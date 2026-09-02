Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược

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Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song nhà Phương Oanh khiến khán giả yêu mến không chỉ bởi vẻ ngoài đáng yêu mà còn ở tính cách trái ngược thú vị.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 1.Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp

GĐXH - Sau những biến cố trong cuộc sống, diễn viên Phương Oanh hiện tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, sắc vóc thăng hạng của người đẹp "Hương vị tình thân" đều nhận được vô số lời khen từ khán giả.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 1.

Cũng nhiều gia đình nghệ sĩ Việt khác, Phương Oanh đã cùng 2 con có một kỳ nghỉ lễ 2/9 bình yên và ý nghĩa. Trên trang cá nhân, cặp song sinh nhà Phương Oanh diện áo dài và cờ đỏ sao vàng. Những hình ảnh của 2 em bé nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. 

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 2.

Phương Oanh gửi lời cảm ơn đến ông bà, cô dì, chú bác đã luôn yêu thương hai con. Nữ diễn viên hài hước cho biết hai anh em sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, thậm chí cùng giờ nhưng lại có tính cách như thuộc về hai thế giới khác nhau. 

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 3.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 4.

Theo Phương Oanh, cô con gái nhỏ ngọt ngào, ngộ nghĩnh nhưng lại khá hay dỗi, trong khi cậu con trai có vẻ ngoài lạnh lùng, khó tính nhưng lại chẳng biết dỗi là gì.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 5.

Thời gian gần đây sau những sóng gió về cuộc sống gia đình, Phương Oanh hiện đã tích cực chia sẻ hình ảnh bản thân và 2 con trên trang cá nhân. Theo đó, cô quay video cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp học làm bánh trôi, bánh chay.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 6.

Được biết, kể từ khi chào đón cặp song sinh Jimmy và Jenny, cuộc sống của diễn viên Phương Oanh có nhiều thay đổi. Hai bé không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả nhờ vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi và những khoảnh khắc đời thường đầy ấm áp.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 7.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, cặp song sinh đã trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn giấu kín hình ảnh con, Phương Oanh khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai bé. Từ những bữa ăn, giờ vui chơi, những chuyến du lịch cho đến các cột mốc phát triển đầu đời đều được nữ diễn viên lưu giữ và đăng tải, nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 8.

Jimmy được nhiều người nhận xét có vẻ ngoài điềm đạm, tình cảm và khá chững chạc so với tuổi. Trong khi đó, cô em gái Jenny lại gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn. Hai bé sở hữu những nét đáng yêu riêng nhưng đều thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ. Càng lớn, Jimmy và Jenny càng bộc lộ sự lanh lợi, biểu cảm phong phú cùng khả năng tương tác tự nhiên trước ống kính. Mỗi đoạn video hay bộ ảnh được Phương Oanh chia sẻ đều nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Nhiều khán giả nhận xét Jimmy sở hữu phong thái điềm tĩnh, trong khi Jenny lại rất dạn dĩ và thường tạo ra những biểu cảm hài hước khiến người xem thích thú. Sự khác biệt trong tính cách của hai bé càng khiến cặp song sinh trở nên đặc biệt và được yêu mến.

Phương Oanh sinh năm 1989 là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược - Ảnh 10.Vẻ ngoài dễ thương của con trai Phương Oanh

GĐXH - Bé Jimmy - con trai của Phương Oanh, mới 2 tuổi nhưng đã gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

 

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