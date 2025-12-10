Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác truyền thông y tế, tôn vinh những đóng góp không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo trong hành trình 35 năm bền bỉ đẩy lùi đại dịch thế kỷ tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế và hàng trăm nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế tham dự Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS.

Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS được phát động cách đây hơn 3 tháng, đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của các nhà báo trên cả nước. Ban Tổ chức đã nhận về hơn 1.200 tác phẩm dự thi, minh chứng cho bầu nhiệt huyết của các nhà báo đối với công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.



Giải báo chí này không chỉ quy tụ những nhà báo chuyên nghiệp từ các cơ quan báo chí lớn với những tác phẩm được đầu tư công phu, sử dụng công nghệ báo chí hiện đại (Megastory, E-magazine, Long-form...); mà còn có sự tham gia của những "phóng viên không chuyên". Đó là những cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) ở vùng cao, những nhân viên y tế thôn bản, những cộng tác viên tại các đài truyền thanh xã...

Giải báo chí lần này ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy truyền thông. Thay vì những thông điệp gây hoang mang lo sợ như cách đây 10-20 năm, báo chí hôm nay đã mang đến một luồng gió mới: Khoa học hơn, tích cực hơn và nhân bản hơn. Những khái niệm như K=K, PrEP, điều trị ARV, bảo hiểm y tế... đã được các bạn chuyển tải một cách sinh động, dễ hiểu, góp phần quan trọng thay đổi nhận thức của toàn xã hội.

Các tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại buổi lễ. Tác phẩm chia làm 3 nhóm với tổng 12 giải, gồm: Tác phẩm viết; Tác phẩm ảnh; Tác phẩm truyền hình. Mỗi nhóm gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Báo Sức khỏe và Đời sống còn trao giải "Ruy băng đỏ" – biểu tượng về phòng, chống HIV/AIDS cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc khác được Hội đồng Giám khảo lựa chọn.