Đông đảo đại biểu dự Lễ tổng kết và trao giải 'Giải Báo chí phòng, chống HIV/AIDS'

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và Tổng Biên tập Báo sức khỏe và Đời sống Trần Tuấn Linh cùng các đại biểu, khách mời tới dự Lễ trao giải.

Ngay từ sớm, đông đảo đại biểu, khách mời cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã có mặt, tạo nên một không gian trang trọng và ấm áp, sẵn sàng cho khoảnh khắc vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Sự kiện năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác truyền thông y tế, tôn vinh những đóng góp bền bỉ của đội ngũ những người làm báo trong suốt 35 năm đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đẩy lùi "đại dịch thế kỷ".

Được phát động hơn 3 tháng trước, Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhà báo từ mọi miền đất nước. Ban Tổ chức đã nhận hơn 1.200 tác phẩm dự thi – con số cho thấy nhiệt huyết, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của những người làm báo đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Mùa giải năm nay không chỉ hội tụ những nhà báo chuyên nghiệp từ các cơ quan báo chí lớn, với các tác phẩm được đầu tư công phu, ứng dụng nhiều hình thức báo chí hiện đại như megastory, e-magazine, long-form… mà còn có sự tham gia đầy tâm huyết của những "phóng viên không chuyên".

Các tác giả, nhóm tác giả có mặt dự sự kiện từ sớm.

Họ là cán bộ CDC vùng cao, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên của các đài truyền thanh xã… Những người viết bằng sự chân thật, mộc mạc nhưng mang đến những chất liệu sống động và giàu cảm xúc. Đó là hơi thở thực tiễn, là giọt mồ hôi và nước mắt phía sau những câu chuyện thấm đẫm tình người.

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy truyền thông. Nếu như 10–20 năm trước, thông điệp về HIV/AIDS thường mang sắc thái cảnh báo, dễ gây lo lắng thì báo chí hôm nay đã tiếp cận theo hướng khoa học, tích cực và nhân văn hơn. Các khái niệm như K=K, PrEP, điều trị ARV, bảo hiểm y tế… được truyền tải sinh động, dễ hiểu, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của cộng đồng và giảm kỳ thị với người nhiễm HIV.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS 2025 là dịp ghi nhận nỗ lực của những người làm báo, các nhóm cộng đồng, cán bộ y tế và các nhân vật đã góp phần đưa công cuộc phòng, chống HIV/AIDS tiến về mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.





Các hạng mục trao giải gồm tác phẩm viết, ảnh và truyền hình - đa phương tiện, cùng 5 giải "Ruy băng đỏ" cũng được Ban Tổ chức rà soát kỹ về quy trình xướng tên, trao thưởng và tôn vinh tác giả, nhân vật.

Rất đông viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tới dự Lễ trao giải.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS chính thức diễn ra lúc 20h15' tối 10/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, truyền hình trực tiếp trên VTV9 và các nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.