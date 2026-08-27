Nữ MC Đất Mỏ đăng quang Hoa hậu Nhân ái - Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026

Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 vừa khép lại trước sự chứng kiến trực tiếp của khán giả tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên (tỉnh Đắk Lắk). Danh vị Hoa hậu Nhân ái thuộc về thí sinh Hoàng Thị Thanh Tuyền (SBD 293, Quảng Ninh), cùng hai giải phụ Người đẹp Công sở, Người đẹp Tài năng.

Thí sinh Hoàng Thị Thanh Tuyền nhận danh vị Hoa hậu Nhân ái.

Trong phần thi ứng xử, Hoàng Thị Thanh Tuyền nhận được câu hỏi chung từ Ban Giám khảo: "Theo bạn vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại là gì?". Cô trình bày: "Vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái. Trí tuệ mở lối; bản lĩnh giúp họ dám nghĩ, dám làm, vượt sóng thương trường, ra biển lớn. Lòng nhân ái gìn giữ hương sắc đại ngàn bằng sẻ chia. Khi ba giá trị soi đường, họ làm chủ đời mình và góp sức đưa đất nước vào kỷ nguyên mới".

Hoàng Thị Thanh Tuyền tự tin, gây ấn tượng trong phần thi ứng xử.

Ngay sau đăng quang, tân Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Thanh Tuyền xúc động, tự hào khi vương miện đến đúng lúc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương ngày 24/8/2026, hiệu lực từ 1/9/2026. "Vương miện đến đúng dấu mốc đặc biệt của quê hương. Tôi sẽ nỗ lực làm điều ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh đẹp về người Quảng Ninh", cô chia sẻ.

Hoàng Thị Thanh Tuyền hiện đang hoạt động trong lĩnh vực MC.

Hoàng Thị Thanh Tuyền hiện đang hoạt động trong lĩnh vực MC, truyền thông và giải trí. Cô dự định phát triển kinh doanh song hành cùng thiện nguyện, ưu tiên trẻ em, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động cộng đồng, biến danh hiệu thành động lực sẻ chia.

Tối 26/8/2026, Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 đã được tổ chức tại Đắk Lắk. Kết quả chung cuộc, vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 thuộc về Đinh Thị Thường (SBD 241, Phú Thọ). Danh hiệu Á hậu 1 Nguyễn Thị Phượng Liên (SBD 179, Đồng Tháp); Á hậu 2 Sơn Thị Trà My (SBD 368, Đồng Tháp). Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Ngô Thị Thảo (SBD 199, Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thư (SBD 278, Đắk Lắk).

Trao 82 phần quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên GĐXH - Thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 ghi dấu ấn đáng nhớ khi trao 82 phần quà, thăm hỏi người yếu thế tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên.



