Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Phan Minh Huyền lộ ảnh hôn đắm đuối Mạnh Trường GĐXH - Phan Minh Huyền đã có cảnh hôn ngọt ngào cùng Mạnh Trường trên phim 'Chúng ta của 8 năm sau'.

Bộ phim "Cách em 1 milimet" tiếp tục nhận được sự yêu thích và dõi theo của khán giả khi bước vào giai đoạn các nhân vật đã trưởng thành. Nếu ở thời niên thiếu, bộ phim mang vẻ đẹp trong sáng, dễ thương, nhẹ nhàng như một bài thơ thì khi nhân vật lớn lên, câu chuyện trở nên sâu sắc và hiện thực hơn, phản ánh rõ những phức tạp, thậm chí là những tan vỡ mà ai cũng có thể gặp phải trong hành trình trưởng thành.

Vai Ngân do Phan Minh Huyền đảm nhận là một trong những tuyến nhân vật gây nhiều tò mò và tranh luận: vì sao Ngân và người thương thuở bé từng gắn bó, yêu thương sâu đậm mà lớn lên lại chẳng thể đến được với nhau? Liệu cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn hiện tại có mở ra cơ hội để Ngân quay về với mối tình đầu? Trong hai tập 15 và 16 vừa phát sóng, mối quan hệ "ngoài nóng trong lạnh" trong gia đình Ngân ngày càng bộc lộ rõ, khiến khán giả đặc biệt chú ý. Phan Minh Huyền được khen ngợi hết lời khi hóa thân thành Ngân – một hình ảnh và nét diễn xuất hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Phan Minh Huyền rất thích vai diễn của mình trong "Cách em 1milimet".

Ngân là kiểu phụ nữ thông minh, cá tính mạnh, quyết đoán nhưng lại chọn nhẫn nhịn, chịu đựng để "êm cửa êm nhà". Dẫu vậy, cô không hề yếu đuối mà luôn giữ được sự kiên cường, vững vàng, không để bản thân rơi vào bi kịch dù nhiều lần phải rơi nước mắt. Phan Minh Huyền khắc họa nhân vật với lối diễn tinh tế, đằm sâu, thể hiện rõ hình ảnh một người phụ nữ hiện đại – độc lập nhưng giấu trong mình nỗi khổ tâm khó nói. Câu chuyện của vợ chồng Ngân – Nghiêm khiến người xem nhiều lúc cảm thấy "ngột ngạt", đồng cảm với Ngân trong cuộc sống hôn nhân thiếu hạnh phúc bên người chồng luôn hơn thua.

Phan Minh Huyền cho biết, cô yêu thích nhân vật Ngân và mong muốn được diễn vai Ngân trong bối cảnh gia đình được xây dựng như vậy từ khi đọc kịch bản. Có nhiều lúc đọc kịch bản mà cô đã cảm thấy khó thở, rơi nước mắt thương nhân vật của mình, nên khi vào vai mọi cảm xúc cứ thế đến giúp cô hóa thân vào Ngân tự nhiên như diễn chính mình.

"Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều gia đình trẻ như vậy – họ sống không thật sự hạnh phúc. Người vợ thường cố gắng nhẫn nhịn, chấp nhận để giữ cho con có một mái ấm. Ngân cũng vậy, cô nhìn thấy tình thương chồng dành cho con mà chọn tiếp tục hôn nhân, dù biết Nghiêm có nhiều điểm không tốt, ở xã hội cũng không ít lỗi lầm. Tôi từng nghe, từng chứng kiến nhiều câu chuyện như thế để đúc kết cảm xúc dành cho Ngân. Bản thân tôi cũng có những từng trải, có nỗi đau rồi nên tôi khá hiểu nhân vật để thể hiện vai diễn", cô bộc bạch.

Cô vào vai có số phận nhiều trái ngang.

Nữ diễn viên cũng cho biết, Ngân là hình mẫu phụ nữ mà cô yêu thích phải biết chịu đựng, biết dung hòa nhưng không bao giờ nhu nhược. "Có lẽ tôi giống Ngân ở điểm mạnh mẽ, cứng cỏi, độc lập. Vì vậy tôi thấy mình may mắn khi được thể hiện vai diễn này, vừa là cơ hội để tôi bộc lộ trải nghiệm sống, vừa là cách truyền tải thông điệp về người phụ nữ hiện đại – biết nhẫn nhịn, nhưng cũng biết giữ bản lĩnh và sự uyển chuyển để bảo vệ hạnh phúc", Phan Minh Huyền nói.

Để có được một Ngân sống động và thuyết phục như trên phim, cô đã dành nhiều thời gian nghiền ngẫm từng câu thoại, từng ánh nhìn, từng cách phản ứng với chồng để khắc họa trọn vẹn người phụ nữ vừa yêu thương gia đình, hết lòng vì con, vừa có nội lực mạnh mẽ, dám gạt bỏ những điều không còn phù hợp với mình.

Trong "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền và Chí Nhân (vai Nghiêm – chồng Ngân) có màn tái hợp sau hơn mười năm kể từ bộ phim "Điều bí mật". Lần trở lại này được xem là màn kết hợp đầy ấn tượng khi cả hai tạo nên một gia đình "lạnh" chân thực đến… "khó thở". Từng cái liếc mắt, cái thở dài, hay những lời đối đáp nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý, mỉa mai… giữa hai vợ chồng đều được thể hiện tự nhiên, tinh tế, khơi gợi cảm giác bức bối, ngột ngạt đặc trưng của cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Nữ diễn viên tiết lộ, cô và Chí Nhân đã cùng bàn bạc kỹ lưỡng từng phân đoạn, thêm thắt biểu cảm để vai diễn chân thật hơn.

Chí Nhân vào vai chồng của Phan Minh Huyền trong phim "Cách em 1 milimet".

"Tôi cảm thấy diễn với anh Nhân rất… đã, hai anh em ăn khớp với nhau đến bất ngờ. Tuy nhiên, tôi cũng thương anh Nhân vì vai diễn này có thể khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng. Nhưng sự thực là anh ấy diễn cực kỳ hay, tốt, giúp tôi làm tốt hơn vai diễn của mình", Phan Minh Huyền chia sẻ.

Trong tập 15, 16, Phan Minh Huyền cho thấy rõ năng lực sáng tạo và chiều sâu diễn xuất của mình trong vai diễn đầy biến chuyển tâm lý. Hình ảnh người phụ nữ trẻ thành đạt, bản lĩnh mà cô thể hiện được khán giả yêu mến, đồng cảm. Bên cạnh diễn xuất, gu thời trang của Phan Minh Huyền trong phim cũng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi: từ trang phục thanh lịch, gợi cảm đến mái tóc dài, nhan sắc cuốn hút – tất cả làm nên hình ảnh một "nữ tổng tài" vừa quyền lực, vừa tinh tế, đẹp đến từng centimet.

Ảnh: NVCC