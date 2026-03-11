Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – Nam
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh xảy ra ngày 6/3/2026.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh, xảy ra ngày 6/3/2026, tại Km 38+050 tuyến sông Đồng Nai thuộc phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Kết quả điều tra xác định: Khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6/3/2026, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu, khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua Cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu Ghềnh làm cho công trình cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.
Vụ tai nạn đã buộc dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An. Đến nay chưa khắc phục xong, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia. Đặc biệt, ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng đến hiện trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành phong toả hiện trường, cấp cứu người bị thương và thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải có liên quan, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.
Theo VTC News, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, sau cú va chạm đầu tiên vào nhịp số 2, sà lan lùi lại và tiếp tục va vào nhịp số 3 của cầu Ghềnh.
Hai cú va chạm khiến một số kết cấu cầu bị biến dạng, nhiều bu lông bị đứt, hệ dầm và giằng gió xê dịch. Gối cầu bị lệch khoảng 25mm, trong khi hướng tuyến đường ray trên cầu lệch khoảng 320mm.
Cú va chạm mạnh khiến cầu rung lắc, làm 6 xe máy đang lưu thông trên cầu ngã vào lan can. Hai người bị thương và phải nhập viện điều trị.
Ngành đường sắt đang gia cố các dầm bị biến dạng tại nhịp số 2 bằng dầm thép chữ I dài 8m. Nếu quá trình sửa chữa diễn ra đúng kế hoạch, dự kiến đến trưa 12/3 các đoàn tàu có thể chạy qua cầu với tốc độ hạn chế khoảng 5 km/h.
Song song đó, dầm mới sẽ được chế tạo để thay thế hoàn toàn kết cấu bị hư hỏng, dự kiến hoàn tất trong khoảng 60 ngày.
Sự cố khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam qua khu vực này bị gián đoạn. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại ban đầu hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên khoảng 140 tỷ đồng nếu việc khôi phục chạy tàu kéo dài.
Ninh Bình: Phát hiện cơ sở pha chế dấm giả từ nước lã và axit công nghiệp ở Ý YênPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra cơ sở sản xuất tại xã Ý Yên (Ninh Bình), lực lượng chức năng phát hiện hơn 12.000 chai dấm thành phẩm cùng khoảng 1,5 tấn axit axetic không rõ nguồn gốc. Chủ cơ sở đã bị khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.
Thái Nguyên: Bắt người đàn ông giả luật sư nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đaiPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Giả danh luật sư để nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.
Tin mới nhất vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích tại Phú ThọPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Trục lợi bảo hiểm” xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê cũ.
'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoàiPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Nguyễn Ngọc Long (SN 1976, trú tại Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội truy nã.
Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn NhấtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi bị kẻ xấu chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng giả danh chị T. nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luậnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông kéo lê cô gái trên đường tại xã An Thành (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận trên mạng ngày 8/3.
Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại Ninh BìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (SN 1992, trú xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi cùng 413 viên đạn chì.
Triệt phá 2 nhóm tội phạm giả mạo công ty xổ số điện toán lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình điều tra công an xác định các đối tượng giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và lập các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.
Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luậnPháp luật
GĐXH - Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông kéo lê cô gái trên đường tại xã An Thành (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận trên mạng ngày 8/3.