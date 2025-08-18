Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Trong ngày 19/8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội diễn ra Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Để đảm bảo an toàn, trật tự giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng và hướng đi cho các phương tiện như sau: Thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện: Từ 7h30 đến 11h30 ngày 19/8.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện: tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định pháp luật).

Hạn chế đối với xe tải dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ, xe ô tô cá nhân và xe mô tô hoạt động trên các tuyến: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Hướng dẫn đi vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh đi Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ Quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Sở Xây dựng căn cứ thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường nêu trên.

Yêu cầu tất cả phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để người dân nắm rõ, lựa chọn lộ trình phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.