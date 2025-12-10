Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS
Vào 20h00 tối 10/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.
Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác truyền thông y tế, tôn vinh những đóng góp không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo trong hành trình 35 năm bền bỉ đẩy lùi đại dịch thế kỷ tại Việt Nam.
Tham dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế và hàng trăm nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước.
Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS được phát động cách đây hơn 3 tháng, đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của các nhà báo trên cả nước. Ban Tổ chức đã nhận về hơn 1.200 tác phẩm dự thi, minh chứng cho bầu nhiệt huyết của các nhà báo đối với công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.
Giải báo chí này không chỉ quy tụ những nhà báo chuyên nghiệp từ các cơ quan báo chí lớn với những tác phẩm được đầu tư công phu, sử dụng công nghệ báo chí hiện đại (Megastory, E-magazine, Long-form...); mà còn có sự tham gia của những "phóng viên không chuyên". Đó là những cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) ở vùng cao, những nhân viên y tế thôn bản, những cộng tác viên tại các đài truyền thanh xã...
Giải báo chí lần này ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy truyền thông. Thay vì những thông điệp gây hoang mang lo sợ như cách đây 10-20 năm, báo chí hôm nay đã mang đến một luồng gió mới: Khoa học hơn, tích cực hơn và nhân bản hơn. Những khái niệm như K=K, PrEP, điều trị ARV, bảo hiểm y tế... đã được các bạn chuyển tải một cách sinh động, dễ hiểu, góp phần quan trọng thay đổi nhận thức của toàn xã hội.
Các tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại buổi lễ. Tác phẩm chia làm 3 nhóm với tổng 12 giải, gồm: Tác phẩm viết; Tác phẩm ảnh; Tác phẩm truyền hình. Mỗi nhóm gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.
Ngoài ra, Báo Sức khỏe và Đời sống còn trao giải "Ruy băng đỏ" – biểu tượng về phòng, chống HIV/AIDS cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc khác được Hội đồng Giám khảo lựa chọn.
Tối 10/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt–Xô (Hà Nội), không khí trở nên rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ tổng kết và trao giải "Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS".
Sáng 10/12, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng bệnh với đại đa số ĐBQH bấm nút biểu quyết tán thành.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh.
Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, sáng sớm khu vực Bắc Bộ có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đến khoảng ngày 12/12, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa, rét đậm.
Anh Nguyễn Văn Ninh (một trong số những nạn nhân bị thương) kể lại: "Khi mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động mạnh. Tôi choàng tỉnh chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài…".
Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.
Trong quá trình "chat sex", các đối tượng quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó, kẻ xấu dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, đe dọa sẽ phát tán những nội dung nhạy cảm..., yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
Theo bản tin dự báo thời tiết, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và miền Bắc tiếp tục còn kéo dài.
Dự báo không khí lạnh sắp tràn về Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội giảm còn 10 độ C, miền núi rét dưới 9 độ C, có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết; Hàng loạt fanpage lan truyền video "bắt khẩn cấp Quyền Linh", nhưng thực chất là sản phẩm của AI. Nam nghệ sĩ cảnh báo khán giả cảnh giác trước nội dung giả mạo bằng AI đang xuất hiện ngày càng nhiều.
Nhà sáng lập dự án "Nuôi Em" vừa chính thức phản hồi các nghi vấn về tình trạng trùng mã ủng hộ và việc tài khoản tiếp nhận tiền bị đóng băng.
