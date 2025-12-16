Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?
GĐXH - Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên - vừa gây chú ý khi xuất sắc giành danh hiệu "Người đẹp ấn tượng" tại Miss World Vietnam 2025.
Mới đây, fanpage chính thức của Miss World Vietnam đã công bố người đẹp đến từ Hưng Yên - Đỗ Thùy Linh đã giành danh hiệu "Người đẹp ấn tượng" của cuộc thi.
Với danh hiệu này, Đỗ Thùy Linh cũng chính thức là cô gái nhận được đặc quyền xuất hiện trên kênh quảng cáo ngoài trời của cuộc thi tại TP. HCM. Ngoài ra, top 3 của giải phụ này cũng được đặc quyền nhân điểm bình chọn trong chặng "Người đẹp thời trang do khán giả bình chọn".
Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên, gây ấn tượng từ vòng sơ khảo với nhan sắc tươi sáng, ngọt ngào, chiều cao 1m70. Cô cho biết quyết định tham gia Miss World Vietnam vì không muốn tuổi trẻ trôi qua trong sự do dự. "Đã có lúc tôi ngần ngại trước chính ước mơ của mình, nhưng quá trình trưởng thành dạy tôi rằng: Chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, ta mới tìm thấy sức mạnh thật sự của bản thân", cô chia sẻ.
"Những trải nghiệm trong quản lý tài chính cá nhân giúp tôi trở nên độc lập và tự tin hơn, tôi mong được lan toả nguồn năng lượng ấy đến trẻ em, thanh niên và phụ nữ — như một lời nhắc rằng ai cũng xứng đáng làm chủ cuộc sống cũng như tương lai của chính mình", Đỗ Thùy Linh cho biết thêm.
Ngắm hình ảnh của người đẹp Hưng Yên - Đỗ Thùy Linh:
