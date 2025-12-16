Fan thích thú cách cầu thủ Đức Huy ngỏ lời 'về chung nhà' với MC Huyền Trang

Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV GĐXH - Nhân chuyến du lịch tại Hàn Quốc, tiền vệ Phạm Đức Huy đã cầu hôn bạn gái MC Huyền Trang (Mù Tạt).

Mới đây, MC Mù Tạt (MC Huyền Trang) gây chú ý khi tiết lộ hài hước về khoảnh khắc được bạn trai - cầu thủ Phạm Đức Huy ngỏ lời "về chung một nhà".

Theo nữ MC VTV cho biết, nhân dịp kỷ niệm một năm yêu nhau, bạn trai nói với cô: "Em với Tạt hợp tác lấy lại số phong bì đã ứng ra suốt thời gian qua không? - Mình thấy hợp lý nên đành gật đầu, giờ đang lên danh sách xem ai đã từng nhận quà cưới của mình, cũng dài tầm mười mấy trang A4".

Khoảnh khắc MC Mù Tạt khoe nhẫn cưới cùng cầu thủ Đức Huy. Ảnh: FBNV.

Trước đó ít phút, Đức Huy khoe ảnh đưa bạn gái đi mua nhẫn tại một trung tâm thương mại chuyên bán hàng xa xỉ ở Hà Nội. Cả hai hiện chưa tiết lộ về thời gian tổ chức đám cưới.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Nam cầu thủ quê Ninh Bình (Nam Định cũ) cũng để lại bình luận dí dỏm: "Sân Mỹ Đình cho thuê làm đám cưới không nhỉ? Chứ khách khứa như này rạp nào chứa cho đủ…".

Trước đó, hôm 27/11, cầu thủ Phạm Đức Huy quỳ gối cầu hôn MC Huyền Trang "Mù Tạt" tại tháp Namsan, Seoul (Hàn Quốc). Nữ MC cho biết Đức Huy khi ấy nói "Anh nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời anh là ở bên cạnh Tạt" rồi đeo nhẫn vào tay cô. Người đẹp cảm ơn bạn trai vì đã cố gắng làm tất cả để cả hai có hạnh phúc này.

Huyền Trang và Đức Huy bị fan phát hiện nhiều dấu hiệu hẹn hò từ Tết Nguyên đán 2025 và công khai tình yêu bằng một bộ ảnh dịp 8/3. Từ đó, Huyền Trang - Đức Huy thoải mái bày tỏ tình cảm, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên trang cá nhân.

Mù Tạt từng đối mặt tin đồn là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Đức Huy và người cũ. Thời điểm đó, nữ MC đáp: "Đó chỉ là thông tin một phía, thiếu bằng chứng. Tôi sẽ nói khi cần". Còn Đức Huy cho biết: "Ai đồn thì kệ, đúng sai bọn mình tự biết".

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy.

MC Mù Tạt sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV với loạt chương trình như: Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao... Cô cũng ghi dấu ấn qua các bộ phim như: 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen.

Trong khi đó, Phạm Đức Huy kém bạn gái 2 tuổi, từng khoác áo CLB Hà Nội và Nam Định, góp công vào nhiều thành tích đáng nhớ của bóng đá Việt Nam như á quân U23 châu Á 2018, vào tứ kết ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup.