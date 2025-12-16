Nhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ

NSND Hồng Vân viết: "Sinh nhật tuổi 60 của mẹ cũng là ngày con tốt nghiệp THPT. Mẹ nhớ năm đó mẹ 42 tuổi thì sinh con. Mới chào đời con bé xíu, mỏng manh đến nỗi ba không dám bồng vì sợ con... bị gãy. Mẹ nói với ba là 'Không biết chừng nào con mới 18 tuổi đây? Khi đó liệu chúng ta còn đủ khỏe mạnh để chứng kiến không?'. Hôm nay ba mẹ đã cầu được, ước thấy điều đó".