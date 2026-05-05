Dông lốc trái mùa gây thiệt hại lớn, nhiều nơi không kịp trở tay

Sáng 5/5, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thiên tai xảy ra trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương, gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đồng Nai.

Theo báo cáo tổng hợp, về nhà ở, có 3.110 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái. Thiệt hại tập trung chủ yếu tại Thái Nguyên với 1.382 nhà, Nghệ An 953 nhà, Phú Thọ 376 nhà, Tuyên Quang 159 nhà…

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng lên tới 15.722ha. Nghệ An thiệt hại nặng nhất với 7.560ha, tiếp đến là Hà Tĩnh 5.827ha, Điện Biên 771ha, Thái Nguyên 764ha và Hà Nội 307ha.

Thái Nguyên có gần 1.382 nhà bị thiệt hại do dông lốc (ảnh: Bộ NN&MT).

Mưa dông cũng làm 25 trường học bị tốc mái (Thái Nguyên 14 trường, Nghệ An 9 trường, Tuyên Quang 2 trường), cùng 12 nhà văn hóa bị hư hỏng, chủ yếu tại Nghệ An, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Hạ tầng điện lực và công trình phòng, chống thiên tai cũng chịu ảnh hưởng đáng kể với 103 cột điện bị gãy đổ; khoảng 100m kè bị sạt lở tại Phú Thọ và Nghệ An. Đáng chú ý, tại Nghệ An, khoảng 2.000 tấn mật của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam bị tràn ra ngoài do sét đánh vỡ bể chứa; tại Quảng Trị, một tàu cá bị chìm.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân bị thiệt hại (ảnh: Bộ NN&MT).



Thiên tai cũng khiến 12 người bị thương, trong đó Tuyên Quang 7 người và Thái Nguyên 5 người. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Tại Thái Nguyên, trong các ngày 4 và 5/5, chính quyền địa phương đã kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng tại chỗ tham gia ứng cứu. Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng di chuyển đến nơi ở tạm an toàn.

Ông Đinh Quang Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại (ảnh: Bộ NN&MT).

Trước đó, ngày 4/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho một số hộ gia đình bị sập nhà, tốc mái do giông lốc tại xã Yên Trạch, gồm gia đình ông Hoàng Văn Sáng (xóm Đồng Danh), ông Lường Trung Ngọc (xóm Làng Nông) và ông Lường Văn Táy (xóm Làng Muông).

Tại các gia đình bị thiệt hại, lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị hệ thống Mặt trận Tổ quốc cơ sở tiếp tục quan tâm sát sao, kịp thời hỗ trợ các hộ chính sách, hộ nghèo và những gia đình bị ảnh hưởng nặng, bảo đảm tinh thần “tương thân tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau.