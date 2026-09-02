Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược

Jimmy được nhiều người nhận xét có vẻ ngoài điềm đạm, tình cảm và khá chững chạc so với tuổi. Trong khi đó, cô em gái Jenny lại gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn. Hai bé sở hữu những nét đáng yêu riêng nhưng đều thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ. Càng lớn, Jimmy và Jenny càng bộc lộ sự lanh lợi, biểu cảm phong phú cùng khả năng tương tác tự nhiên trước ống kính. Mỗi đoạn video hay bộ ảnh được Phương Oanh chia sẻ đều nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Nhiều khán giả nhận xét Jimmy sở hữu phong thái điềm tĩnh, trong khi Jenny lại rất dạn dĩ và thường tạo ra những biểu cảm hài hước khiến người xem thích thú. Sự khác biệt trong tính cách của hai bé càng khiến cặp song sinh trở nên đặc biệt và được yêu mến.