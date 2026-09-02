Khánh cứu Long, từ 'tình địch' năm xưa nay trở thành bạn thân

Trong tập 12 phim "Mùa hè năm ấy" đã phát sóng, Khánh ra tay cứu đứa trẻ bị hóc kẹo tưởng chừng là một hành động dũng cảm đẹp đẽ, nhưng sau đó lại nhanh chóng bị cơn bão mạng xã hội biến tướng thành một cuộc khủng hoảng truyền thông ảnh hưởng trực tiếp tới khách sạn, nơi anh đang làm việc.

Cư dân mạng nhanh chóng "đào xới" quá khứ của anh và phát hiện ra Khánh từng có 2 năm tiền án về tội cố ý gây thương tích. Từ vị thế một "anh hùng", Khánh trở thành tâm điểm bị tẩy chay, kéo theo làn sóng tiêu cực hướng thẳng về khách sạn 5 sao - nơi anh đang làm việc.

Khánh hoàn toàn không có tên trong danh sách nhân sự chính thức của công ty bảo vệ Duy Long gửi sang khách sạn. Anh chỉ là người "làm thay", làm việc theo thỏa thuận miệng. Một sự việc tưởng như đơn lẻ đã bóc tách toàn bộ lỗ hổng trong quy trình quản lý nhân sự của khách sạn, nơi Phương đang đảm nhận vị trí Phó Giám đốc.

Phương triệu tập cuộc họp đột xuất để xử lý khủng hoảng truyền thông tại khách sạn. Đây là nơi thể hiện rõ nét sự đối lập về tư duy quản trị giữa Phương (tân Phó Giám đốc) và Châu (Trưởng phòng Truyền thông) - người luôn ganh ghét với Phương.

Phương triệu tập cuộc họp để xử lý truyền thông trước rắc rối của Khánh trên mạng xã hội. Ảnh VTV

Phương không chọn cách lấp liếm lỗi sai của đối tác, nhưng cô kiên quyết chuyển hướng truyền thông dựa trên sự chân thành. Thay vì đính chính hay bao che, khách sạn sẽ lan tỏa thông điệp về sự tận tụy của đội ngũ nhân viên và tinh thần trách nhiệm với khách hàng.

Trong khi đó, Kim Anh - chị gái của Phương và mẹ (bà Ngọc) cũng đang xem clip Khánh cứu cháu bé. Kim Anh đọc cho mẹ nghe những bình luận tiêu cực về Khánh, bà Ngọc (NS Vân Dung) cũng bất bình thay Khánh.

Cũng qua lời Kim Anh, khán giả bất ngờ được hé lộ về gia thế "khủng" của Tùng: Chị gái anh là phu nhân Chủ tịch một tập đoàn thuộc top 10 cả nước và chính chị gái cũng là Phó Chủ tịch tập đoàn. Sau đó, Kim Anh gửi gắm lời nhờ vả Phương hãy giúp đỡ Khánh nếu có thể.

Kim Anh nhắn nhủ Phương hãy giúp đỡ Khánh. Ảnh VTV

Trước đây từng là đối đầu, nhưng hiện tại mối quan hệ thân thiết hiện tại của Khánh và Long lại hoàn toàn khác. Trong một lần bị nhóm giang hồ rượt đuổi, Long bị thương nặng và chỉ có một mình. Tình cờ anh lại gặp Khánh và ra tay cứu giúp. Long cũng cho biết, năm xưa anh không kiện Khánh, mà là Duy - anh trai của Long.



Năm xưa Khánh đánh Long bị thương ở đầu thì lần này Khánh lại cứu Long, xem như "hết nợ". Kể từ đó, Khánh đi làm thuê cho công ty của Long và vợ chính là chị Thuý trường múa năm xưa.

Long và Khánh chuyển từ thù sang bạn. Ảnh VTV

Lần này, sợ sự việc của mình ảnh hưởng tới công ty nên Khánh giục Long ký giấy sa thải. Tuy nhiên, Long xé tờ giấy trước mặt cả Khánh và vợ mình. "Hợp đồng có thể mất nhưng tao không bao giờ bỏ rơi anh em" - Long tuyên bố và nhận được sự ủng hộ từ vợ.

Long không đồng ý để Khánh nghỉ việc và chấp nhận cùng nhau đương đầu với thử thách. Ảnh VTV

Thuý thông báo có bầu khiến Long vui mừng khôn xiết, muốn thông báo tin vui này cho cả thế giới. Nhìn vợ chồng Long - Thuý, Khánh cũng thấy hạnh phúc lây. Tuy nhiên, Hoàng cảnh báo Khánh phải cẩn thận anh trai của Long.

"Ngày xưa chính lão Duy - anh thằng Long - là người làm căng, không chịu rút đơn khiến ông phải đi tù. Rồi đến ngày ông mãn hạn, chính lão ấy là người giật dây bảo đưa ông về bên đấy làm. Tôi thấy không tốt đẹp gì đâu" - Hoàng nhắc nhở Khánh.



Sự trở lại ấn tượng của Long Vũ trong 'Mùa hè năm ấy' GĐXH - Diễn viên Long Vũ chia sẻ, đến với nghề từ sự "bồng bột" và ở lại khi nhận ra mình yêu nghề diễn.