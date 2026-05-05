Dông lốc trái mùa gây thiệt hại lớn, nhiều nơi không kịp trở tay
GĐXH - Từ chiều tối 2/5 đến sáng 5/5, mưa đá, dông lốc và sét đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, làm hơn 3.100 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá.
Sáng 5/5, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thiên tai xảy ra trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương, gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đồng Nai.
Theo báo cáo tổng hợp, về nhà ở, có 3.110 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái. Thiệt hại tập trung chủ yếu tại Thái Nguyên với 1.382 nhà, Nghệ An 953 nhà, Phú Thọ 376 nhà, Tuyên Quang 159 nhà…
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng lên tới 15.722ha. Nghệ An thiệt hại nặng nhất với 7.560ha, tiếp đến là Hà Tĩnh 5.827ha, Điện Biên 771ha, Thái Nguyên 764ha và Hà Nội 307ha.
Mưa dông cũng làm 25 trường học bị tốc mái (Thái Nguyên 14 trường, Nghệ An 9 trường, Tuyên Quang 2 trường), cùng 12 nhà văn hóa bị hư hỏng, chủ yếu tại Nghệ An, Thái Nguyên và Phú Thọ.
Hạ tầng điện lực và công trình phòng, chống thiên tai cũng chịu ảnh hưởng đáng kể với 103 cột điện bị gãy đổ; khoảng 100m kè bị sạt lở tại Phú Thọ và Nghệ An. Đáng chú ý, tại Nghệ An, khoảng 2.000 tấn mật của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam bị tràn ra ngoài do sét đánh vỡ bể chứa; tại Quảng Trị, một tàu cá bị chìm.
Thiên tai cũng khiến 12 người bị thương, trong đó Tuyên Quang 7 người và Thái Nguyên 5 người. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.
Tại Thái Nguyên, trong các ngày 4 và 5/5, chính quyền địa phương đã kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng tại chỗ tham gia ứng cứu. Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng di chuyển đến nơi ở tạm an toàn.Trước đó, ngày 4/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho một số hộ gia đình bị sập nhà, tốc mái do giông lốc tại xã Yên Trạch, gồm gia đình ông Hoàng Văn Sáng (xóm Đồng Danh), ông Lường Trung Ngọc (xóm Làng Nông) và ông Lường Văn Táy (xóm Làng Muông).
Tại các gia đình bị thiệt hại, lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị hệ thống Mặt trận Tổ quốc cơ sở tiếp tục quan tâm sát sao, kịp thời hỗ trợ các hộ chính sách, hộ nghèo và những gia đình bị ảnh hưởng nặng, bảo đảm tinh thần “tương thân tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việcThời sự - 17 phút trước
GĐXH - Hôm nay (5/5), tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 5, UBND TP Hà Nội đã xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn, nhằm tạo đà tăng trưởng.
Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nayThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh ổn định khiến thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ se se lạnh trong sáng nay, trời không mưa. Đến trưa và chiều khu vực này bừng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lườngThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau; Dưới tác động của ENSO và biến đổi khí hậu, năm 2026 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lớn cục bộ và nhiều hiện tượng cực đoan khó lường.
Thanh niên tử vong trong xe ô tô dừng giữa đường tại Khánh HoàThời sự - 18 giờ trước
Cơ quan chức năng đang điều tra vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong với tư thế ngồi trong xe ô tô đang dừng trên quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa.
Hàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Việc rà soát hàng trăm dự án chậm triển khai đang được Hà Nội đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng trống trách nhiệm”. Thành phố vừa tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những chủ đầu tư chây ỳ, thiếu năng lực, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư.
Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chínhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa đối với trường THPT Lê Lai. Đồng thời kiến nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm.
Tiết lộ loạt sự kiện hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế sau kỳ nghỉ lễThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, trong tháng 5 và 6, nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch sẽ tiếp tục được TP Huế tổ chức, hứa hẹn thu hút người dân và du khách.
Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dàiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng nay miền Bắc vẫn có mưa to do tác động của không khí lạnh yếu, đến trưa chiều mưa giảm dần. Dự báo từ ngày 5/5, miền Bắc có nắng trở lại, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 4/5: Phim nào đang có doanh thu cao nhất, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5? Thay đổi quan trọng của chính sách lương hưu từ 1/7/2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chínhThời sự
GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa đối với trường THPT Lê Lai. Đồng thời kiến nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm.