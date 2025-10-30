Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!
GĐXH - Bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, thất ngôn (không nói được), liệt nửa người phải hoàn toàn...
Người bệnh đột quỵ được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời
Theo thôn tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, vừa qua các bác sĩ đã cấp cứu, can thiệp thành công cho một bệnh nhân nam 59 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, bị đột quỵ cấp do tắc hoàn toàn động mạch thân nền – một trong những thể đột quỵ nặng và nguy hiểm nhất.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, thất ngôn (không nói được), liệt nửa người phải hoàn toàn, cơ lực bên trái 5/5, bên phải 0/5, thang điểm NIHSS 21 điểm. Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn khẩn và chuyển đến phòng can thiệp mạch để xử trí cấp cứu.
ThS.BS Giáp Hùng Mạnh – Trưởng khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp đã tiến hành chụp mạch não, phát hiện tắc gốc động mạch đốt sống trái, trong khi động mạch đốt sống phải có kích thước nhỏ. Ê-kíp quyết định hút huyết khối tại vị trí tắc, tái lập một phần dòng máu lưu thông nhưng phát hiện hẹp nặng gốc động mạch đốt sống trái. Các bác sĩ tiếp tục nong bóng và đưa ống hút chuyên dụng qua vị trí hẹp.
Sau can thiệp, hình ảnh chụp mạch cho thấy tắc động mạch đốt sống đoạn trên và thân nền. Ê-kíp tiếp tục hút huyết khối và bơm thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ. Sau khoảng 10 phút, chụp kiểm tra cho thấy mạch máu được tái thông hoàn toàn.
Nhờ được xử trí nhanh chóng và chính xác, bệnh nhân hồi phục tốt, hiện tỉnh táo hoàn toàn, vận động bình thường, sức cơ 1/2 người phải phục hồi hoàn toàn.
Cảnh giác với dấu hiệu đột quỵ
Bác sĩ Mạnh cho biết: Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai sau bệnh tim thiếu máu cục bộ, với khoảng 33 triệu ca mỗi năm trên toàn cầu. Trong đó, đột quỵ do tắc động mạch thân nền chiếm khoảng 1- 4% tổng số ca nhưng có tỷ lệ tử vong lên đến 86-95% nếu không được điều trị kịp thời. Các yếu tố nguy cơ phổ biến gồm: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, tăng lipid máu, hút thuốc lá...
Các bác sĩ khuyến cáo, khi người bệnh có dấu hiệu liệt nửa người, méo miệng, nói khó, mất ý thức đột ngột, chóng mặt,.. cần đưa đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp đột quỵ trong "giờ vàng" để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tăng cơ hội cứu sống và phục hồi hoàn toàn.
GĐXH - Đôi chân nặng nề, đau mỏi, nổi gân xanh… có thể là dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới – căn bệnh âm thầm nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ đôi chân của mình, ngăn ngừa bệnh từ sớm.
GĐXH - Trong trường hợp viêm họng đã điều trị kéo dài hơn một tuần nhưng không khỏi, kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại... cần được khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị dứt điểm.
GĐXH - Thường xuyên bị nghẹt mũi nặng, khó thở kéo dài, cụ ông đi khám được chẩn đoán u nhú đảo ngược hốc mũi trái.
GĐXH - Từ 21h đến 9h sáng hôm sau là khoảng thời gian "vàng" để cơ thể tái tạo năng lượng và thải độc. Chỉ cần ngủ sớm, ăn sáng đúng giờ và để cơ thể vận hành theo đúng nhịp sinh học, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong sức khỏe mỗi ngày.
GĐXH - Trong trường hợp của Hứa Thiệu Hùng dù chưa rõ ông mắc loại ung thư nào, nhưng diễn tiến bệnh từ âm thầm đến khi suy đa tạng, phản ánh đúng quy luật phát triển nguy hiểm của ung thư.
GĐXH - Thanh niên 23 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 cho biết đã tắm đêm bằng nước lạnh và vào nằm điều hòa ngay.
GĐXH - Theo Bảng thông tin đột quỵ toàn cầu 2025 của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, đột quỵ hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai toàn cầu và là gánh nặng kinh tế - xã hội ngày càng lớn.
GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.
GĐXH - Người phụ nữ bị viêm gan cấp có tiền sử mắc nhiều bệnh. Trước khi nhập viện, bà cho biết đã tự ý đặt mua thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng về dùng.
GĐXH - Sau khi tự dùng thuốc tan sỏi mật, anh Giang đã phải nhập viện phẫu thuật "2 trong 1", vừa lấy sỏi mật vừa cắt ống mật.
