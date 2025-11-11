Thanh niên 27 tuổi thừa nhận sốc: Đi khám vì đau vai, bất ngờ phát hiện đột quỵ

Phát hiện đột quỵ nhồi máu não từ dấu hiệu đau vai

Thời gian gần đây, anh L.M.K (27 tuổi, ở TP. HCM) có biểu hiện đau vai nên đến PKĐK Medlatec Gò Vấp thăm khám. Bác sĩ đã cảnh báo anh về nguy cơ đột quỵ.

Tại đây, BSCKI. Bùi Thị Cẩm Bình - Nội khoa của bệnh viện ghi nhận, bệnh nhân yếu bên vai phải, góc vận động hạn chế, không dơ được tay lên cao (góc nâng vai < 90 độ), cơ lực tay phải giảm nhẹ, sức cơ 4/5, liệt nhẹ mặt phải. Ngoài ra, bệnh nhân không đau đầu, không muốn ói, không nói khó.

Bác sĩ Bình chia sẻ: Khi đến khám, anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự nhạy bén trong khám lâm sàng của mình, bác sĩ nghi ngờ vấn đề không nằm ở khớp vai mà có thể bắt nguồn từ hệ thần kinh trung ương nên tư vấn bệnh nhân chụp MSCT sọ não.

Ảnh minh họa.

Dù bệnh nhân không đồng ý chụp MSCT sọ não và muốn tiếp tục điều trị đau vai, bác sĩ vẫn đề nghị thực hiện song song: Siêu âm, chụp X-quang khớp vai và chụp MSCT sọ não.

Kết quả siêu âm, chụp X-quang khớp vai hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu tổn thương phần mềm hay cấu trúc xương khớp.

Bác sĩ tiếp tục giải thích, động viên và bệnh nhân đã đồng ý chụp MSCT sọ não. Kết quả chụp MSCT sọ não có hình ảnh ổ giảm tỷ trọng nhu mô não trán trái. Theo dõi nhồi máu não.

Trước diễn biến bất thường, bác sĩ lập tức chuyển bệnh nhân lên tuyến trên chụp MRI sọ não và mạch máu não ghi nhận: Hình ảnh nhồi máu não dạng mảng, vài nốt rải rác ở trán - đỉnh - chẩn và ổ nhỏ ở cạnh sừng chẩm não thất bên trái. Hẹp nặng đoạn cuối động mạch cảnh trong trái, đoạn gốc động mạch não giữa trái.

Từ đó, bệnh nhân được chẩn đoán xác định nhồi máu não do hẹp nặng động mạch não bán cầu trái.

Đột quỵ xuất huyết não nguy hiểm thế nào?

Theo bác sĩ Bình, đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) là tình trạng não bộ bị tổn thương do dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc giảm sút nghiêm trọng. Điều này có thể xảy ra do tắc nghẽn mạch máu (còn gọi là đột quỵ nhồi máu não) hoặc vỡ mạch máu (còn gọi là đột quỵ xuất huyết não).

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, ngày càng trẻ hóa và gia tăng. Theo các số liệu thống kê, tại Việt Nam, đột quỵ ở người trẻ tuổi có xu hướng gia tăng đáng báo động (khoảng 25% các ca đột quỵ).

Là một cấp cứu y tế nghiêm trọng, đột quỵ có thể dẫn đến tử vong hoặc các di chứng tàn tật vĩnh viễn.

Bác sĩ Bình lưu ý, việc phát hiện, cấp cứu kịp thời, can thiệp sớm ở bệnh nhân đột quỵ là rất quan trọng, giúp cứu sống bệnh nhân và giảm thiểu di chứng (với thời gian vàng khoảng 6 giờ).

9 nguyên nhân gây đột quỵ, cần cảnh giác

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu nuôi dưỡng não bị gián đoạn đột ngột, khiến tế bào não không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất, dẫn đến tổn thương não chỉ sau vài phút. Tùy theo cơ chế, đột quỵ được chia thành hai nhóm nguyên nhân chính:

Tắc nghẽn mạch máu não (nhồi máu não): Do cục máu đông hoặc mảng xơ vữa làm tắc nghẽn mạch máu não. Đột quỵ xuất huyết: Do mạch máu não bị vỡ, gây chảy máu trong não.

Không phải ai cũng có nguy cơ bị đột quỵ như nhau, nhưng nếu người dân thuộc nhóm nguy cơ cao dưới đây nên cảnh giác, gồm:

Ảnh minh họa.

- Tăng huyết áp: Là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ.

- Bệnh tim mạch: Các bệnh như rung nhĩ, bệnh van tim có thể tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành và di chuyển lên não.

- Đái tháo đường: Gây tổn thương xơ vữa mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

- Hút thuốc lá: Làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và co thắt mạch máu.

- Béo phì và lối sống ít vận động: Góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tiểu đường, từ đó tăng nguy cơ đột quỵ.

- Tuổi tác: Nguy cơ đột quỵ tăng theo tuổi tác.

- Tiền sử gia đình: Có người thân từng bị đột quỵ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ

Yếu hoặc liệt nửa người: Thường xảy ra đột ngột, có thể ở mặt, tay, chân.

Khó nói hoặc nói ngọng: Gặp khó khăn trong việc diễn đạt lời nói hoặc không thể nói được.

Rối loạn thị giác: Nhìn mờ, nhìn đôi, hoặc mất thị lực một bên mắt.

Đau đầu dữ dội: Cơn đau đầu có thể xuất hiện đột ngột, dữ dội và không rõ nguyên nhân.

Mất thăng bằng, chóng mặt: Khó giữ thăng bằng, đi lại loạng choạng.

Thay đổi hành vi, tính cách: Có thể trở nên cáu kỉnh, lú lẫn, hoặc mất phương hướng.

Cách phòng bệnh đột quỵ

Để chủ động phòng ngừa cũng như an tâm chất lượng cuộc sống, bác sĩ khuyên người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

- Kiểm soát huyết áp: Điều trị tăng huyết áp bằng thuốc và thay đổi lối sống.

- Kiểm soát bệnh tim mạch: Điều trị các bệnh tim mạch như rung nhĩ, bệnh van tim.

- Kiểm soát bệnh tiểu đường: Điều trị bệnh tiểu đường bằng thuốc và chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh.

- Bỏ thuốc lá: Ngừng hút thuốc lá để giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

- Duy trì cân nặng hợp lý: Giảm cân nếu thừa cân, béo phì.

- Tập thể dục thường xuyên: Tập thể dục đều đặn (30 phút/ngày, 150 phút mỗi tuần) giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

- Chế độ ăn uống lành mạnh: Ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, giảm muối, Giảm chất béo (hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol);

- Hạn chế rượu bia và các chất kích thích.

- Sống lạc quan, giảm căng thẳng: Tránh stress, lo âu kéo dài.

Ngoài ra, nếu tự nhiên cảm thấy yếu một bên người, hoặc yếu tay bất thường cần đến ngay cơ sở y tế. Tuyệt đối không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.