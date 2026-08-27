Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ có tin vui ở tuổi trung niên

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng hình ảnh bằng khen từ UBND tỉnh Tây Ninh kèm chia sẻ: "Bữa giờ nhận mấy cái rồi nhưng toàn giấu thôi! Hôm nay thì khoe! Nắng mưa thất thường, vui thì khoe, không vui thì giấu".

Cách thông báo dí dỏm của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý. Ở tuổi ngoài 50 và sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì sức hút với khán giả. Bên cạnh âm nhạc, những hoạt động xã hội và cuộc sống đời thường của anh cũng được công chúng quan tâm.

Đàm Vĩnh Hưng khoe nhận được Bằng khen về những đóng góp an sinh xã hội.

Những năm gần đây, hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng có nhiều thay đổi. Nếu trước kia anh thường gắn với sân khấu, trang phục cầu kỳ và lịch trình biểu diễn dày đặc, hiện tại nam ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Đặc biệt, sau khi công khai con trai Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng thoải mái chia sẻ về vai trò làm bố đơn thân.

Polo thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh, video được nam ca sĩ đăng tải trên mạng xã hội. Qua đó, khán giả nhìn thấy một khía cạnh khác của Đàm Vĩnh Hưng. Anh tự tay chăm sóc con, đưa con đi chơi, đồng hành trong những hoạt động thường ngày và dành thời gian trò chuyện với cậu bé.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM và hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990. Anh sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Xin lỗi tình yêu, Bình minh sẽ mang em đi, Nửa vầng trăng, Giới hạn nào cho chúng ta, Tình ơi xin ngủ yên, Qua cơn mê, Biển tình, Thành phố buồn...

Đàm Vĩnh Hưng cũng ghi dấu ấn với các dự án nhạc xưa và bolero, góp phần đưa nhiều ca khúc quen thuộc đến gần hơn với khán giả trẻ.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, nam ca sĩ đã ly hôn, vẫn theo đuổi âm nhạc. Song song với công việc, anh dành sự ưu tiên lớn cho con trai và những hoạt động cá nhân.



