Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!

Người bệnh đột quỵ được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời

Theo thôn tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, vừa qua các bác sĩ đã cấp cứu, can thiệp thành công cho một bệnh nhân nam 59 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, bị đột quỵ cấp do tắc hoàn toàn động mạch thân nền – một trong những thể đột quỵ nặng và nguy hiểm nhất.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, thất ngôn (không nói được), liệt nửa người phải hoàn toàn, cơ lực bên trái 5/5, bên phải 0/5, thang điểm NIHSS 21 điểm. Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn khẩn và chuyển đến phòng can thiệp mạch để xử trí cấp cứu.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành can thiệp cứu sống bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: BVCC

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh – Trưởng khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp đã tiến hành chụp mạch não, phát hiện tắc gốc động mạch đốt sống trái, trong khi động mạch đốt sống phải có kích thước nhỏ. Ê-kíp quyết định hút huyết khối tại vị trí tắc, tái lập một phần dòng máu lưu thông nhưng phát hiện hẹp nặng gốc động mạch đốt sống trái. Các bác sĩ tiếp tục nong bóng và đưa ống hút chuyên dụng qua vị trí hẹp.

Sau can thiệp, hình ảnh chụp mạch cho thấy tắc động mạch đốt sống đoạn trên và thân nền. Ê-kíp tiếp tục hút huyết khối và bơm thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ. Sau khoảng 10 phút, chụp kiểm tra cho thấy mạch máu được tái thông hoàn toàn.

Nhờ được xử trí nhanh chóng và chính xác, bệnh nhân hồi phục tốt, hiện tỉnh táo hoàn toàn, vận động bình thường, sức cơ 1/2 người phải phục hồi hoàn toàn.

Cảnh giác với dấu hiệu đột quỵ

Bác sĩ Mạnh cho biết: Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai sau bệnh tim thiếu máu cục bộ, với khoảng 33 triệu ca mỗi năm trên toàn cầu. Trong đó, đột quỵ do tắc động mạch thân nền chiếm khoảng 1- 4% tổng số ca nhưng có tỷ lệ tử vong lên đến 86-95% nếu không được điều trị kịp thời. Các yếu tố nguy cơ phổ biến gồm: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, tăng lipid máu, hút thuốc lá...

Các bác sĩ khuyến cáo, khi người bệnh có dấu hiệu liệt nửa người, méo miệng, nói khó, mất ý thức đột ngột, chóng mặt,.. cần đưa đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp đột quỵ trong "giờ vàng" để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tăng cơ hội cứu sống và phục hồi hoàn toàn.