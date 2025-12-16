Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?

Thứ ba, 18:59 16/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên - vừa gây chú ý khi xuất sắc giành danh hiệu "Người đẹp ấn tượng" tại Miss World Vietnam 2025.

Đỗ thùy Linh - Người đẹp Hưng Yên gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Nguyễn Thị Thanh Thư - cô gái xinh đẹp đến từ Thanh Hóa vừa lọt top 3 Người đẹp được yêu thích nhất tại Miss World Vietnam 2025.

Mới đây, fanpage chính thức của Miss World Vietnam đã công bố người đẹp đến từ Hưng Yên - Đỗ Thùy Linh đã giành danh hiệu "Người đẹp ấn tượng" của cuộc thi. 

Với danh hiệu này, Đỗ Thùy Linh cũng chính thức là cô gái nhận được đặc quyền xuất hiện trên kênh quảng cáo ngoài trời của cuộc thi tại TP. HCM. Ngoài ra, top 3 của giải phụ này cũng được đặc quyền nhân điểm bình chọn trong chặng "Người đẹp thời trang do khán giả bình chọn". 

Đỗ thùy Linh - Người đẹp Hưng Yên gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Đỗ Thùy Linh giành danh hiệu "Người đẹp ấn tượng".

Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên, gây ấn tượng từ vòng sơ khảo với nhan sắc tươi sáng, ngọt ngào, chiều cao 1m70. Cô cho biết quyết định tham gia Miss World Vietnam vì không muốn tuổi trẻ trôi qua trong sự do dự. "Đã có lúc tôi ngần ngại trước chính ước mơ của mình, nhưng quá trình trưởng thành dạy tôi rằng: Chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, ta mới tìm thấy sức mạnh thật sự của bản thân", cô chia sẻ.

"Những trải nghiệm trong quản lý tài chính cá nhân giúp tôi trở nên độc lập và tự tin hơn, tôi mong được lan toả nguồn năng lượng ấy đến trẻ em, thanh niên và phụ nữ — như một lời nhắc rằng ai cũng xứng đáng làm chủ cuộc sống cũng như tương lai của chính mình", Đỗ Thùy Linh cho biết thêm.

Ngắm hình ảnh của người đẹp Hưng Yên - Đỗ Thùy Linh:

Đỗ thùy Linh - Người đẹp Hưng Yên gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Đỗ thùy Linh - Người đẹp Hưng Yên gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.
Đỗ thùy Linh - Người đẹp Hưng Yên gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Đỗ thùy Linh - Người đẹp Hưng Yên gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Đỗ thùy Linh - Người đẹp Hưng Yên gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Đỗ thùy Linh - Người đẹp Hưng Yên gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025

Chân dung 2 nữ sinh Hải Phòng vào top Miss World Vietnam 2025

Chân dung 2 nữ sinh Hải Phòng vào top Miss World Vietnam 2025

Cùng chuyên mục

Nhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ

Nhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngọc Châu - con gái NSND Hồng Vân đã tốt nghiệp THPT và hiện đã tròn 18 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ gạo cội hạnh phúc khoe con gái út.

Midu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựa

Midu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựa

Giải trí - 4 giờ trước

Gia đình chồng của Midu được đánh giá là một trong những gia tộc kín tiếng nhưng giàu có bậc nhất Việt Nam.

Fan thích thú cách cầu thủ Đức Huy ngỏ lời 'về chung nhà' với MC Huyền Trang

Fan thích thú cách cầu thủ Đức Huy ngỏ lời 'về chung nhà' với MC Huyền Trang

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - MC Huyền Trang hé lộ nhân kỷ niệm một năm yêu, Đức Huy nói "ngỏ lời" hợp tác "lấy lại số phong bì đã ứng ra" và nhận được cái gật đầu của cô. Cả hai đang lên kế hoạch tổ chức ngày trọng đại.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 8 "Gia đình trái dấu", nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần, nặng gánh dưới quê thì vẫn không thay đổi.

'Rợn tóc gáy' về nguồn gốc của bối cảnh chính trong phim 'Nhà hai chủ'

'Rợn tóc gáy' về nguồn gốc của bối cảnh chính trong phim 'Nhà hai chủ'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau những bật mí thông qua các phân đoạn hậu trường và trailer chính thức, ê-kíp “Nhà hai chủ” khiến khán giả điện ảnh tò mò khi tiết lộ bối cảnh chính của phim được quay trên địa điểm bị nguyền rủa.

Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn

Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 32 phim "Lằn ranh", Triển có cuộc gặp riêng với Nguyệt tại nhà riêng. Triển khéo léo đưa ra hoa quả kèm theo một chiếc phong bì nhưng Nguyệt kiên quyết từ chối.

Em họ Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam dùng 'mỹ nhân kế' với Triển

Em họ Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam dùng 'mỹ nhân kế' với Triển

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Tập đoàn Trinh Tam đang bị thanh tra dự án chung cư, chính vì lẽ đó nên Chủ tịch tập đoàn đã "giao nhiệm vụ" cho cô em họ "chăm sóc" Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển.

Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng'

Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Thu Hương là hotgirl đời đầu của Hà thành. Mới đây, trong một cuộc họp báo, nữ doanh nhân chia sẻ về ca khúc "nịnh vợ" mà Tuấn Hưng sáng tác tặng cô, đồng thời tiết lộ bí mật ít ai biết về cách cô thể hiện tình cảm với chồng khi ở nhà.

'Đi về phía mặt trời' của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hai lần được Hội Nhà văn Hà Nội xét tặng giải thưởng

'Đi về phía mặt trời' của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hai lần được Hội Nhà văn Hà Nội xét tặng giải thưởng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, tập thơ "Đi về phía mặt trời" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc từng có tên trong danh sách trao giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội nhưng sau đó, chính tác giả đã xin rút. Năm nay, tác phẩm tiếp tục được đưa vào danh sách xét tặng giải thưởng và kết quả, Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu đồng thuận 100% trao giải cho tập thơ này.

Ca sĩ vừa tốt nghiệp đại học ở tuổi 41 là ai?

Ca sĩ vừa tốt nghiệp đại học ở tuổi 41 là ai?

Thế giới showbiz - 23 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu vừa tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM sau 5 năm theo học.

Xem nhiều

Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu Nguyễn

Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu Nguyễn

Thế giới showbiz

GĐXH - Trong tiệc cưới của chị gái, Hiếu Nguyễn gây sốt bởi khoảnh khắc "bóc phốt" Tiên Nguyễn cực lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu, chân thành.

NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

Câu chuyện văn hóa
Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

Câu chuyện văn hóa
Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng'

Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng'

Giải trí
Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top