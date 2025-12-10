Đông đảo đại biểu dự Lễ tổng kết và trao giải 'Giải Báo chí phòng, chống HIV/AIDS'
Tối 10/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt–Xô (Hà Nội), không khí trở nên rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ tổng kết và trao giải "Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS".
Ngay từ sớm, đông đảo đại biểu, khách mời cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã có mặt, tạo nên một không gian trang trọng và ấm áp, sẵn sàng cho khoảnh khắc vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Sự kiện năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác truyền thông y tế, tôn vinh những đóng góp bền bỉ của đội ngũ những người làm báo trong suốt 35 năm đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đẩy lùi "đại dịch thế kỷ".
Được phát động hơn 3 tháng trước, Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhà báo từ mọi miền đất nước. Ban Tổ chức đã nhận hơn 1.200 tác phẩm dự thi – con số cho thấy nhiệt huyết, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của những người làm báo đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Mùa giải năm nay không chỉ hội tụ những nhà báo chuyên nghiệp từ các cơ quan báo chí lớn, với các tác phẩm được đầu tư công phu, ứng dụng nhiều hình thức báo chí hiện đại như megastory, e-magazine, long-form… mà còn có sự tham gia đầy tâm huyết của những "phóng viên không chuyên".
Họ là cán bộ CDC vùng cao, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên của các đài truyền thanh xã… Những người viết bằng sự chân thật, mộc mạc nhưng mang đến những chất liệu sống động và giàu cảm xúc. Đó là hơi thở thực tiễn, là giọt mồ hôi và nước mắt phía sau những câu chuyện thấm đẫm tình người.
Theo Ban Tổ chức, giải năm nay cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy truyền thông. Nếu như 10–20 năm trước, thông điệp về HIV/AIDS thường mang sắc thái cảnh báo, dễ gây lo lắng thì báo chí hôm nay đã tiếp cận theo hướng khoa học, tích cực và nhân văn hơn. Các khái niệm như K=K, PrEP, điều trị ARV, bảo hiểm y tế… được truyền tải sinh động, dễ hiểu, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của cộng đồng và giảm kỳ thị với người nhiễm HIV.
'Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS' - sự kiện do Bộ Y tế chủ trì, Cục Phòng bệnh phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô vào lúc 20h00 ngày 10/12/2025.
Ba nhóm giải chính gồm tác phẩm viết, tác phẩm ảnh và tác phẩm truyền hình - đa phương tiện, với tổng cộng 12 giải thưởng được trao: 3 Giải Nhất, 3 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích.
Ngoài ra, 5 giải "Ruy băng đỏ" còn được dành riêng để tôn vinh những tác phẩm mang tinh thần nhân văn mạnh mẽ, lan tỏa sự sẻ chia và quyết tâm đẩy lùi HIV/AIDS trong cộng đồng.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và các nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDSThời sự - 2 giờ trước
Vào 20h00 tối 10/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng bệnhThời sự - 3 giờ trước
Sáng 10/12, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng bệnh với đại đa số ĐBQH bấm nút biểu quyết tán thành.
Quy định mới nhất về Luật Thuế thu nhập cá nhânThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh.
Hà Nội và miền Bắc còn nắng mạnh, sau đó sắp có sự thay đổi hình thái thời tiếtThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, sáng sớm khu vực Bắc Bộ có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đến khoảng ngày 12/12, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa, rét đậm.
Nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kể lại phút giây thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Anh Nguyễn Văn Ninh (một trong số những nạn nhân bị thương) kể lại: “Khi mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động mạnh. Tôi choàng tỉnh chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài…”.
Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà NộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.
Công an TP. Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn 'chat sex' tống tiềnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình "chat sex", các đối tượng quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó, kẻ xấu dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, đe dọa sẽ phát tán những nội dung nhạy cảm..., yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc ô nhiễm không khí kéo dàiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo bản tin dự báo thời tiết, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và miền Bắc tiếp tục còn kéo dài. Nguyên nhân gây ra tình trạng này do yếu tố nào?
Tin sáng 9/12: Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to; Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dự báo không khí lạnh sắp tràn về Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội giảm còn 10 độ C, miền núi rét dưới 9 độ C, có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết; Hàng loạt fanpage lan truyền video :bắt khẩn cấp Quyền Linh", nhưng thực chất là sản phẩm của AI. Nam nghệ sĩ cảnh báo khán giả cảnh giác trước nội dung giả mạo bằng AI đang xuất hiện ngày càng nhiều.
Giữa ồn ào về dự án 'Nuôi Em', ông Hoàng Hoa Trung lên tiếngThời sự - 2 ngày trước
Nhà sáng lập dự án "Nuôi Em" vừa chính thức phản hồi các nghi vấn về tình trạng trùng mã ủng hộ và việc tài khoản tiếp nhận tiền bị đóng băng.
Tin sáng 9/12: Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to; Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắtThời sự
GĐXH - Dự báo không khí lạnh sắp tràn về Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội giảm còn 10 độ C, miền núi rét dưới 9 độ C, có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết; Hàng loạt fanpage lan truyền video :bắt khẩn cấp Quyền Linh", nhưng thực chất là sản phẩm của AI. Nam nghệ sĩ cảnh báo khán giả cảnh giác trước nội dung giả mạo bằng AI đang xuất hiện ngày càng nhiều.