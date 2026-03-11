Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – Nam

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh, xảy ra ngày 6/3/2026, tại Km 38+050 tuyến sông Đồng Nai thuộc phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6/3/2026, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu, khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua Cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu Ghềnh làm cho công trình cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Vụ tai nạn đã buộc dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An. Đến nay chưa khắc phục xong, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia. Đặc biệt, ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng đến hiện trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành phong toả hiện trường, cấp cứu người bị thương và thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải có liên quan, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Theo VTC News, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, sau cú va chạm đầu tiên vào nhịp số 2, sà lan lùi lại và tiếp tục va vào nhịp số 3 của cầu Ghềnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Phạm Thanh Bình. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Hai cú va chạm khiến một số kết cấu cầu bị biến dạng, nhiều bu lông bị đứt, hệ dầm và giằng gió xê dịch. Gối cầu bị lệch khoảng 25mm, trong khi hướng tuyến đường ray trên cầu lệch khoảng 320mm.

Cú va chạm mạnh khiến cầu rung lắc, làm 6 xe máy đang lưu thông trên cầu ngã vào lan can. Hai người bị thương và phải nhập viện điều trị.

Ngành đường sắt đang gia cố các dầm bị biến dạng tại nhịp số 2 bằng dầm thép chữ I dài 8m. Nếu quá trình sửa chữa diễn ra đúng kế hoạch, dự kiến đến trưa 12/3 các đoàn tàu có thể chạy qua cầu với tốc độ hạn chế khoảng 5 km/h.

Song song đó, dầm mới sẽ được chế tạo để thay thế hoàn toàn kết cấu bị hư hỏng, dự kiến hoàn tất trong khoảng 60 ngày.

Sự cố khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam qua khu vực này bị gián đoạn. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại ban đầu hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên khoảng 140 tỷ đồng nếu việc khôi phục chạy tàu kéo dài.