, điều này vừa giúp hóa giải sát khí, vừa giúp tích tụ năng lượng tốt, phúc khí cho căn nhà.
Treo rèm để hóa giải đòn dông đâm vào nhà
Một trong những cách đơn giản mà hiệu quả để hoá giải đòn dông đâm vào nhà chính là treo rèm trước cửa. Những chiếc rèm giúp cản những điều xui rủi, ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó, treo rèm trước cửa còn giúp chặn ánh sáng, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Khi lựa chọn mẫu rèm treo cửa, gia chủ nên ưu tiên mẫu rèm đơn giản từ chất liệu tới màu sắc, phù hợp với nội thất của ngôi nhà.
Sử dụng tranh treo tường giúp hoá giải đòn dông đâm vào nhà
Trong trường hợp đặc biệt, nếu như nhà không thể trồng cây xanh thì có thể treo tranh chữ Phúc hoặc chữ Lộc đối diện với đòn dông đâm vào nhà giúp chấn lại sát khí, thu hút vượng khí, tài lộc đến cho gia chủ.
Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện của từng gia đình mà có thể áp dụng phương pháp sao cho phù hợp.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
