Dự báo thời điểm không khí lạnh xuất hiện gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Mùa đông năm nay sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại?

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính, nghiêng dần về pha lạnh.

Không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh từ tháng 12/2024-1/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình tháng 11/2024 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Ngoài ra, từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn nhiều năm (trung bình mỗi năm Biển Đông có 2,8 cơn bão, áp thấp đổ bộ). Dự báo, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền tập trung nhiều ở Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, đề phòng khả năng hình thành ngay trên Biển Đông.

Cùng đó, các đợt mưa lớn sẽ xuất hiện tại Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 11/2024. Mùa mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường (khoảng cuối tháng 11 tại Tây Nguyên và Nam Bộ, cuối tháng 12/2024 tại Trung và Nam Trung Bộ).

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ trong tháng 11/2024 phổ biến xấp xỉ, một số nơi ở vùng núi thấp hơn 10-20%; tháng 12/2024-1/2025 phổ biến 10-35mm.

Tại Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 11/2024 phổ biến cao hơn 10-30%, trong đó Bắc Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 12/2024, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ 15-30mm, các tỉnh Nam Nghệ An - Hà Tĩnh phổ biến 50-100mm, Quảng Bình - Quảng Trị 100-200mm, Thừa Thiên Huế - Khánh Hoà 250- 500mm, có nơi cao hơn, Ninh Thuận - Bình Thuận 30-80mm.

Tháng 1/2025, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ phổ biến 20-50mm, Hà Tĩnh có nơi trên 100mm; Trung và Nam Trung Bộ 50-150mm.

So với các năm trước, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 11/2024 cao hơn 5-20%. Tháng 12, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến 30-50mm, một số nơi ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ 50-80mm, có nơi cao hơn.

Tháng 1/2025, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên phổ biến 10-20mm, trong đó Lâm Đồng có nơi trên 30mm, Nam Bộ từ 15-30mm.

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa về đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to.

Nguyên nhân trên độ cao 5000m, gió Tây hội tụ mạnh tạo điều kiện cho mây ẩm phát triển gây mưa cho nhiều tỉnh thành.

Mưa tập trung chủ yếu ở vùng núi Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Có nơi mưa to trên 70mm, vùng núi đề phòng sạt lở đất do nền đất đá đã suy yếu.

Đến trưa chiều miền Bắc giảm mưa có nắng gián đoạn. Dự báo tại Thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố mức nhiệt từ 30-32 độ.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị, các sườn đồi núi đề phòng nguy cơ sạt lở đất.

Ngoài mưa dông, Nam Bộ cần đề phòng với hiện tượng triều cường lên cao vào sáng nay. Tại TPHCM và Cần Thơ triều cường lên cao quanh mức báo động 3, cần đề phòng hiện tượng ngập úng.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Không khí Hà Nội hôm nay

Theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 132 US AQI, chất lượng không khí ở mức không tốt cho các nhóm nhạy cảm. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.

Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 9.6 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) nên hạn chế hoạt động ngoài trời để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi và trung du nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.