Danh tính nữ diễn viên hài Việt vừa lọt đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Nữ diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Lâm Vỹ Dạ được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Lâm Vỹ Dạ vừa trở thành tâm điểm chú ý khi được TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Cùng bảng đề cử với Lâm Vỹ Dạ còn có các gương mặt đẹp xuất sắc bao gồm: Kanna Seto, Anna Van Patten, Jeon Somi, Aitana, Lexi Cabrera.

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Lâm Vỹ Dạ được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Nguồn: TC Candler

Trước đó, Chi Pu cũng là nữ nghệ sĩ Việt được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Từ lâu bảng xếp hạng thường niên này đã nhận được sự quan tâm của công chúng khi quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, người mẫu và giải trí.

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử giúp Lâm Vỹ Dạ ghi dấu ấn bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế, đồng thời trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam góp mặt ở hạng mục này.

Tuy nhiên, việc được TC Candler giới thiệu mới chỉ giúp Lâm Vỹ Dạ bước vào vòng bình chọn và xem xét, chưa đồng nghĩa nữ danh hài đã giành một vị trí trong top 100 cuối cùng. Danh sách chính thức thường sẽ được công bố vào cuối năm sau quá trình tổng hợp, đánh giá và bình chọn.

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Cùng bảng đề cử với Lâm Vỹ Dạ có nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng khác. Nguồn: TC Candler

100 gương mặt đẹp nhất thế giới là cuộc bình chọn thường niên của TC Candler. Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một.

Lâm Vỹ Dạ là ai?

Lâm Vỹ Dạ tên thật là Lê Thị Vỹ Dạ, sinh ngày 1/9/1989 tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là xã Phú Vang, TP Huế.

Cô là một nữ diễn viên, nghệ sĩ hài và người dẫn chương trình nổi tiếng tại Việt Nam. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và niềm yêu thích đặc biệt đối với sân khấu. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lâm Vỹ Dạ quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và thi vào Trường Đại học sân khấu – Điện ảnh TPHCM.

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Nữ nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ. Ảnh: FBNV

Trong những năm đầu hoạt động, Lâm Vỹ Dạ chủ yếu gắn bó với sân khấu kịch. Cô là thành viên của sân khấu Nụ Cười Mới – một trong những sân khấu kịch dành cho khán giả trẻ tại TPHCM. Tại đây, Lâm Vỹ Dạ có cơ hội thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, từ những vai hài hước, dí dỏm cho đến các vai tâm lý có chiều sâu.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lâm Vỹ Dạ đến khi cô tham gia các chương trình hài truyền hình và gameshow giải trí. Cô từng tham gia nhiều chương trình như Ơn giời cậu đây rồi! Kỳ tài thách đấu, Hội ngộ danh hài, Người bí ẩn, 7 nụ cười xuân. Ngoài ra, Lâm Vỹ Dạ còn tham gia diễn xuất trong phim truyền hình và điện ảnh.

Nữ diễn viên hài đạt được nhiều giải thưởng và đề cử quan trọng trong lĩnh vực sân khấu và truyền hình. Cô từng nhận các huy chương tại những liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, cũng như được đề cử và vinh danh ở các giải thưởng uy tín như Giải Mai Vàng, Ngôi sao xanh…

Lâm Vỹ Dạ và nghệ sĩ Hứa Minh Đạt kết hôn vào năm 2010. Họ đã có hai con trai là Hứa Lê Khôi Vỹ (Bánh Mì - SN 2011) và Hứa Lê Khôi Nguyên (Xá Xị - SN 2013).

Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ với báo chí rằng, dù cuộc sống trải qua không ít thử thách, hiện tại cô cảm thấy an yên và hạnh phúc với tổ ấm của mình.

Danh tính nữ diễn viên hài Việt vừa lọt đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 4.Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.

Danh tính nữ diễn viên hài Việt vừa lọt đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 5.Lâm Vỹ Dạ: Không sợ ‘mất giá’ khi qua nhà nấu cơm, dọn dẹp để ‘cưa’ chồng

Lâm Vỹ Dạ trải lòng về mối tình 'cọc đi tìm trâu' với Hứa Minh Đạt. Nữ diễn viên tâm sự 'yêu ai yêu cả đường đi lối về' trong trailer tập 24 của chương trình The Khang Show.

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