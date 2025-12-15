Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

"Tôi luôn tin rằng vẻ đẹp thật sự của một người phụ nữ không nằm ở những gì người khác có thể nhìn thấy, mà ở những điều cô ấy hiểu được sau mỗi trải nghiệm, mỗi trang sách, mỗi lần vấp ngã và tự đứng dậy. Bởi chỉ khi trí tuệ được bồi đắp, vẻ đẹp mới có chiều sâu, và lòng nhân ái mới có gốc rễ bền vững. Chính vì vậy, tôi luôn coi việc học là một hành trình vô tận, không chỉ trong giảng đường, mà trong từng cuộc trò chuyện, từng chuyến đi, từng con người mà tôi gặp.... ".